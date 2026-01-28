Entwickelt für höchste Ansprüche: Rollei AF 24 mm F/1.8 und 35 mm F/1.8

Norderstedt, 28.01.2026. Rollei baut die VAF-Serie aus und bringt zwei neue Objektive auf den Markt: Das Rollei AF 24 mm F/1.8 für Weitwinkel-Aufnahmen und das Rollei AF 35 mm F/1.8 als vielseitige Reportage-Brennweite. Beide Objektive sind ab sofort jeweils für Sony FE-Mount und Nikon Z-Mount erhältlich.

Der Launch des ersten Rollei-Objektivs, dem AF 85 mm F/1.8, stieß bei Profi-Fotografen und Enthusiasten auf positive Resonanz. Die Kombination aus hoher Bildqualität, präzisem Autofokus und robuster Verarbeitung zu einem fairen Preis überzeugte auf ganzer Linie. Mit den neuen Brennweiten erweitert Rollei die VAF-Serie nun gezielt um zwei gefragte Brennweiten – und deckt damit das Spektrum von Landschaft über Reportage bis hin zu Porträt ab.

24 Millimeter Weitwinkel: Ideal für Landschaft, Architektur & Astro

Das Rollei AF 24 mm F/1.8 ist die perfekte Wahl für Weitwinkel-Fotografen, die Wert auf Lichtstärke und Bildqualität legen. Die F/1.8-Blende mit 11 Lamellen erzeugt ein cremiges, perfekt rundes Bokeh – selbst bei Offenblende bleibt das Bild scharf und kontrastreich. Die hochwertige Optik besteht aus 14 Elementen in 11 Gruppen, darunter 4 ED-, 2 HR- und 2 AS-Linsen, die Aberrationen minimieren und für hohe Randschärfe sorgen.

Die HFT-X-Beschichtung reduziert Ghosting und Flare effektiv, während der schnelle und leise STM-Autofokus mit Face- und Eye-Tracking sowohl für Foto als auch Video optimiert ist. Das Vollmetall-Gehäuse wiegt trotz robuster Bauweise nur ca. 480 Gramm. Die Sony FE-Version verfügt zusätzlich über einen linearen Blendenring für stufenlose, lautlose Blendenfahrten im Video.

Mit einer Naheinstellgrenze von 0,32 Metern eignet sich das 24 Millimeter auch für detailreiche Close-ups. Das 62-Millimeter-Filtergewinde macht es kompatibel mit allen gängigen ND- und Effektfiltern. Dank USB-C-Firmware-Port lassen sich Updates in nur 30 Sekunden aufspielen.

35 Millimeter: Vielseitig für Dokumentation, Alltag & Porträt

Das Rollei AF 35 mm F/1.8 ist die klassische Reportage-Brennweite, die durch ihre Nähe zum natürlichen Sehwinkel besonders authentische Aufnahmen ermöglicht. Ob Street Photography, Dokumentation oder Porträts mit kreativer Freistellung – die F/1.8-Blende mit 11 Lamellen liefert rundes, cremiges Bokeh und ausgezeichnete Schärfe bei Offenblende.

Die Optik besteht aus 11 Elementen in 8 Gruppen mit 7 ED-, 2 HR- und 2 AS-Linsen für minimale chromatische Aberrationen und hohe Auflösung über das gesamte Bildfeld. Der STM-Autofokus arbeitet schnell, präzise und nahezu geräuschlos – ideal für Video und diskrete Fotografie.

Das robuste Vollmetall-Gehäuse bringt nur ca. 490 Gramm auf die Waage, während die HFT-X-Beschichtung für kontrastreiche, farbtreue Bilder sorgt. Mit einer Naheinstellgrenze von 0,40 Metern lassen sich auch Details und Close-ups eindrucksvoll einfangen. Auch hier verfügt die Sony FE-Version über einen linearen Blendenring für videofreundliche Blendensteuerung.

Intuitive Bedienung bieten der AF/MF-Switch, der frei belegbare FN-Button sowie das 62-Millimeter-Filtergewinde. Firmware-Updates erfolgen schnell und unkompliziert über den USB-C-Port.

Präzision bis ins Detail: VAF-Serie mit neuem Logo

Im Kundenfeedback zum Rollei 85 mm F/1.8 kam dabei der Wunsch auf, das Logo zurückhaltender zu gestalten. Rollei hat dieses Feedback ernst genommen und freut sich daher, gemeinsam mit den beiden neuen Brennweiten ein überarbeitetes Logo zu präsentieren: zeitgemäß, zurückhaltend und mit klarer, moderner Designsprache. Das neue Logo unterstreicht den professionellen Anspruch der VAF-Serie, ohne vom Wesentlichen – der Optik – abzulenken.

Das Rollei AF 24 mm F/1.8 und das Rollei AF 35 mm F/1.8 sind ab sofort jeweils für Sony FE-Mount und Nikon Z-Mount zum Einführungspreis von 299 Euro (UVP 349 Euro) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/rollei-objektive verfügbar.