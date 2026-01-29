Nach der Birder Camera und der Landscape Camera setzt Radiant Imaging Labs seinen modularen Ansatz konsequent fort. Statt fotografische Genres als Zusatzfunktion innerhalb einer Universal-App zu behandeln, entstehen eigenständige Anwendungen für klar definierte Einsatzbereiche. Radiant Monochrome Camera richtet sich an Nutzer, die Schwarzweiß nicht als nachträglichen Effekt, sondern als bewusste fotografische Entscheidung verstehen.

Radiant Monochrome Camera: Schwarzweiß als eigenständige fotografische Disziplin

Radiant Monochrome Camera ist von Grund auf für monochrome Aufnahmen konzipiert. Anstatt Farbfotos nachträglich zu entsättigen, werden Kontrast, Tonwerte und Detailzeichnung bereits beim Fotografieren gezielt auf eine Schwarzweißdarstellung abgestimmt.

Im Fokus stehen differenzierte Grauabstufungen, kontrollierte Lichter und Schatten sowie eine klare Trennung von Strukturen. Die Bildästhetik orientiert sich an klassischer Schwarzweißfotografie und verzichtet bewusst auf stilisierte Presets oder künstliche Effekte.

Live-Vorschau und lokale Bildverarbeitung

Ein zentrales Merkmal der App ist die Live-Vorschau des finalen Schwarzweißbildes. Bereits während der Aufnahme lässt sich beurteilen, wie sich Licht, Kontrast und Tonwertverteilung auf das spätere Ergebnis auswirken.

Die Bildverarbeitung erfolgt vollständig lokal auf dem Gerät und nutzt Apples native Kameraarchitektur. Auf Cloud-Dienste oder generative KI-Modelle wird verzichtet, wodurch der fotografische Prozess transparent und nachvollziehbar bleibt.

Modulare Erweiterung statt Universal-Lösung

Mit Radiant Monochrome Camera schärft Radiant Imaging Labs das Profil seines Camera Ecosystems weiter. Ziel ist es, spezialisierte Werkzeuge für konkrete fotografische Aufgaben bereitzustellen, statt eine einzelne App mit zahlreichen Modi zu überladen.

Weitere spezialisierte Kamera-Apps sind bereits angekündigt. Der Fokus liegt dabei auf einer realitätsnahen Bildästhetik, die fotografische Qualität in den Vordergrund stellt.

Verfügbarkeit

Radiant Monochrome Camera ist ab sofort im Apple App Store für iOS erhältlich und ergänzt das Radiant Camera Ecosystem um eine dedizierte Lösung für Schwarzweißfotografie.

Weitere Informationen unter: radiantimaginglabs.com/de/radiant-camera-ecosystem/