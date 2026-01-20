Deutschlands traditionsreichstes Fotofachmagazin PHOTO PRESSE feiert sein 80-jähriges Bestehen. Seit Dezember 1945 begleitet die „PP“ die Entwicklung der Fotografie – von der analogen Dunkelkammer über die digitale Revolution bis hin zur heutigen, allgegenwärtigen Bildkultur. Über acht Jahrzehnte hinweg war und ist PHOTO PRESSE Chronist, Einordner und Impulsgeber einer Branche im permanenten Wandel – und zugleich Plattform für diejenigen, die Fotografie gestalten, vorantreiben und prägen.

„PHOTO PRESSE war immer auch ein Medium über Menschen, über Haltung und über die Frage, was Fotografie in ihrer jeweiligen Zeit leisten kann – kulturell, wirtschaftlich und gesellschaftlich“, sagt Wolfgang Heinen, Herausgeber der PHOTO PRESSE.

Anlässlich des Jubiläums wurden im Rahmen der PHOTO PRESSE Hall of Fame zehn Persönlichkeiten ausgezeichnet, die in besonderer Weise für Haltung, Innovationskraft und kulturelle Relevanz der Fotografie stehen. Die Auswahl erfolgte bewusst subjektiv nach objektiven Kriterien – mit Blick auf nachhaltige Wirkung, unternehmerischen Mut, kreative Exzellenz und gesellschaftliches Engagement.

„Mit der Hall of Fame wollen wir sichtbar machen, dass Fotografie weit mehr ist als ein Produkt oder ein Trend“, erklärt Benjamin Lorenz, Chefredakteur PHOTO PRESSE. „Sie entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, Neues wagen und den Mut haben, eigene Wege zu gehen. Genau diese Persönlichkeiten zeichnen wir aus.“

Die Preisträger der PHOTO PRESSE Hall of Fame 2026

Thomas Blömer – Journalist

Für unabhängigen, meinungsstarken Fachjournalismus in der Imagingbranche und die kritische Begleitung technologischer und wirtschaftlicher Umbrüche der Branche.

Esther Haase – Fotografin

Für eine unverwechselbare Bildsprache, die Modefotografie emotional, spielerisch und visuell neu interpretiert hat.

Silvia & Lois Lammerhuber – Verleger

Für ihr publizistisches und gesellschaftliches Engagement, Fotografie als kulturelle und humanistische Kraft sichtbar zu machen.

Markus Lanz – Förderer

Für die Nutzung seiner öffentlichen Reichweite zur Vermittlung dokumentarischer Fotografie und zur Sensibilisierung für globale Themen.

Thomas Mehls – Fotokultur

Für den nachhaltigen Ausbau einer positiven, inklusiven Fotokultur und die Weiterentwicklung des weltweit größten Fotowettbewerbs.

Alexander Nieswandt – Fotodienstleister

Für die Neudefinition des Fotolabors im digitalen Zeitalter und die konsequente Verbindung von Hightech, Qualität und Service.

Karin Rehn-Kaufmann – Galerie Fotokultur

Für die internationale Präsentation, Vermittlung und Weiterentwicklung von Fotokultur auf höchstem kuratorischem Niveau.

Rainer Th. Schorcht – Handel

Für jahrzehntelanges Engagement für den deutschen und europäischen Fotofachhandel sowie für seine verbindende Rolle zwischen Markt, Industrie und Handel.

Dietmar Wüller – Fototechnik

Für die Etablierung internationaler Standards in der Imaging-Messtechnik und die objektive Bewertung von Bildqualität.

Kazuto Yamaki – Kameraindustrie

Für unternehmerischen Mut, kompromisslose Produktqualität und eine eigenständige Design- und Innovationskultur bei Sigma.

Feierliche Gala im Seehaus München

Die Verleihung der Hall of Fame Awards fand im Seehaus im Englischen Garten in München statt – in einem eleganten, feierlichen Rahmen mit exklusiven Gästen aus Industrie, Handel, Medien und Fotokultur. Die Veranstaltung bot Raum für persönliche Begegnungen, Rückblicke und Ausblicke auf die Zukunft der Fotografie.

Eröffnet wurde der Abend durch Myriam Karsch, Sprecherin der Geschäftsführung der Five Monkeys Group:

„80 Jahre PHOTO PRESSE stehen für journalistische Kontinuität, inhaltliche Tiefe und einen respektvollen Dialog innerhalb der Branche. Die PP Hall of Fame macht sichtbar, wie viel Substanz, Verantwortung und Leidenschaft in der Fotografie steckt.“

Durch die Verleihung führten Wolfgang Heinen und Benjamin Lorenz, die die Auszeichnungen im Rahmen einer festlichen Zeremonie überreichten. „Diese Jubiläumsfeier ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Fotografie – und zu den Menschen, die sie möglich machen.“, so Wolfgang Heinen abschließend.