Mit frischem Schwung startet die Imaging-Branche ins Jahr 2026 – und die Prognosen zeigen klare Richtungen: Authentizität statt Perfektion, analoge Fotografie als Ausdruck echter Emotion, KI als stiller Effizienzhelfer und identitätsstiftende Porträts als neue Kundenerwartung. Aftershoot hat dazu die fünf Fotografie-Trends für 2026 formuliert. Gleichzeitig sickern erste Hinweise auf neue Sensor-Giganten mit bis zu 180 Megapixeln durch – ein technologischer Kraftakt mit begrenztem Praxisnutzen. Und Nikon setzt ein klares Zeichen: Mit einem 160-Millionen-Dollar-Investment stärkt das Unternehmen seine optischen Kernkompetenzen und baut seine Produktion strategisch für die kommenden Jahre aus. Die wichtigsten Imaging Business News der KW 05/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 05/26

Die fünf wichtigsten Fotografie-Trends für 2026

Das Unternehmen Aftershoot, das sich mit KI-basierter Bildauswahl, -bearbeitung und -retusche befasst, hat die seiner Meinung nach fünf wichtigsten Fotografie-Trends für 2026 identifiziert.

Trend 1: Un-Perfektionismus und Authentizität

Die Fotografie erlebt eine stille, aber bedeutende Veränderung. Nach hochpolierter Ästhetik, algorithmisch beeinflussten Bildern und einem wachsenden Drang nach KI-unterstützter Perfektion sehnen sich Fotografen und Kunden gleichermaßen nach etwas Menschlicherem.

Im Wesentlichen geht es darum, dass Authentizität im Jahr 2026 ein heiß begehrtes Gut in der Fotografie sein wird. Die Fotografie entwickelt sich von übermäßig kontrollierten, makellosen Bildern hin zu Momenten, die sich roh, intim und echt anfühlen. Unvollkommenheit wird zu einem positiven Merkmal – nicht zu einem Makel.

Trend 2: Narrative Bilder

Laut Aftershoot sollen narrative Bilder im Jahr 2026 eine große Rolle spielen. Story-basierte Dokumentarfotos sind stark im Kommen. Es gibt eine klare Verschiebung hin zu echten Momenten, Intimität und Substanz statt Stil. Dies überträgt sich auch auf die Hochzeitsfotografie, wo Paare mehr an Fotos interessiert sind, die den gesamten Tag einfangen, als an kuratierten Highlights. Die Zukunft von Hochzeitsbildern liegt nicht darin, ein makelloses redaktionelles Set zu produzieren. Es geht darum, die Geschichte, die Eigenheiten, die Werte und die Gefühlswelt des Paares in etwas Unvergessliches zu verwandeln.

Trend 3: Analoge Fotografie boomt

Wie wir in den letzten Jahren festgestellt haben, erlebt der analoge Film ein großes Comeback. Immer mehr Menschen kehren zumindest für einen Teil ihrer Fotografie zur Filmrolle zurück, um sich stärker mit dem künstlerischen Prozess verbunden zu fühlen.

Dies hat sich auch auf den professionellen Bereich übertragen und hängt direkt mit dem Wunsch nach mehr Authentizität und Realitätsnähe zusammen. Analoge Aufnahmen sind von Natur aus unvollkommen, ein wichtiger Grund, warum die Menschen ihn so lieben. Wir sagen: Analog wird explodieren. Es ist unvollkommen, hat aber Seele.

Trend 4: Die Rolle für KI in der Fotografie finden

Aftershoot betont, dass KI-Tools von Foto-Profis zunehmend angenommen werden, wenn auch eher „still und leise“. Das heißt: Im Jahr 2026 bestimmt KI nicht das Aussehen oder die Generierung von Fotos, sondern die Effizienz des Arbeitsablaufs. KI wird das Ssortieren, Bearbeiten und die Farbgebung rationalisieren. Der Look von 2026 ist geprägt von Authentizität – echte Textur, echte Emotionen, echte Verbindung.“

Trend 5: Identitätsorientierte Fotografie

Diejenigen Fotografen werden in Zukunft am erfolgreichsten sein, die Menschen so mit ihrer Kamera einfangen können, wie sie wirklich sind. Porträts sind nicht mehr nur Porträts – sie sind Identität. Kunden wie Unternehmer, Kreative und Fachleute wollen Markenbilder, die eine Geschichte erzählen und ihre visuelle Stimme definieren. Deshalb müssen die Fotografen Wege finden, um mit ihren Kunden als Partner im kreativen Prozess agieren.

Monster-Auflösungen in den Pipelines

Aus unterschiedlichen Quellen quillt es aus dem Netz und wir fassen den Trend in aller Vorsicht zusammen: Sony scheint einen 180-MB-Sensor zu entwickeln (oder schon entwickelt zu haben), der demnächst in eigenen Kameras, aber auch in Modellen von Hasselblad und Fujifilm auftauchen soll. Canon soll in Sachen Auflösung ebenfalls auf Sensoren mit ähnlichen Werten aufrüsten. Was uns freut: Die Kamera-Ingenieure sind fleißig und entwickeln Innovationen. Was wir aber auch bedenken: Diese exorbitanten Bilddatenmengen zu händeln bringt ganz viele Probleme in der Praxis mit sich. Und für die meisten Fotografen sind solche Auflösungs-Exzesse nichts anderes als die maximale Höchstgeschwindigkeit eines Autos von 350 Km/h: Im Alltag irrelevant.

Nikon: Massives Investment in Optik-Produktion

Auch Nikon investiert in die Imagingbranche: Das japanische Unternehmen hat mit einer feierlichen Grundsteinlegung am 7. Januar 2026 offiziell mit dem Bau von zwei neuen Großgebäuden bei ihrer Tochtergesellschaft Tochigi Nikon begonnen. Diese Erweiterung in Otawara City in der Präfektur Tochigi stellt eine bedeutende Investition in Höhe von rund 25 Milliarden Yen (160 Millionen US-Dollar) dar und soll laut Angaben des Unternehmens die Kernkompetenzen von Nikon im Bereich der hochpräzisen Optiktechnologie modernisieren und stärken. Die neuen Anlagen werden sich speziell auf die Herstellung von Wechselobjektiven für Digitalkameras, Hochleistungsobjektiven für Mikroskope, Industrielinsen und hochkomplexen Projektionslinsen für Halbleiter-Lithografiesysteme konzentrieren.

Die neuen 20.000 Quadratmeter großen Anlagen sind Teil eines 100 Milliarden Yen (640 Millionen US-Dollar) schweren Plans zur Entwicklung neuer und/oder zusätzlicher Produktionsanlagen, die bis 2030 alle Geschäftsbereiche von Nikon unterstützen sollen, so das Unternehmen. Tochigi Nikon ist eine zentrale Produktionsstätte für hochpräzise optische Komponenten und Module, die in der gesamten Nikon-Gruppe zum Einsatz kommen, sowie ein Zentrum für die Entwicklung von Produktionstechnologien.