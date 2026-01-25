„n+1. Mehr als ein Bild“ – Neue Ausstellung in der Kunststiftung DZ BANK ab 25. Februar 2026. Serielle Fotokunst von Hockney, Cwynar, Klauke & Co. in Frankfurt. Beteiligung von Studierenden der Folkwang Universität der Künste.

Vom 25. Februar bis zum 23. Mai 2026 präsentiert die Kunststiftung DZ BANK in Frankfurt die Ausstellung n+1. Mehr als ein Bild. Gezeigt werden serielle, sequenzielle und modulare Bildkonzepte von 16 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit Masterstudierenden des Studiengangs Photography Studies and Research an der Folkwang Universität der Künste.

Das serielle Prinzip zeigt sich in der Gegenwartskunst in unterschiedlichsten Formen: als Bildpaare, Reihen, Archive oder Collagen. Die Ausstellung fragt nach den Bedeutungen, die durch Wiederholung, Variation und Kombination entstehen. Werke von u. a. David Hockney, Sara Cwynar, Jürgen Klauke, Roman Signer, Sven Johne oder Loredana Nemes machen sichtbar, wie sich Erzählung, Erinnerung und zeitliche Erfahrung durch Bildfolgen verdichten.

Künstlerische Mitgestaltung im Kuratorischen

Neben Christina Leber, künstlerische Leiterin der Kunststiftung, und Prof. Dr. Steffen Siegel, Folkwang Universität der Künste, waren auch Studierende maßgeblich an Konzeption, Auswahl und Präsentation beteiligt. Die Ausstellung ist Ergebnis eines intensiven Dialogs zwischen Wissenschaft, Lehre und Praxis.

Ort, Termine und Rahmenprogramm

Ort: Kunststiftung DZ BANK, Platz der Republik, Frankfurt am Main

Ausstellungszeitraum: 25. Februar bis 23. Mai 2026

Eröffnung: Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr

Eintritt: frei

Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen:

Denkanstöße:

– Formatwechsel. Von der Wand ins Fotobuch, 17. März, 18 Uhr

– Bilder lesen, Worte sehen, 21. Mai, 18 Uhr

Kurator:innenführung: 5. Mai, 18 Uhr

Öffentliche Führungen: jeden Donnerstag um 18 Uhr, Sondertermine siehe Webseite

Kunst für Kids: jeden 1. Samstag im Monat, 15:30–17:30 Uhr

Weitere Infos und Pressebilder: www.kunststiftungdzbank.de

„n+1. Mehr als ein Bild“ – Blick in die Ausstellung