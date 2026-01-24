Mit einer feierlichen Gala im Seehaus München hat PHOTO PRESSE ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert – und dabei zehn Persönlichkeiten in die neu geschaffene Hall of Fame aufgenommen, die die Fotobranche auf ganz unterschiedliche Weise geprägt haben. Währenddessen zeigen neue Verkaufszahlen aus Japan: APS-C-Kameras dominieren weiterhin den Massenmarkt, auch wenn online oft nur noch über Vollformat gesprochen wird. Und in der akademischen Welt nimmt der Deutsche Fotorat das Thema „Fotografie und Wissenschaft“ in den Fokus – mit dem Ziel, die bislang fragmentierte Forschungslandschaft sichtbarer zu machen und besser zu vernetzen.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 01/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

80 Jahre PHOTO PRESSE: Hall of Fame ehrt prägende Persönlichkeiten der Fotobranche

Deutschlands traditionsreichstes Fotofachmagazin PHOTO PRESSE feiert sein 80-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums wurden im Rahmen der PHOTO PRESSE Hall of Fame zehn Persönlichkeiten ausgezeichnet, die in besonderer Weise für Haltung, Innovationskraft und kulturelle Relevanz der Fotografie stehen. Die Auswahl erfolgte bewusst subjektiv nach objektiven Kriterien – mit Blick auf nachhaltige Wirkung, unternehmerischen Mut, kreative Exzellenz und gesellschaftliches Engagement.

Die Preisträger der PHOTO PRESSE Hall of Fame 2026

Kazuto Yamaki – Kameraindustrie



Für unternehmerischen Mut, kompromisslose Produktqualität und eine eigenständige Design- und Innovationskultur bei Sigma.

Rainer Th. Schorcht – Handel



Für jahrzehntelanges Engagement für den deutschen und europäischen Fotofachhandel sowie für seine verbindende Rolle zwischen Markt, Industrie und Handel.

Karin Rehn-Kaufmann – Galerie Fotokultur



Für die internationale Präsentation, Vermittlung und Weiterentwicklung von Fotokultur auf höchstem kuratorischem Niveau.

Alexander Nieswandt – Fotodienstleister



Für die Neudefinition des Fotolabors im digitalen Zeitalter und die konsequente Verbindung von Hightech, Qualität und Service.

Esther Haase – Fotografin



Für eine unverwechselbare Bildsprache, die Modefotografie emotional, spielerisch und visuell neu interpretiert hat.

Silvia & Lois Lammerhuber – Verleger



Für ihr publizistisches und gesellschaftliches Engagement, Fotografie als kulturelle und humanistische Kraft sichtbar zu machen.

Thomas Blömer – Journalist



Für unabhängigen, meinungsstarken Fachjournalismus in der Imagingbranche und die kritische Begleitung technologischer und wirtschaftlicher Umbrüche der Branche.

Dietmar Wüller – Fototechnik



Für die Etablierung internationaler Standards in der Imaging-Messtechnik und die objektive Bewertung von Bildqualität.

Markus Lanz – Förderer



Für die Nutzung seiner öffentlichen Reichweite zur Vermittlung dokumentarischer Fotografie und zur Sensibilisierung für globale Themen.

Thomas Mehls – Fotokultur



Für den nachhaltigen Ausbau einer positiven, inklusiven Fotokultur und die Weiterentwicklung des weltweit größten Fotowettbewerbs.

Feierliche Gala im Seehaus München

Die Verleihung der Hall of Fame Awards fand am 15. Januar im Seehaus im Englischen Garten in München statt – in einem eleganten, feierlichen Rahmen mit exklusiven Gästen aus Industrie, Handel, Medien und Fotokultur. Die Veranstaltung bot Raum für persönliche Begegnungen, Rückblicke und Ausblicke auf die Zukunft der Fotografie.

Eröffnet wurde der Abend durch Myriam Karsch, Sprecherin der Geschäftsführung der Five Monkeys Group: „80 Jahre PHOTO PRESSE stehen für journalistische Kontinuität, inhaltliche Tiefe und einen respektvollen Dialog innerhalb der Branche. Die PP Hall of Fame macht sichtbar, wie viel Substanz, Verantwortung und Leidenschaft in der Fotografie steckt.“

Durch die Verleihung führten Wolfgang Heinen und Benjamin Lorenz, die die Auszeichnungen im Rahmen einer festlichen Zeremonie überreichten. „Diese Jubiläumsfeier ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Fotografie – und zu den Menschen, die sie möglich machen.“, so Wolfgang Heinen.

APS-C-Kameras dominieren die Liste der Bestseller 2025

Der japanische Einzelhandelsanalyst BCN+R hat die Top 10 der meistverkauften spiegellosen Kameras mit Wechselobjektiv des Jahres 2025 veröffentlicht, wobei Canon und Sony die Plätze in den Top 5 getauscht haben. Wie immer bei den Daten von BCN+R lohnt es sich zu erklären, was sie erfassen. Das BCN-Ranking ist eine Point-of-Sale-Datenbank, die Verkaufsdaten für Elektronikartikel, darunter auch Kameras, aus etwa 40 % des gesamten japanischen Einzelhandels-Marktes zusammenfasst. Es umfasst die Verkäufe der großen Elektronikhändler und Online-Shops in Japan. Im Allgemeinen erfasst das BCN-Ranking, wie aus der folgenden Liste ersichtlich wird, eher die Käufe der Mainstream-Verbraucher als die Verkaufscharts einzelner Fotohändler.

Die meistverkaufte spiegellose Kamera mit Wechselobjektiv des Jahres 2025 war die Canon EOS R50. Diese spiegellose APS-C-Kamera der Einstiegsklasse kam Anfang 2023 auf den Markt. Auf dem zweiten Platz landet die vlogging-orientierte Sony ZV-E10 II. Diese Kamera, die Mitte 2024 auf den Markt kam, bietet eine deutliche Verbesserung gegenüber ihrem Vorgängermodell und ist eine großartige APS-C-Vlogging-Kamera. Canon kehrt mit der EOS R10 auf Platz drei der Liste zurück. Die Canon EOS R10 kam 2022 auf den Markt und bietet sehr wettbewerbsfähige Funktionen und Spezifikationen, darunter 15 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss sowie einen beeindruckenden Autofokus. Mit der ursprünglichen Vlogging-Kamera ZV-E10 auf Platz vier und der bewährten a6400 auf Platz fünf ist Sony wieder an der Reihe. Für diejenigen, die mitzählen: Das sind bisher fünf APS-C-Kameras. Tatsächlich gibt es nur eine Vollformatkamera in den Top 10, die Sony a7C II auf Platz acht. Die Nikon Z50 II (Platz sechs), die Fujifilm X-M5 (Platz sieben) und die Nikon Z30 (Platz zehn) sind allesamt APS-C-Kameramodelle. Die einzige andere Kamera auf der Liste, die Olympus PEN E-P7, belegte den neunten Platz und ist ein Micro-Four-Thirds-Modell, also noch kleiner als APS-C.

Unsere Quintessenz aus den Japan-Verkaufszahlen: So sehr Fotografen auch über die Vorteile von Vollformatkameras diskutieren und warum diese aus einer Vielzahl von Gründen den APS-C- und Micro-Four-Thirds-Modellen überlegen sind, so bleiben APS-C-Kameras bei den Verbrauchern äußerst beliebt, selbst Modelle von Unternehmen, die sich voll und ganz auf Vollformatkameras und -objektive konzentrieren, wie Canon, Nikon und Sony. Es ist interessant zu sehen, wie groß die Diskrepanz zwischen den Kameras ist, für die sich Fotografen am meisten begeistern und über die sie online am meisten diskutieren, und den Kameras, die tatsächlich am häufigsten gekauft werden.

Fotografie und Wissenschaft

Im Deutschen Fotorat entsteht die neue Arbeitsgruppe “Fotografie und Wissenschaft”. Fotograﬁe wird an deutschen Hochschulen und Universitäten in einer Vielzahl an Fächern und mit sehr unterschiedlichen methodischen und inhaltlichen Schwerpunkten erforscht und gelehrt. Dazu zählen etwa Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, Medienwissenschaft, Ethnologie, Soziologie und Geschichtswissenschaft. Um dieser institutionellen Zersplitterung entgegenzuwirken, versteht sich die AG Fotografie und Wissenschaft als ein zentraler Zusammenschluss, der die gemeinsame wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fotograﬁe in all ihren medialen und historischen Spielformen fördert. In einem ersten Schritt wird die Arbeitsgruppe ein Expertisenregister erstellen, Basis für eine stärkere überregionale und überinstitutionelle Vernetzung. Forschende können sich in dieser digitalen Plattform registrieren und sind über Schlagworte mit ihrer Expertise auffindbar. Die Erfassung erfolgt über ein Online-Formular. Initiatorinnen der AG sind Dr. Anja Schürmann (Kulturwissenschaftliches Institut Essen/KWI) und Dr. habil. Kathrin Yacavone (Philipps-Universität Marburg).

