Der Deutsche Fotorat erweitert sein Netzwerk: Bei der Mitgliederversammlung am 22. November 2025 in Hamburg wurden das Bundesarchiv und die Hochschule Bielefeld als neue korporative Mitglieder aufgenommen. Beide Einrichtungen bringen zentrale Expertise für das fotografische Kulturerbe und die fotografische Ausbildung ein.

Der Deutsche Fotorat begrüßt zwei neue institutionelle Mitglieder. Das Bundesarchiv, das zentrale Staatsarchiv der Bundesrepublik Deutschland, verwahrt heute rund 540 laufende Kilometer Akten sowie mehr als 15 Millionen Fotos, Luftbilder und Plakate zur politischen, sozialen und kulturellen Geschichte Deutschlands. Damit zählt es zu den wichtigsten fotografischen Gedächtnisinstitutionen des Landes.

Ebenfalls neu im Fotorat vertreten ist die Hochschule Bielefeld, die auf eine lange und profilprägende Tradition im Bereich Fotografie zurückblickt. Ihr Studienangebot gilt als eines der renommiertesten seiner Art im deutschsprachigen Raum und prägt seit Jahrzehnten die Ausbildung fotografischer Fachkräfte.

Mit der Aufnahme der beiden Institutionen stärkt der Deutsche Fotorat seine Position als zentrale Interessenvertretung der Fotografie in Deutschland und erweitert zugleich die fachliche Expertise seines Netzwerks.

