Vom 8. Februar bis 19. April 2026 präsentiert das Museum Schloss Moyland die Ausstellung In the Picture – Porträtfotografie aus der Sammlung. Gezeigt werden 380 Werke, davon über 300 erstmals öffentlich. Es ist die erste rein fotografische Sammlungspräsentation des Hauses seit über 30 Jahren.
Die Ausstellung schließt thematisch an den fotografischen Schwerpunkt des Museums an, der mit Ausstellungen wie Female View (2022), Elina Brotherus (2023) und Alice Springs (2024) gesetzt wurde. In the Picture beleuchtet die Entwicklung der Porträtfotografie von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis heute.
Vertreten sind Arbeiten u. a. von August Sander, Madame d’Ora, Wilhelm von Gloeden, Fritz Getlinger, Man Ray, Ellen Auerbach, René Magritte, El Lissitzky, Ute Klophaus, Kirsten Becken, Elina Brotherus, Nadine Schwickart und Katharina Sieverding.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Regina Havekes-van Creij. Weitere Informationen unter: www.moyland.de
Pressemitteilung Moyland:
In the Picture – Porträtfotografie aus der Sammlung
8.2.–19.4.2026
Die Ausstellung fügt sich in den Fotografieschwerpunkt der letzten Jahre, mit besonderem Fokus auf Mode- und Porträtfotografie. Sie lädt dazu ein, in die Vielschichtigkeit der Fotoporträts aus der Museumssammlung einzutreten, von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Auf der einen Seite stehen die Repräsentationsporträts der Jahre 1860 bis in die zwanziger Jahre. Sie zeigen Menschen in der Pose ihrer Zeit. Diese Selbstentwürfe zeigen das Bedürfnis des Bürgertums, der führenden gesellschaftlichen Kraft der Zeit, nach Repräsentation im Bild. Diese Bilder sind nicht nur Zeugnisse individueller Identität, sondern zugleich Dokumente gesellschaftlicher Ordnung, Ausdruck von Status und Selbstverständnis. Sie verweisen damit auch auf den gesellschaftlichen Kontext ihrer Entstehung, der sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert spürbar verändert. Ihr Wert liegt in der Nähe zur Realität, im Anspruch auf Authentizität, im Charakter des Sichtbaren als Beleg des Gewesenen.
Etwas freier entfalten sich Porträts späterer Jahrzehnte, 1920 bis in die Gegenwart, die den Schritt ins Künstlerische bewusst ergreifen. Hier wird das Gesicht zur Projektionsfläche, das Abbild zur Interpretation. Mit dem Aufkommen neuer künstlerischer Strömungen und Ausdrucksformen entwickelt sich die Fotografie als selbständiges Medium. Kontraste, Form, Licht und Komposition lösen sich vom rein Dokumentarischen und eröffnen ästhetische Räume, in denen Nähe und Entrückung, Intimität und Abstraktion miteinander verschmelzen.
Folgende Künstler:innen sind in der Schau u. a. vertreten: Ellen Auerbach, Kirsten Becken, Elina Brotherus, Madame d´Ora, Rudolf Dührkoop, Fritz Getlinger, Wilhelm von Gloeden, Ute Klophaus, El Lissitzky, René Magritte, Willy Maywald, Man Ray, August Sander, Georg Schedele, Nadine Schwickart, Katharina Sieverding, Wols
Kuratiert von Regina Havekes-van Creij
