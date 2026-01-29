Pet AI: Photo & Video Editor setzt auf motivbezogene Bildanalyse

Im Gegensatz zu klassischen Universal-Editoren verfolgt Pet AI: Photo & Video Editor einen klar fokussierten Ansatz. Die Bild- und Videoanalyse ist speziell auf Tiere trainiert und berücksichtigt typische Herausforderungen wie Fellstrukturen, schnelle Bewegungen oder schwierige Lichtverhältnisse. Die Optimierung orientiert sich am tatsächlichen Motiv und erfolgt gezielt auf Basis der Bildinhalte, statt pauschale Effekte oder Filter anzuwenden.

Optimierung von Fell, Augen und Bewegung

Pet AI behandelt Tiere als eigenständige Bildmotive und passt Kontrast, Schärfe und Farben entsprechend an. Besonderes Augenmerk liegt auf der natürlichen Wiedergabe von Fellstrukturen sowie auf der Betonung von Augen und Gesichtszügen, ohne künstlich zu wirken oder den Charakter des Tieres zu verfälschen.

Auch bei Videoaufnahmen kommt dieser Ansatz zum Tragen. Bewegungen werden klarer dargestellt, Details bleiben erhalten und das Gesamtbild wirkt ruhiger und ausgewogener – selbst bei lebhaften Motiven.

Einfache Bedienung und lokale Verarbeitung

Die Bedienoberfläche von Pet AI bleibt bewusst übersichtlich. Optimierungen werden automatisiert vorgeschlagen, lassen sich aber jederzeit nachvollziehen und kontrollieren. Ziel ist keine stilisierte Bildveränderung, sondern eine technisch saubere Verbesserung der Aufnahme.

Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät. Auf Cloud-Uploads oder generative Bildmanipulationen wird verzichtet, was sowohl der Transparenz als auch dem Datenschutz zugutekommt.

Teil des Radiant Camera Ecosystems

Auch Pet AI: Photo & Video Editor folgt der zentralen Idee des Radiant Camera Ecosystems. Statt universeller Werkzeuge stehen klar definierte Motive im Mittelpunkt. Die Bild- und Videooptimierung orientiert sich gezielt am tatsächlichen Inhalt der Aufnahme – in diesem Fall am Tier.

Damit ergänzt Pet AI das Ecosystem um eine spezialisierte Lösung für Tieraufnahmen, ohne den fotografischen Charakter der Bilder durch Effekte oder Überformungen zu verändern.

Verfügbarkeit

Pet AI: Photo & Video Editor ist ab sofort im Apple App Store für iOS erhältlich und ergänzt das Radiant Camera Ecosystem um eine dedizierte Lösung für Schwarzweißfotografie.

Weitere Informationen unter: radiantimaginglabs.com/de/radiant-camera-ecosystem/