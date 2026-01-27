fotocommunity startet großen Jubiläums-Fotowettbewerb

Sechs Themenmonate, Community- und Jury-Voting sowie Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro

Köln, Januar 2026 – Anlässlich ihres Jubiläums startet die fotocommunity, Europas größte Online-Plattform für Fotografie-Begeisterte, einen groß angelegten Jubiläums-Fotowettbewerb. Über einen Zeitraum von sechs Monaten sind Fotografinnen und Fotografen aller Erfahrungsstufen eingeladen, ihre besten Bilder einzureichen. Der Wettbewerb kombiniert monatliche Foto-Themen mit einem Community-Voting und einer professionellen Jurybewertung. Am Ende warten auf die Gewinner Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro.

Sechs Monate, sechs Fopto-Themen

Der Jubiläums-Wettbewerb erstreckt sich über sechs Themenmonate (Januar bis Juni 2026). Jeder Monat steht unter einem fotografischen Schwerpunkt und bietet Fotografinnen und Fotografen die Möglichkeit, ihre Kreativität, Bildsprache und technische Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Themen decken ein breites Spektrum der Fotografie ab und sprechen sowohl ambitionierte Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Profis an.

Community-Voting und Juryentscheidung

Der Wettbewerb setzt bewusst auf eine Kombination aus öffentlicher Beteiligung und fachlicher Bewertung. Nach dem Upload der Bilder entscheidet zunächst die Community im Public Voting über die beliebtesten Aufnahmen. Ergänzend bewertet eine Fachjury die besten Einreichungen jedes Monats. Die jeweils Top-25-Bilder qualifizieren sich für die nächste Runde und erhalten besondere Sichtbarkeit innerhalb der fotocommunity. Aus allen Monatssiegern wird am Ende der Gesamtsieger des Jubiläums-Wettbewerbs gekürt.

Attraktive Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro

In jedem Themenmonat werden hochwertige Preise vergeben. Diese reichen von Technik- und Zubehörpreisen über Gutscheine bis hin zu exklusiven Sachpreisen der Wettbewerbspartner. Zusätzlich erhalten die Platzierten Urkunden, digitale Badges und eine prominente Präsentation ihrer Bilder innerhalb der fotocommunity. Der Gesamtwert aller Preise über alle Monate hinweg liegt bei über 20.000 Euro.

Unterstützt von starken Partnern der Foto- und Imaging-Branche

Der Jubiläums-Fotowettbewerb wird von renommierten Unternehmen der internationalen Foto- und Imaging-Branche unterstützt. Zu den offiziellen Wettbewerbspartnern zählen BenQ, CEWE, EIZO, Hedler, Kaiser Fototechnik, Leica, Nanlite, Nikon, Novoflex, Radiant Imaging Labs, Sigma, Tamron und ViewSonic

Fotografie feiern – gemeinsam mit der Community

Mit dem Jubiläums-Fotowettbewerb möchte die fotocommunity die Vielfalt der Fotografie und das Engagement ihrer Mitglieder feiern. Seit vielen Jahren bietet die Plattform Fotografinnen und Fotografen einen Raum für Austausch, Inspiration und konstruktives Feedback.

„Dieser Wettbewerb ist unsere Einladung an alle Fotobegeisterten, ein wichtiges Kapitel dieser Geschichte mitzuschreiben“, sagt Wolfgang Heinen, CEO der fotocommunity. „Die Bilder unserer Community zeigen seit jeher, wie vielfältig, kreativ und emotional Fotografie sein kann – und genau das möchten wir mit diesem Wettbewerb sichtbar machen.“

Teilnahme für alle – Voting für Premium-Mitglieder

Die Teilnahme am Jubiläums-Fotowettbewerb ist für alle Mitglieder der fotocommunity möglich. Auch Fotobegeisterte mit kostenlosen Accounts können Bilder einreichen – eine einfache Registrierung genügt. Das Community-Voting ist exklusiv den Premium-Mitgliedern der fotocommunity vorbehalten.

Alle Informationen zu Teilnahmebedingungen, Themenmonaten und Preisen sind online abrufbar.

Weitere Informationen und Teilnahme: https://news.fotocommunity.de/jubilaeums-wettbewerb/