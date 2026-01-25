Mit „Vessel & Voyager“ präsentiert die JUNGE AKADEMIE vom 13. März bis 10. Mai 2026 ein interdisziplinäres Ausstellungsprojekt in der Akademie der Künste am Hanseatenweg in Berlin. 24 Stipendiatinnen und Stipendiaten zeigen dort neue Werke, die während ihrer Residenz im Rahmen des internationalen Förderprogramms der Akademie entstanden sind.

Die Ausstellung versammelt künstlerische Positionen, die sich mit den Themen Verlust und Erinnerung, Körper und Heilung, Schutz und Gemeinschaft auseinandersetzen. Zu sehen sind Fotografien, Collagen, Videoarbeiten, Klanginstallationen, Skulpturen und Zeichnungen. Der Titel Vessel & Voyager bezieht sich auf kulturell übergreifende Motive wie das Gefäß als Träger von Bedeutung und die reisende Figur als verbindendes Element zwischen Zeit und Raum.

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 12. März 2026, um 19 Uhr. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Begleitet wird die Schau von einem öffentlichen Rahmenprogramm:

Führungen : dienstags und donnerstags um 16 Uhr

Symposium : am 17. April 2026 zu Kunst, Ökologie und Gender

Performances, Konzerte und Lesungen: am 25. April 2026

Vessel & Voyager: Ausstellung und Kontakt

Ort : Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Öffnungszeiten : Di–Fr 14–19 Uhr, Sa & So 11–19 Uhr

Eintritt : 6 €/4 €

Infos: Tel. 030 200 57-2000, info@adk.de, www.adk.de

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler sind u. a. Ilit Azoulay, Patrizia Bach, Marie-Clémentine Dusabejambo, Thembinkosi Hlatshwayo, Mehdi Jahan, Thuy-Han Nguyen-Chi und Sophie Seita.

Blick in die Ausstellung