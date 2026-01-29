Vom 8. Februar bis 19. April 2026 präsentiert das Museum Schloss Moyland die Ausstellung In the Picture – Porträtfotografie aus der Sammlung. Gezeigt werden 380 Werke, davon über 300 erstmals öffentlich. Es ist die erste rein fotografische Sammlungspräsentation des Hauses seit über 30 Jahren.

Die Ausstellung schließt thematisch an den fotografischen Schwerpunkt des Museums an, der mit Ausstellungen wie Female View (2022), Elina Brotherus (2023) und Alice Springs (2024) gesetzt wurde. In the Picture beleuchtet die Entwicklung der Porträtfotografie von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis heute.

Vertreten sind Arbeiten u. a. von August Sander, Madame d’Ora, Wilhelm von Gloeden, Fritz Getlinger, Man Ray, Ellen Auerbach, René Magritte, El Lissitzky, Ute Klophaus, Kirsten Becken, Elina Brotherus, Nadine Schwickart und Katharina Sieverding.

Die Ausstellung wurde kuratiert von Regina Havekes-van Creij. Weitere Informationen unter: www.moyland.de

