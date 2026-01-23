Neue DxO Module für optimale Ergebnisse mit der neuesten Ausrüstung von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und weiteren Herstellern

326 neue DxO Module liefern unübertroffene Leistung mit der neuesten Ausrüstung und unterstützen jetzt mehr als 110.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen.

Paris (Frankreich): DxO Labs, seit über zwei Jahrzehnten führend in digitaler Bildwissenschaft und Innovation, gibt die Unterstützung von 326 neuen Kamera-Objektiv-Kombinationen durch die renommierten DxO Kamera- und Objektiv-Module bekannt. Diese Erweiterung stärkt die branchenführenden optischen Korrekturen von DxO und stellt sicher, dass Fotografen das volle Potenzial der neuesten am Markt verfügbaren Ausrüstung ausschöpfen können.

Das Update umfasst eine Reihe spannender Neuzugänge: Canons beeindruckend erschwingliches 45 mm F1.2-Objektiv, Sonys brandneues 100 mm F2.8 Makro GM, Fujifilms größte Tele-Festbrennweite sowie zwei vielseitige APS-C-Objektive von Nikon – und viele weitere. Ebenfalls neu dabei ist die Hasselblad X2D II 100C in Kombination mit dem flexiblen 35–100 mm F2.8–4, sowie eine kuratierte Auswahl klassischer Leica-Objektive aus mehreren Jahrzehnten – jedes einzelne sorgfältig vermessen und profiliert, um heutigen Fotografen bestmögliche Ergebnisse zu liefern.

Neu unterstützte Ausrüstung

Kameras:

Hasselblad X2D II 100C

Objektive:

Canon RF 45 mm F1.2 STM

Fujifilm GF 500 mm F5.6 R LM OIS WR

Fujifilm GF 500 mm F5.6 R LM OIS WR mit GF1.4x

Hasselblad XCD 35-100 mm F2.8-4 E

Leica APO-Summicron-R 180 mm F2

Leica Elmarit-M 24 mm F2.8 ASPH.

Leica Elmar-M 28 mm F2 ASPH.

Leica Elmar-M 50 mm F2.8

Leica Summicron-M 35 mm F2 ASPH. II

Leica Summicron-M 50 mm F2

Leica Summilux-M 75 mm F1.4

Meike AF 85 mm F1.8 Pro (Sony FE-Mount)

Nikon Z DX 16-50 mm F2.8 VR

Nikon Z DX MC 35 mm F1.7

Pentax HD-DA Fisheye 10-17 mm F3.5-4.5 ED

Sony FE 100 mm F2.8 Makro GM OSS

Das Update dieses Monats ermöglicht noch mehr Fotografen, das Maximum aus ihrer Ausrüstung herauszukitzeln – mit beeindruckenden 110.230 Kamera-Objektiv-Kombinationen, die jetzt in der DxO-Bildbearbeitungssoftware unterstützt werden. Alle Module sind als kostenlose Downloads in den aktuellen Versionen von DxO PhotoLab, DxO PureRAW, DxO ViewPoint und DxO FilmPack verfügbar. Eine vollständige Liste aller von DxO unterstützten Kameras und Objektive finden Sie auf der Seite DxO – Unterstützte Kameras & Objektive (dxo.com/supported-cameras).

Darum sind DxO Module von Bedeutung

Durch die Integration der DxO Module in ihren Workflow erzielen Fotografen schärfere, klarere und präzisere Bilder – egal, ob sie mit der neuesten High-End-Ausrüstung oder bewährtem, älterem Equipment arbeiten.

Jedes Modul wird in den unabhängigen Laboren von DxO entwickelt und ist ein einzigartiges mathematisches Profil, das eine spezifische Kamera-Objektiv-Kombination charakterisiert. Jedes Profil wird über den gesamten Bereich von Brennweiten, Fokusdistanzen und Blenden gemessen, sodass die DxO-Software optische Fehler automatisch korrigieren und jedes Detail und die volle Leistung aus der Ausrüstung herausholen kann. Die DxO Module sind fester Bestandteil von DxO PhotoLab, DxO PureRAW, DxO ViewPoint und DxO FilmPack.

Eine Bibliothek ohne Gleichen

In über zwei Jahrzehnten haben die Experten von DxO eine Datenbank mit mehr als 110.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen aufgebaut, die alle großen Hersteller der Branche abdeckt. Diese beispiellose optische Forschungsarbeit hebt DxO weiterhin von der Konkurrenz ab und unterstreicht seine Position als führender Anbieter für präzise Bildverarbeitung und optische Korrektur.

Entdecken Sie die Geschichte hinter den DxO Modulen und erfahren Sie, wie diese einzigartigen Profile erstellt werden: auf unserer Themenseite unter dxo.com/news/celebrating-dxo-module