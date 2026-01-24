Am 22. und 23. April 2026 feiert die Visuals Conference powered by PICTA in der Factory Hammerbrooklyn in Hamburg Premiere. Das neue Branchenevent richtet sich an Akteure aus Fotografie, Medien, Technologie, Design, Journalismus, Unternehmenskommunikation und Politik. Erwartet werden rund 500 Teilnehmende pro Tag.

Das zweitägige Format besteht aus der Visuals Conference am ersten Tag und dem etablierten PICTAday mit PICTAtalks am zweiten Tag. Die Veranstaltung thematisiert zentrale Herausforderungen der Branche: Authentizität im KI-Zeitalter, Urheberrecht, faire Vergütung, Desinformation und Medienkompetenz.

Visuals Conference 2026 Tag 1: Fachkonferenz mit Panels, Workshops und Best Practices

Die Konferenz bietet Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops mit namhaften Kreativen, Expertinnen und politischen Stimmen. Auf zwei Bühnen werden praxisnahe Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven für visuelle Kommunikation vorgestellt.

Tag 2: PICTAday & PICTAtalks – das B2B-Forum der Bildbranche

Der zweite Tag richtet sich an Bildanbieter, Visual-Tech-Unternehmen, Agenturen und Einkäufer. Neben klassischen Ausstellerflächen bieten Speed-Dating-Sessions und Networking-Formate direkten Austausch. In den PICTAtalks werden aktuelle Themen rund um Content-Vermarktung und Medienbeschaffung diskutiert.

Veranstalter und Beteiligung

Die Visuals Conference wird vom Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) organisiert und u. a. von der VG Bild-Kunst, der AGD und der Illustratoren Organisation unterstützt. Unternehmen können sich über Sponsoring und Ausstellungsflächen aktiv beteiligen.

Weitere Informationen und Kontakt: https://visuals2026.org/