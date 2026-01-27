Mit der Fisheye No. 2 Rodeo Denim bringt Lomography eine neue 35-mm-Kamera auf den Markt, die das klassische Fischaugenprinzip mit robustem Jeans-Design verbindet. Das Modell richtet sich an alle, die analoge Fotografie spielerisch entdecken oder bewusst mit Verzerrung und Perspektive experimentieren möchten. Preis: 69 Euro.

Ausgestattet mit einem 10 mm Weitwinkelobjektiv mit 170 Grad Blickfeld, fängt die Kamera kreisrunde Bilder mit starkem Verzeichnungseffekt ein – ideal für ungewöhnliche Blickwinkel, Actionaufnahmen und kreative Porträts. Der eingebaute Blitz, die Möglichkeit zur Mehrfachbelichtung sowie der Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen erweitern das kreative Potenzial der Kamera zusätzlich. Der Fokus ist fix, die Blende beträgt f/8, die Verschlusszeiten liegen bei 1/100 s (N) oder im Bulb-Modus. Die Fisheye No. 2 Rodeo Denim kommt zudem mit einer Naheinstellgrenze von 0,1 Meter, was sie auch für kreative Nahaufnahmen und Details eignet. Fotografiert wird dabei auf 35 mm Film und zum Betreiben der Kamera wird eine AA-Batterie benötigt.

Mit ihrem eher beschränkten Rahmen an Einstellungsmöglichkeiten richtet sich die Kamera an Fotografen, die dem aktuellen Retro- und Analogkameratrend folgen und eher “aus dem Bauch heraus” fotografieren wollen.

Technische Daten der Fisheye No. 2 Rodeo Denim

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 10 mm

Blende: f/8 (fix)

Verschlusszeiten: 1/100 s (N), Bulb (B)

Mindestabstand: 0,1 m

Blitz: integriert

Batterie: 1 × AA

Besonderheiten: Mehrfachbelichtungen, abnehmbarer Sucher

Die Kamera ist über den Lomography-Onlineshop sowie über ausgewählte Fachhändler erhältlich:

shop.lomography.com/fisheye-no-2-rodeo-denim-35-mm-camera

Beispielfotos