Radiant Imaging Labs hat mit Birder Camera by Radiant Photo und Radiant Landscape Camera die ersten beiden Anwendungen seines neuen Radiant Camera Ecosystems veröffentlicht. Beide Kamera-Apps sind ab sofort im Apple App Store für iOS verfügbar und richten sich gezielt an unterschiedliche fotografische Einsatzbereiche.

Statt einer klassischen All-in-One-Kamera verfolgt Radiant Imaging Labs einen modularen Ansatz: Jede App ist für ein bestimmtes Motivfeld konzipiert und optimiert die Bildverarbeitung bereits beim Auslösen gezielt auf die jeweilige Aufnahmesituation.

Zwei Apps mit klarer Ausrichtung: Birder Camera und Landscape Camera

Birder Camera by Radiant Photo adressiert vor allem Natur- und Vogelfotograf:innen. Die App ist darauf ausgelegt, auch unter schwierigen Licht- und Distanzbedingungen feine Details, natürliche Farben und Strukturen im Gefieder sichtbar zu machen. Die Bildoptimierung erfolgt motivbezogen in Echtzeit und verzichtet bewusst auf aggressive Filter oder künstliche Effekte.

Radiant Landscape Camera wurde speziell für Landschaftsaufnahmen entwickelt. Sie legt den Fokus auf einen hohen Dynamikumfang, natürliche Kontraste und eine differenzierte Wiedergabe von Lichtstimmungen. Unterstützt werden unter anderem RAW/ProRAW sowie 16-Bit-TIFF, um weiterführende Bearbeitungsschritte zu ermöglichen.

Beide Apps greifen auf Apples native Kameraarchitektur zurück und arbeiten vollständig lokal auf dem Gerät. Die Bildverarbeitung erfolgt ohne Cloud-Anbindung oder generative KI-Effekte.

Radiant Camera Ecosystem: modulare Kamera-Strategie

Mit dem Radiant Camera Ecosystem positioniert sich Radiant Imaging Labs bewusst gegen überladene Universal-Kamera-Apps. Stattdessen sollen mehrere spezialisierte Kameras entstehen, die jeweils exakt auf ihren fotografischen Einsatzzweck abgestimmt sind. Weitere Anwendungen – etwa für Porträts, Schwarzweiß- oder Familienfotografie – sind bereits angekündigt.

Ziel ist eine realitätsnahe Bildästhetik mit natürlichen Farben und authentischen Details, orientiert an klassischen fotografischen Prinzipien statt an stilisierten Looks.

Verfügbarkeit

Sowohl die Birder Camera by Radiant Photo als auch die Radiant Landscape Camera sind ab sofort im Apple App Store erhältlich:

Mit dem Start der ersten beiden Apps macht Radiant Imaging Labs deutlich, dass Smartphone-Fotografie künftig stärker über spezialisierte Werkzeuge und weniger über universelle Kompromisslösungen gedacht werden soll.

Weitere Informationen unter: radiantimaginglabs.com/de/radiant-camera-ecosystem/