Die OM System OM-5 Mark II löst die OM-5 ab – wenn auch ohne große Revolution, so doch mit einigen praxisnahen Verbesserungen. Optisch bleibt vieles beim Alten, und auch das Innenleben orientiert sich stark am Vorgängermodell. Dennoch gibt es einige interessante Neuerungen in Bezug auf die Bedienung und das Menükonzept.

Wie gewohnt ist das Gehäuse der OM-5 Mark II sehr kompakt und leicht. Mit Abmessungen von 123 x 50 x 85 Millimetern und einem Gewicht von 418 Gramm inklusive Akku und Speicherkarte passt die Kamera problemlos ins Reisegepäck. Dank zahlreicher Dichtungen ist das neue Modell gemäß der Schutzklasse IP53 weiterhin gegen Staub und Spritzwasser geschützt und richtet sich damit vor allem an Outdoorfotografen, die gerne bei jedem Wetter unterwegs sind. Dass man sich auf die Robustheit der Kamera verlassen kann, zeigte auch unser Praxistest in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen.