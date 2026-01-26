Samyang stellt ein neues Firmware-Update für zahlreiche Autofokus-Objektive mit Sony-E-Mount vor. Die Aktualisierung verbessert die Kompatibilität mit der neuen Sony A7V (a7M5) und optimiert zugleich die Autofokusleistung im S-AF-Modus. Nutzer profitieren von erhöhter Stabilität und Zuverlässigkeit im Betrieb. Das Update ist ab sofort verfügbar.
Betroffen sind unter anderem das AF 14–24mm F2.8 FE (V3), AF 35–150mm F2–2.8 FE (V3), V-AF 24mm T1.8 FE (V6), AF 85mm F1.4 FE II (V3) sowie weitere Festbrennweiten und Zoomobjektive aus der Foto- und Video-Serie. Samyang empfiehlt allen Anwendern der Sony A7V, die Firmware über den USB-C-Port des Objektivs oder per Samyang Lens Station in Verbindung mit der Lens Manager-Software zu aktualisieren. Download und Anleitung stehen auf der Samyang-Website bereit.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Neues Samyang Firmware‑Update für verbesserte Kompatibilität mit der Sony A7V
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich, kündigt ein neues Firmware‑Update an, das die Leistung mit der Sony A7V / a7M5 für eine große Anzahl Samyang‑Objektive verbessert. Zugleich sorgt es für eine allgemeine Verbesserung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Betriebs von Samyang‑Autofokusobjektiven im S‑AF‑Modus.
Samyang arbeitet kontinuierlich daran, die Funktionalität und Kompatibilität seiner Objektive zu optimieren. Durch Firmware‑Updates werden die Objektive auf neue Kameras abgestimmt und oft mit zusätzlichen Funktionen versehen.
Übersicht der Firmware‑Updates für Samyang‑Objektive:
- Samyang AF 14‑24mm F2.8 FE – V3
- Samyang AF 24‒60mm F2.8 FE – V2
- Samyang AF 35‑150mm F2‒2.8 FE – V3
- Samyang Remaster Slim FE – V3
- Samyang AF 16mm F2.8 P FE – V2
- Samyang AF 85mm F1.8 P FE – V2
- Samyang AF 35mm F1.4 P FE – V2
- Samyang V‑AF 20mm T1.8 FE – V2
- Samyang V‑AF 24mm T1.8 FE – V6
- Samyang V‑AF 35mm T1.8 FE – V6
- Samyang V‑AF 45mm T1.8 FE – V4
- Samyang V‑AF 75mm T1.8 FE – V7
- Samyang V‑AF 100mm T1.8 FE – V4
- Samyang AF 12mm F2 E – V4
- Samyang AF 14mm F2.8 FE – V27
- Samyang AF 35mm F1.8 FE – V5
- Samyang AF 85mm F1.4 FE – V7
- Samyang AF 85mm F1.4 FE II – V3
- Samyang AF 24‒70mm F2.8 FE – V5
Laden Sie die neue Firmware herunter
Samyang‑Nutzer können die Firmware über den integrierten USB‑C‑Anschluss am Objektiv selbst aktualisieren oder mit der Samyang Lens Station und der Samyang Lens Manager‑Software. Sowohl die Software als auch die Anleitungen finden Sie auf der LK Samyang Website.
