Die Insta360 Link 2 Pro und Link 2C Pro sind ab sofort im offiziellen Insta360-Store, bei Amazon sowie über autorisierte Händler erhältlich.

Insta360, globaler Marktführer im Bereich innovativer Bildgebungstechnologie, hat heute den Launch der Insta360 Link 2 Pro und Insta360 Link 2C Pro angekündigt, zwei 4K KI-Webcams der nächsten Generation, die die Lücke zwischen herkömmlichen Webcams und professionellen Kamera- und Mikrofon-Setups schließen.

Die Link 2 Pro und der Link 2C Pro wurden für Profis, Unterrichtende und Streamer entwickelt und überzeugen mit Bildqualität auf Studioniveau, klarem Richtmikrofon-Sound und intelligenter Workflow-Steuerung in einem kompakten, schreibtisch-tauglichen Design.

Beide Modelle verfügen über einen größeren 1/1,3-Zoll-Sensor mit Dual Native ISO für eine stärkere Leistung bei wenig Licht und eine natürlichere Belichtung bei wechselnden Lichtverhältnissen, gepaart mit fortschrittlichem HDR für mehr Details und Ausgewogenheit. Die Audioleistung basiert auf einem völlig neu entwickelten Richtaufnahme-System mit Strahlformung und KI-gestützter Rauschunterdrückung, das dafür sorgt, dass Stimmen selbst in anspruchsvollen Umgebungen klar und fokussiert bleiben.

Das Ergebnis ist ein Webcam-Erlebnis, das einem professionellen Kamera- und Mikrofon-Setup erstaunlich nahe kommt, allerdings ohne die übliche Komplexität.

“Da Remote- und Hybridarbeit nun dauerhaft etabliert sind und mehr denn je gestreamt wird, ist Qualität heute entscheidend für Glaubwürdigkeit. Unsere neuesten Webcams bieten Kreativen und Profis deutliche Fortschritte in Sachen Bildklarheit, Audiopräzision und Kontrolle, ohne den Workflow zu verkomplizieren”, sagt Max Richter, VP of Marketing und Mitbegründer von Insta360. “Wir wollten eine Webcam entwickeln, die sich mühelos bedienen lässt und gleichzeitig eine Leistung bietet, auf die sich anspruchsvolle Nutzer jeden Tag verlassen können.”

Professionelle Bildgebung in jedem Szenario

Das Herzstück der neuen Pro bildet der mit 1/1,3″ größte Sensor seiner Klasse, der damit deutlich größer ist als die in dieser Kategorie üblichen Sensoren. Mit Dual Native ISO, HDR der nächsten Generation und deutlichen Verbesserungen bei der Schwachlichtleistung garantieren beide neuen Webcams unter allen Lichtbedingungen sauberere, hellere und detailreichere Videos.

Beide Modelle unterstützen eine Auflösung von bis zu 4K 30 fps mit präzisestem Detailgrad und lebendiger Farbwiedergabe. Das verbesserte True Focus-System nutzt den schnelleren Phasendetektions-Autofokus (PDAF), um das Motiv sofort zu erfassen und auch bei Bewegungen oder Demonstrationen gestochen scharf zu halten.

Für Kreative und Vortragende, die sich einen filmischeren Look wünschen, erzeugt das Natürliche Bokeh eine wie bei DSLR-Kameras übliche geringe Schärfentiefe und sorgt so für eine weiche, realistische Hintergrundunschärfe, welche die Person in den Fokus rückt.

Zwei einzigartige Modelle

Um den unterschiedlichen Anforderungen von Unterrichtenden, Business-Nutzern und Streamern gerecht zu werden, erscheint die Link 2 Pro in zwei verschiedenen Designs:

Insta360 Link 2 Pro

Ein hochwertiges 2-Achsen-Gimbal-Design, das flüssiges, natürliches KI-Tracking mit Einzel- oder Gruppen-Framing bietet. Ideal für Lehrer, Moderatoren, Fitnesstrainer und Kreative, die sich bei Aufnahmen oder Live-Streaming viel bewegen.

Insta360 Link 2C Pro

Ein kompaktes, statisches Design, das für Konferenzgespräche, Streaming und fest installierte Setups optimiert ist. Sie bietet die gleiche 4K Bildqualität und KI-Verbesserungen, ergänzt durch verbessertes Automatisches Framing und fortschrittliche Audio-Tools.

Beide Modelle verfügen über eine überarbeitete Magnethalterung für eine schnelle, flexible Platzierung an Monitoren oder Metalloberflächen.

Neu entwickeltes, führendes Audiodesign

Sowohl die Link 2 Pro als auch die 2C Pro verfügen über Insta360s bisher fortschrittlichstes Webcam-Audiosystem, das für eine klare, fokussierte Sprachaufnahme in unterschiedlichsten Umgebungen entwickelt wurde.

Das Herzstück bildet ein Dual-Mikrofon-Design mit einem omnidirektionalen und einem Richtmikrofon, das auf Strahlformungs-Technologie und fortschrittliche KI-Rauschunterdrückung zurückgreift. Dieses Setup ermöglicht der Kamera, die natürliche Sprachaufnahme intelligent mit gezielterer Rauschunterdrückung auszubalancieren und sich in Echtzeit an die Umgebung anzupassen.

Um unterschiedlichen Einsatzszenarien gerecht zu werden, können Nutzer zwischen vier Aufnahmemodi wählen:

Standard für alltägliche Klarheit mit leichter Rauschunterdrückung

für alltägliche Klarheit mit leichter Rauschunterdrückung Original für natürlichen, unbearbeiteten Sound

für natürlichen, unbearbeiteten Sound Breit zur Aufnahme mehrerer Sprecher

zur Aufnahme mehrerer Sprecher Fokus zur Isolierung einer einzelnen Stimme in belebten oder lauten Räumen

Egal ob im Großraumbüro, an gemeinsamen Arbeitsplätzen oder in anderen Umgebungen, sorgt die Link 2 Pro dafür, dass Stimmen klar, konstant und gut verständlich bleiben.

Elgato Stream Deck-Integration

Beide Modelle lassen sich jetzt nahtlos ins Elgato Stream Deck integrieren und bieten Kreativen eine schnelle und haptische Möglichkeit, ihre Webcam zu steuern. Mit einem einzigen Fingertipp kann man Belichtung, Weißabgleich und Helligkeit einstellen, KI-gestützte Modi aktivieren, zwischen gespeicherten Voreinstellungen wechseln oder sogar mehrere Kameras gleichzeitig bedienen.

Die Zusammenarbeit mit Elgato bringt eine erhebliche Verbesserung des Workflows mit sich, welche die Live-Produktion vereinfacht und Streamern, Vortragenden und allen, die ein praktisches Setup bevorzugen, mühelose und spontane Anpassungen ermöglicht.

Smartere KI-gestützte Steuerung

Die Link 2 Pro und Link 2C Pro erweitern das intelligente Steuerungssystem von Insta360 um eine Reihe KI-gestützter Funktionen, die Präsentationen, Meetings und Live-Streams einfacher gestalten.

KI-Tracking & Automatisches Framing

Die Link 2 Pro nutzt flüssiges, gimbal-basiertes Tracking für aktive Präsentatoren mit Kopf-, Halb- und Ganzkörperoptionen sowie anpassbaren Tracking-Bereichen und Track-Stopp-Zonen zum Schutz der Privatsphäre.

Die Link 2C Pro verfügt über ein intelligentes Automatisches Framing, das Einzelpersonen oder kleine Gruppen mit adaptivem Zoom mittig im Bild hält.

Gestensteuerung

Wichtige Funktionen lassen sich freihändig mit einfachen Gesten steuern, darunter das Starten oder Stoppen des Trackings, das Heran- oder Herauszoomen oder das Aktivieren des Whiteboard-Modus.

Szenen-Voreinstellungen

Bevorzugte Kamerawinkel, visuelle Einstellungen und KI-Konfigurationen können gespeichert werden, um während Meetings oder Live-Streams sofort umzuschalten.

Vielseitige Modi für Unterricht, Präsentationen und kreative Arbeit

Sowohl die Link 2 Pro als auch die 2C Pro unterstützen eine Reihe von Tools, um die Kommunikation und Präsentationen direkt per Kamera zu optimieren:

Intelligenter Whiteboard-Modus: Erkennt Whiteboards automatisch und sorgt für einen klaren Bildausschnitt.

Erkennt Whiteboards automatisch und sorgt für einen klaren Bildausschnitt. DeskView-Modus: Nimmt eine Draufsicht auf den Schreibtisch für Skizzen oder Produktdemonstrationen auf.

Nimmt eine Draufsicht auf den Schreibtisch für Skizzen oder Produktdemonstrationen auf. Greenscreen-Modus: Liefert ein saubereres Chroma-Keying mit präziseren Kanten.

Liefert ein saubereres Chroma-Keying mit präziseren Kanten. Virtuelle Hintergründe: Ersetzt den Hintergrund, macht ihn unscharf oder verleiht ihm ein Bokeh.

Ersetzt den Hintergrund, macht ihn unscharf oder verleiht ihm ein Bokeh. Porträtmodus: Ungeschnittene 4K Videos im Hochformat, ideal für Instagram, TikTok und primär für Smartphones optimierte Livestreams.

Insta360 InSight: Integrierter KI-Meeting-Assistent

Die neuesten 4K KI-Webcams von Insta360 unterstützen auch Insta360 InSight über die Link Controller Software. InSight ist der KI-Meeting-Assistent von Insta360, der die Aufnahme und Auswertung von Meetings vereinfacht.

Nutzer können Meetings nahtlos aufzeichnen, Protokolle erstellen und KI-gestützte Zusammenfassungen generieren, die wichtige visuelle Momente mit Textmarkierungen kombinieren, um eine schnellere und übersichtlichere Nachbereitung des Meetings zu ermöglichen. Notizen werden sicher mit der Cloud synchronisiert und in einer durchsuchbaren persönlichen Wissensdatenbank organisiert, sodass wichtige Diskussionen, Entscheidungen und Maßnahmen leicht wiederzufinden sind.

Jetzt verfügbar

Die Insta360 Link 2 Pro und Link 2C Pro sind ab heute weltweit zu einem Preis von 219€ bzw. 269, € erhältlich.

Diese neuesten 4K KI-Webcams können im offiziellen Insta360 Store, bei Amazon und bei autorisierten Händlern gekauft werden.

Mit bahnbrechender Bildgebung, Richtmikrofon-Audio und intelligenteren KI-Tools setzen diese Spitzenmodelle von Insta360 neue Maßstäbe für professionelle Webcams. Bereit für Kreative, Unterrichtende und Remote-Arbeitende, die großen Wert auf ihre Online-Präsenz legen. Bestelle die Link 2 Pro oder 2C Pro hier.

Wichtige technische Daten

Link 2C Pro Link 2 Pro Sensorgröße 1/1,3″ 1/1,3″ Videoauflösung Querformat: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps 360p @ 30/25/24 fps Hochformat: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps Querformat: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps 360p @ 30/25/24 fps Hochformat: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps Videokodierungsformat H.264, MJPEG (4K und 1080p 60 fps Porträtmodus unterstützen H.264 nicht) H.264, MJPEG (4K und 1080p 60 fps Porträtmodus unterstützen H.264 nicht) Belichtungskorrektur ±3 EV ±3 EV ISO Dual Native ISO 100 – 3200 Dual Native ISO 100 – 3200 Verschlusszeit 1/8000 – 1/30 s 1/8000 – 1/30 s Weißabgleich 2000 – 10000 K 2000 – 10000 K Blende f/1.9 f/1.9 35 mm äquivalente Brennweite 24 mm 24 mm Festes FOV 83,9º DFOV, 71,4º HFOV 83,9º DFOV, 71,4º HFOV Digitalzoom Bis zu 4-fach Bis zu 4-fach Autofokus Unterstützt (Fokusabstand: 12 cm–∞) Unterstützt (Fokusabstand: 12 cm–∞) HDR Unterstützt Unterstützt Mikrofone 2 2 Rauschreduzierung KI-Rauschunterdrückung KI-Rauschunterdrückung Audiomodi Audiomodi: Standard, Breit, Fokus, Original Audiomodi: Standard, Breit, Fokus, Original Modi Automatisches Framing, Intelligentes Whiteboard, DeskView, Virtueller Hintergrund Automatisches Framing, Intelligentes Whiteboard, DeskView, Virtueller Hintergrund Gimbal Keiner 2-Achsen Taste 1x Berührungstaste 1x Berührungstaste Verbindungsmöglichkeiten USB-C-Kabel (USB 2.0) oder USB-C-zu-USB-A-Adapter USB-C-Kabel (USB 2.0) oder USB-C-zu-USB-A-Adapter Stromverbrauch 5 V/1 A 5 V/1 A Befestigungsoptionen Magnethalterung mit 1/4″-Gewinde für externes Stativ Magnethalterung mit 1/4″-Gewinde für externes Stativ Maße (B x H x T) 62,7 x 30,2 x 26 mm 71,3 x 58,9 x 38 mm Gewicht Link 2C Pro Ohne Magnethalterung: 48.5g Mit Magnethalterung:113.5g Link 2 Pro Ohne Magnethalterung: 102,5 g Mit Magnethalterung: 167,5 g Betriebstemperatur 0 °C bis 38 °C *Unter Laborbedingungen getestet. 0 °C bis 38 °C *Unter Laborbedingungen getestet. Farbe Graphitschwarz Graphitschwarz Systemanforderungen CPU: i5 der 5. Generation oder höher (für erweiterte Funktionen wird i5 der 10. Generation oder höher benötigt) RAM: 8 GB oder mehr (für erweiterte Funktionen werden 16 GB oder mehr benötigt) CPU: i5 der 5. Generation oder höher (für erweiterte Funktionen wird i5 der 10. Generation oder höher benötigt) RAM: 8 GB oder mehr (für erweiterte Funktionen werden 16 GB oder mehr benötigt) Link Controller Windows: Windows 10 oder höher. Unterstützt kein ARM-basiertes Windows. Mac: macOS 10.13 oder höher. Virtuelle Kamera erfordert macOS 13.0 oder höher. Link Controller Windows: Windows 10 oder höher. Unterstützt kein ARM-basiertes Windows. Mac: macOS 10.13 oder höher. Virtuelle Kamera erfordert macOS 13.0 oder höher. Hintergrund-Unschärfe & Hintergrund-Ersetzer Windows: Unterstützt alle NVIDIA-GPUs. Bei AMD-GPUs kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen; bitte kontaktiere den Insta360 Kundenservice vor dem Kauf. Verifizierte AMD-GPUs sind unter anderem Radeon (TM), RX Vega 10, 780M, RX 560, RX 6600 und RX 6750 GRE. Mac: macOS 13.0 oder höher. Hintergrund-Unschärfe & Hintergrund-Ersetzer Windows: Unterstützt alle NVIDIA-GPUs. Bei AMD-GPUs kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen; bitte kontaktiere den Insta360 Kundenservice vor dem Kauf. Verifizierte AMD-GPUs sind unter anderem Radeon (TM), RX Vega 10, 780M, RX 560, RX 6600 und RX 6750 GRE. Mac: macOS 13.0 oder höher. Greenscreen Windows: Unterstützt Greenscreen bei Auflösungen von 1080p und 720p. Mac: Unterstützt alle Geräte mit Chips der M-Serie. Intel-basierte Macs unterstützen Greenscreen-Keying bei einer Auflösung von 1080p. Greenscreen Windows: Unterstützt Greenscreen bei Auflösungen von 1080p und 720p. Mac: Unterstützt alle Geräte mit Chips der M-Serie. Intel-basierte Macs unterstützen Greenscreen-Keying bei einer Auflösung von 1080p. Natürliches Bokeh Windows： NVIDIA GTX 1080 oder neuere, RTX 2060 oder neuere GPUs. Unterstützt keine AMD-GPUs. Auflösungsunterstützung (abhängig von der GPU-Leistung): Desktop-GPUs: Rechenleistung (Compute Capability) 8.6 oder höher: Unterstützt 4K und niedriger Rechenleistung unter 8.6: Unterstützt 1080p und niedriger Laptop-GPUs: Rechenleistung 8.9 oder höher: Unterstützt 4K und niedriger Rechenleistung unter 8.9: Unterstützt 1080p und niedriger Technischen Daten der GPUs findest du auf der offiziellen Seite von NVIDIA. Mac： M1 Chip oder neuer. Unterstützt keine Intel-Chips. Natürliches Bokeh Windows： NVIDIA GTX 1080 oder neuere, RTX 2060 oder neuere GPUs. Unterstützt keine AMD-GPUs. Auflösungsunterstützung (abhängig von der GPU-Leistung): Desktop-GPUs: Rechenleistung (Compute Capability) 8.6 oder höher: Unterstützt 4K und niedriger Rechenleistung unter 8.6: Unterstützt 1080p und niedriger Laptop-GPUs: Rechenleistung 8.9 oder höher: Unterstützt 4K und niedriger Rechenleistung unter 8.9: Unterstützt 1080p und niedriger Technischen Daten der GPUs findest du auf der offiziellen Seite von NVIDIA. Mac： M1 Chip oder neuer. Unterstützt keine Intel-Chips. *Die Insta360 Virtuelle Kamera wird automatisch mit dem Link Controller installiert. Die Virtuelle Kamera unterstützt den Intelligenten Whiteboard-Modus, Natürliches Bokeh, Hintergrundunschärfe, Hintergrund-Ersetzer, Beauty und Make-up. Die Virtuelle Kamera unterstützt keine 50 fps oder 60 fps. Beauty und Make-up unterstützen keine 4K Auflösung. *Die Insta360 Virtuelle Kamera wird automatisch mit dem Link Controller installiert. Die Virtuelle Kamera unterstützt den Intelligenten Whiteboard-Modus, Natürliches Bokeh, Hintergrundunschärfe, Hintergrund-Ersetzer, Beauty und Make-up. Die Virtuelle Kamera unterstützt keine 50 fps oder 60 fps. Beauty und Make-up unterstützen keine 4K Auflösung.

Über Insta360

Mit einer “Think bold”-Mentalität gibt Insta360 Menschen die Möglichkeit, ihr Leben auf außergewöhnliche Weise festzuhalten und zu teilen. Als anerkannter Marktführer und Innovationsunternehmen umfasst das umfangreiche Produktportfolio von Insta360 die weltweit meistverkauften 360°-Kameras der X-Serie, die daumengroßen GO-Modelle für alltägliche Aufnahmen sowie eine Vielzahl an Action-Kameras, Gimbals, Webcams und professionellen Fotografie-Lösungen. Mit intuitiver, KI-gestützer Software vereinfacht Insta360 den kreativen Prozess, sodass sich Nutzer voll auf das Storytelling konzentrieren können, ohne von technischer Seite eingeschränkt zu werden. Insta360 hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer neuen Generation von Sportlern, Kreativen, Reiselustigen und Filmschaffenden dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Infos: http://www.insta360.com