Samyang stellt ein neues Firmware-Update für zahlreiche Autofokus-Objektive mit Sony-E-Mount vor. Die Aktualisierung verbessert die Kompatibilität mit der neuen Sony A7V (a7M5) und optimiert zugleich die Autofokusleistung im S-AF-Modus. Nutzer profitieren von erhöhter Stabilität und Zuverlässigkeit im Betrieb. Das Update ist ab sofort verfügbar.

Betroffen sind unter anderem das AF 14–24mm F2.8 FE (V3), AF 35–150mm F2–2.8 FE (V3), V-AF 24mm T1.8 FE (V6), AF 85mm F1.4 FE II (V3) sowie weitere Festbrennweiten und Zoomobjektive aus der Foto- und Video-Serie. Samyang empfiehlt allen Anwendern der Sony A7V, die Firmware über den USB-C-Port des Objektivs oder per Samyang Lens Station in Verbindung mit der Lens Manager-Software zu aktualisieren. Download und Anleitung stehen auf der Samyang-Website bereit.

Pressemitteilung Transcontinenta: