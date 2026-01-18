Deutscher Fotorat spricht mit dem Justizministerium über neue Regeln zu bildbasierter sexualisierter Gewalt und fordert klare Abgrenzung für Fotografie im öffentlichen Raum.

Sexualisierte Gewalt in Bildern – ob real aufgenommen oder per KI erzeugt – ist längst kein Randthema mehr. Deepfakes, manipulierte Aufnahmen und heimlich entstandene Fotos sorgen zunehmend für gesellschaftliche und politische Diskussionen. Auch der Deutsche Fotorat nimmt sich dieser Entwicklungen an und hat sich offiziell mit einer Anfrage an das Bundesministerium der Justiz (BMJ) gewendet.

Die Regierungskoalition hat vereinbart, bislang bestehende Strafbarkeitslücken bei bildbasierter sexualisierter Gewalt zu schließen. Das BMJ bestätigte dem Fotorat, dass die Umsetzung aktuell geprüft wird – einschließlich voyeuristischer Aufnahmen, die bereits heute zum Teil strafbar sind. Ziel ist es, wirksame Regelungen zu schaffen, die sowohl reale als auch KI-generierte Übergriffe erfassen.

Der Fotorat hatte in seinem Schreiben darauf hingewiesen, dass eine erweiterte Kriminalisierung unbeabsichtigte Auswirkungen auf die berufliche und künstlerische Praxis von Fotografen im öffentlichen Raum haben könnte. Dort entstehen oft spontane, dokumentarische Situationen – rechtliche Unklarheit würde hier zu Unsicherheit und möglichen Einschränkungen führen.

Das BMJ signalisiert Offenheit für Austausch und kündigt an, den Fotorat in den weiteren Prüf- und Gesetzgebungsprozess einzubeziehen. Der Verband betont seinerseits seine Bereitschaft, sich konstruktiv einzubringen.

Für den Fotorat bleibt zentral, dass eine klare Grenze zwischen strafwürdiger bildbasierter Gewalt und sozialadäquater Fotografie definiert wird. Eine eigens gegründete Ad-hoc-Arbeitsgruppe sammelt dazu bereits Beispiele aus der Praxis sowie typische Problemfälle beim Fotografieren im öffentlichen Raum, um diese in künftige Stellungnahmen einfließen zu lassen.

Meldung im Newsletter des Deutschen Fotorats: