RICOH GR IV Monochrome – High-End Kompakt Digital Kamera mit einem speziellen Bildsensor für die ultimative Schwarzweißfotografie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Markteinführung, der auf der hochwertigen Kompaktkamera RICOH GR IV basierenden RICOH GR IV Monochrome bekannt zu geben. Sie wurde für die Schwarzweißfotografie entwickelt, und ist mit einem speziellen Bildsensor ausgestattet.

Die RICOH GR IV Monochrome wird wahrscheinlich ab Februar 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt €1.799,99 / SFR 1.799

GR Serie feiert Jubiläum

Die GR-Serie feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum und geht auf die 1996 eingeführte Filmkamera RICOH GR1 zurück. In ihrer langen Geschichte, sind die Kameras dieser Serie stets den wesentlichen Werten einer Kamera und unserer Philosophie treu geblieben – hohe Bildqualität, schnelle Reaktionszeit und Kompaktheit. Womit sie sich gleichermaßen bei Profis und fortgeschrittenen Amateuren etabliert hat. Dabei hat sie sich mit der Zeit ständig weiterentwi-ckelt und an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Auf Basis der in 2025 vorgestellten RICOH GR IV, und der kürzlich angekündigten, und voraussichtlich noch im Januar verfügbaren RICOH GR IV HDF, spiegelt die Aufnahme der RICOH GR IV Monochrome in das Sortiment unsere Hoffnung wider, dass noch mehr Kunden die Tiefe der Fotografie durch ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten genießen können.

Mit der GR IV Monochrome wird das Konzept der GR-Serie konsequent weiterentwickelt. Dafür ist diese Kamera mit einem speziellen Bildsensor für Monochromaufnahmen ausgestattet. Durch den Verzicht auf den Farbfilter, der zur Erfassung von Farbinformationen verwendet wird, sowie auf den Interpolationsprozess, der zur Erzeugung von Farbbildern erforderlich ist, kann die Kamera das Potenzial des leistungsstarken GR-Objektivs voll ausschöpfen und liefert eine raffinierte Wiedergabe und reichhaltige Tonwertabstufungen.

Darüber hinaus ermöglicht der integrierte Rotfilter eine noch ausgeprägtere Monochromfotografie, während neu entwickelte Bildsteuerungsoptionen speziell für die Schwarzweißfotografie eine tiefe und vielfältige Bildgebung ermöglichen.

Die RICOH GR IV Monochrome wird ab Donnerstag, dem 15. Januar 2026, im GR SPACE in Tokio, Shanghai, Peking und Brisbane ausgestellt; an allen diesen Standorten können Besucher das neue Modell ausprobieren.

Die technischen Daten der GR IV Monochrome basieren auf denen des auf dem Basismo-dells. Hier die wichtigsten Unterschiede:

1. Speziell für Monochrom entwickeltes Design

Im Streben nach dem ultimativen Monochrom-Ausdruck ist die Kamera mit einem speziell für Schwarzweißaufnahmen entwickelten CMOS-Bildsensor in APS-C-Größe mit ca. 25,74 Millionen effektiven Pixeln und einem ISO Bereich 160 bis ISO 409600 ausgestattet. Im Gegensatz zu Monochrom-Bildern, die mit einem allgemeinen Farbbildsensor erzeugt werden – bei dem jedes Pixel Licht durch einen der Farbfilter Rot (R), Grün (G) oder Blau (B) empfängt, und dessen Informationen interpoliert werden, um ein Farbbild zu erzeugen, und dann erst das Ergebnis in Monochrom umgewandelt wird – erfasst jedes Pixel des Monochrom-Sensors die Hel-ligkeitsinformationen des Motivs. Da er die durch das Objektiv eintretenden Lichtinformationen ohne Interpolationsverarbeitung direkt aufnimmt, ermöglicht er eine sehr scharfe monochrome Wiedergabe mit reichhaltigen Tonwertabstufungen und ermöglicht es außerdem, Werke zu schaffen, die Korn-Effekte betonen, indem sie die hohe Empfindlichkeit nutzen.

2. Integrierter Rotfilter in der Objektiveinheit

In die Objektiveinheit ist ein, in der Schwarzweißfotografie sehr beliebter, physikalischer Rotfilter integriert. Über die „Fn-Taste“ kann er schnell ein- und ausgeschaltet werden kann. Da er nur rote Wellenlängen des Lichts durchlässt, ermöglicht er eine dramatische Wiedergabe – beispielsweise durch Abdunkeln der Töne eines blauen Himmels, um den Kontrast zu weißen Wolken zu verstärken, oder durch Aufhellen roter Motive, um sie deutlicher hervorzuheben.

3. Unterstützung vielfältiger Ausdrucksformen in Schwarz-Weiss

Die Kamera verfügt über spezielle Optionen für die Bildsteuerung für Monochromaufnahmen – „Image Control“, die verschiedene Monochrom-Ausdrucksmöglichkeiten ermöglichen. So ist da die Option „Solid“, mit einer harten Tonwertkurve, um ein klares, sauberes Aussehen zu erzielen und Kanten mit raffinierter Klar-heit wiederzugeben. Die Option „Grainy“ zeichnet sich durch einen starken Körnungseffekt aus und liefert ein Finish, das an Silberhalogenid-Abzüge und Druckerzeugnisse erinnert, indem es ein vollständiges Ausbleichen der Lichter und ein Verflachen der Schatten zu tiefem Schwarz verhindert und gleichzeitig eine Körnung erzeugt, die selbst auf Smart-Geräten deutlich sichtbar ist. Die verschiedenen Optionen zur Bildsteuerung können schnell durch eine Direktfunktion an der Vierwegetaste geändert werden.

4. Spezielles Gehäusedesign

Um die ursprüngliche, essenzielle Welt der Schwarzweißfotografie durch eine einheitliche Farbgebung und Textur zu unterstreichen, sind das Gehäuse aus Magnesiumlegierung sowie der Auslöser und die Ringkappe in mattem Schwarz gehalten. Der dezente Glanz, die tiefe Textur und die weiche Haptik machen die Besonderheit der GR sofort deutlich. Darüber hinaus ist das GR-Logo auf der Vorderseite in seidenmattem Schwarz gehalten, dessen Glanz sich von dem des Gehäuses unterscheidet. Außerdem wurde die Beleuchtung des Netzschalters auf Weiß umgestellt. Die monochrome Ästhetik kommt im gesamten Design zum Ausdruck.

5. Elektronischer Verschluss

Im Gegensatz zum Basismodell ist die GR IV Monochrome zusätzlich zum herkömmlichen mechanischen Verschluss ist mit einem elektronischen Verschluss ausgestattet, der Aufnahmen mit kürzeren Verschlusszeiten ermöglicht. Die Verschlusszeit kann auf bis zu 1/16.000 Sek. erhöht werden, was für kreative Arbeiten, die die hohe Empfindlichkeit des Monochrom-Sensors bei hellen Lichtverhältnissen nutzen, sowie für Situationen, in denen auch bei sehr hellen Umgebungen mit offener Blende fotografiert werden soll, von Vorteil ist.

(Der elektronische Verschluss steht bei Blende F2.8 im Bereich 1/3.200–1/16.000 Sek, und bei Blende F5.6-16 im Bereich 1/5.000–1/16.000 Sek. zur Verfügung.)

*Hinweis: Diese Funktion soll auch für die GR IV über eine Firmware-Erweiterung hinzugefügt werden (die nach der Markte Einführung der RICOH GR IV Monochrome veröffentlicht wird).

