Die Allianz deutscher Designer (AGD) hat eine kurze Online-Umfrage gestartet, die sich an selbstständige Künstler und Publizisten richtet, die auf ausländischen Plattformen wie YouTube oder anderen UGC-Diensten Einnahmen erzielen. Ziel ist es, verlässliche Daten darüber zu sammeln, wie digitale Inhalte derzeit vergütet werden und welche Summen an Kreative fließen.

Die Ergebnisse sollen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie die Künstlersozialkasse (KSK) dabei unterstützen, einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen: Die digitale Verwertung künstlerischer Werke soll künftig in die Künstlersozialabgabe einbezogen werden, damit große Plattformen stärker zur Finanzierung der sozialen Absicherung Kreativer beitragen.

Die vollständig anonyme Umfrage umfasst fünf kurze Fragen und konzentriert sich ausdrücklich auf User Generated Content, der von selbstständigen Kreativen erstellt und auf Plattformen veröffentlicht wird. Organisiert und ausgewertet wird sie ehrenamtlich vom AGD-Verband in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern im KSK-Beirat.

Die Teilnahme ist bis 31. Januar 2026 möglich.

Umfrage zu Einkommen auf ausländischen Plattformen:

Hier geht es zur Umfrage: https://agd.de/dein-einkommen-auf-den-plattformen-der-welt/