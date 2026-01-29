Neue Datenanalysen zeigen, dass diese Kameras im Jahr 2026 unverzichtbar sein werden

Im Jahr 2025 erlebte die Kamerabranche einen bedeutenden Aufschwung, da die Nachfrage stark anstieg, weil Verbraucher unter dem Einfluss von Social-Media-Trends zunehmend in Kameras investierten. Von digitalen Kompaktkameras und Fujifilm-Modellen bis hin zu Sofortbildkameras wie Polaroids erlebt die Fotografie eine neue Popularität.

Ob zum Festhalten von Urlaubserinnerungen, für nostalgische Sofortbilder oder zum Vloggen von Konzerten und Alltagsmomenten – Kameras werden wieder zu unverzichtbaren Lifestyle-Accessoires. Dieses wachsende Interesse spiegelt sich auch im Suchverhalten wider: In Deutschland sind die Google-Suchanfragen nach „Kompaktkamera” im letzten Monat um 193 % gestiegen, was auf eine starke Dynamik hindeutet, da sich dieser Trend bis 2026 fortsetzen wird.

Um Fotografie-Enthusiasten dabei zu helfen, zu verstehen, welche Modelle das kommende Jahr prägen werden, haben die Kameraexperten von MPB, einer Online-Plattform für gebrauchte Foto- und Videogeräte, Google-Suchdaten analysiert, um die Kameras mit dem größten Suchanstieg im letzten Jahr zu identifizieren, die daher auch im kommenden Jahr weiterhin beliebt sein dürften.

Die 10 beliebtesten Kameras, die 2026 den Markt dominieren werden

Rang Model Name Durchschnittliches monatliches Suchvolumen bei Google Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % Veränderung der monatlichen Suchanfragen gegenüber dem Vorjahr 1 Fujifilm X100VI 27100 83% 12.291 2 Kodak Pixpro FZ55 22200 124% 12.289 3 Canon G7X 60500 22% 10.910 4 Nikon Z50 II 8100 247% 5.766 5 Ricoh GR IV 5400 1275% 5.007 6 Sigma BF 4400 23900% 4.382 7 Nikon Z5 II 4400 1275% 4.080 8 Fujifilm X-E5 3600 1588% 3.387 9= Canon PowerShot SX740 HS 9900 50% 3.300 9= Canon SX740 HS 9900 50% 3.300

Die drei beliebtesten Kameras, die den Markt im Jahr 2026 prägen werden, sind kompakt und erschwinglich

Die Kameras mit dem größten Suchanstieg zeigen uns ein klares Signal dafür, wohin sich die Verbrauchernachfrage bis 2026 entwickeln wird. Anstelle von Nischenprodukten konzentriert sich das Interesse auf bewährte, kompakte Kameras mit hoher Markenbekanntheit und klaren Anwendungsfällen für die Alltagsfotografie, Reisen und die Erstellung von Inhalten. Die Suchdaten verdeutlichen einen Markt, der von Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Lifestyle-Attraktivität geprägt ist.

Den ersten Platz belegt die Fujifilm X100VI, die mit beeindruckenden 27.100 durchschnittlichen Google-Suchanfragen pro Monat und einem starken Anstieg von +83 % gegenüber dem Vorjahr, was einem Wachstum von 12.291 Suchanfragen entspricht, das allgemeine Interesse dominiert. Diese Leistung unterstreicht den Status der X100-Serie als moderner Klassiker. Die X100VI profitiert vom starken Marken-Ökosystem, dem ikonischen Design und den Filmsimulationen von Fujifilm, die bei Enthusiasten und Kreativen gleichermaßen großen Anklang finden. Die Fujifilm X100VI ist ideal für Lifestyle-, Reise- und Straßenfotografie. Ihr kompaktes Design mit festem Objektiv und ihre Filmsimulationen liefern direkt aus der Kamera Vintage-Bilder in Kinoqualität und machen sie damit perfekt für Kreative, die Stil, Einfachheit und Alltagstauglichkeit auch im Jahr 2026 schätzen.

An zweiter Stelle steht die Kodak Pixpro FZ55, ein herausragendes Beispiel für die zunehmende Beliebtheit von Einsteigermodellen. Mit einem beeindruckenden Wachstum von +124 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die FZ55 nun durchschnittlich 22.200 Google-Suchanfragen pro Monat, was einem Anstieg von 12.289 Suchanfragen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg unterstreicht die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen, benutzerfreundlichen Kameras. Die nostalgische Markenbekanntheit von Kodak in Verbindung mit einer unkomplizierten Point-and-Shoot-Funktion ist nach wie vor attraktiv und eignet sich am besten für gelegentliche Alltagsaufnahmen, Familienmomente, Urlaubsfotos und Einsteiger, die nach einer einfachen Alternative zu Smartphones suchen.

Der dritte Platz geht an die Canon G7 X, die nach wie vor eine der meistgesuchten Kompaktkameras überhaupt ist und mit 60.500 Suchanfragen pro Monat das höchste Google-Suchvolumen der drei Kameras verzeichnet. Das Wachstum von +22 % gegenüber dem Vorjahr ist zwar moderater, aber der Anstieg um 10.910 Suchanfragen zeigt eine anhaltende und konstante Nachfrage. Die G7 X, die seit langem bei Vloggern und Content-Erstellern beliebt ist, profitiert von der bewährten Bildqualität von Canon, der starken Videoleistung und dem etablierten Ruf im Bereich der Kreativbranche, wodurch sie trotz zunehmender Konkurrenz weiterhin hoch relevant bleibt.

Bei allen drei Modellen zeigt sich ein klares Muster: Kompaktkameras mit starker Markenidentität und einfacher Bedienbarkeit schneiden weiterhin besser ab als komplexere Systeme. Ob Premium-, Budget- oder Creator-Modelle – diese Kameras unterstreichen einen Marktwandel hin zu zuverlässigen, tragbaren Geräten, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen und damit den Ton für die Kameranachfrage angeben, während sich die Branche auf das Jahr 2026 zubewegt.

Kompakte und Lifestyle-freundliche Kameras auf dem Vormarsch

Die Top 10 der Kameras mit den größten Suchanfragen zeigen einen klaren Trend: kompakte, benutzerfreundliche Modelle, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen. Ob Fujifilm X100VI oder Canon G7 X – diese Kameras sind leicht, tragbar und eignen sich perfekt, um sie für einen Wochenendausflug, eine Stadterkundung oder spontane Momentaufnahmen in die Tasche zu stecken.

Obwohl alle kompakt sind, sprechen sie unterschiedliche Nutzer an. Die 2024 erschienene Premium-Kamera Fujifilm X100VI war sofort ausverkauft und erzielt heute einen hohen Wiederverkaufswert. Ihr festes Objektiv fördert das „Zoomen mit den Füßen“ und spricht Fotografen an, die Fujis Farbwissenschaft, den Retro-Stil und den Back-to-Basics-Ansatz lieben. Die Canon G7 X ist mit ihrem Zoomobjektiv und einem niedrigeren Preis vielseitiger, während die Kodak sich an Anfänger und Gelegenheitsfotografen richtet, die eine unterhaltsame, einfache Kamera suchen.

Selbst Kameras mit Wechselobjektiven wie die Nikon Z50 II, Z5 II und Fujifilm X-E5 sind aufgrund ihrer Flexibilität in kompakter Form nach wie vor beliebt, und reisefreundliche All-in-One-Kameras wie die Canon PowerShot SX740 HS bewältigen ohne zusätzliche Objektive alles von Stadtansichten bis hin zu weit entfernten Details.

Dank ihrer Tragbarkeit, Einfachheit und Vielseitigkeit eignen sich diese Kameras perfekt für Reisen, Straßenfotografie, Urlaub, Familienmomente und kreative Hobbys. Mit automatischen Modi, Wi-Fi-Konnektivität und starker Bildqualität sprechen sie alle an, die schnelle, zuverlässige Aufnahmen wünschen, die sich natürlich in das moderne Leben einfügen.

Vertrauenswürdige Marken, kreative Freiheit und Gemeinschaftsgeist bestimmen den Erfolg von Kameras im Jahr 2026

Ein wichtiger Grund dafür, dass diese Kameras im Jahr 2025 so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, ist die Stärke der dahinterstehenden Marken. Viele Marken wie Fujifilm und Canon sind Teil einer florierenden Community, die das Fotografieren einfacher, kreativer und unterhaltsamer macht. Dank des Zugangs zu einer großen Auswahl an Objektiven, Zubehör und hilfreichen Ressourcen wie Tutorials und Online-Communities fühlen sich Fotografen aller Erfahrungsstufen unterstützt und inspiriert.

Für Anfänger ist es beruhigend zu wissen, dass ihre Kamera mit ihnen wachsen kann, während Enthusiasten die Freiheit lieben, zu experimentieren und ihre Ausrüstung zu erweitern. Über die Technik hinaus fördern diese Marken einen Lebensstil: Es geht darum, Momente festzuhalten, die eigene Kreativität zu entdecken und Teil einer leidenschaftlichen Community zu sein. Dieses Gefühl des Vertrauens, kombiniert mit intelligenter Innovation und elegantem Marketing, macht diese Marken zu mehr als nur Ausrüstung – sie sind Begleiter auf Ihrer fotografischen Reise.