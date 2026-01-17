Neuheit in der Produktfotografie: NOVOFLEX präsentiert die Universal Stackingkamera STACKPRO 1 für maximale Schärfe und höchste Flexibilität

Mit der neuen Universal Stackingkamera STACKPRO 1 stellt NOVOFLEX eine wegweisende Lösung für professionelle Produkt-, Industrie- und Objektfotografie vor. Das System kombiniert modernste Focus-Stacking-Technik mit der optischen Qualität bewährter Mittel- und Großformatobjektive und ermöglicht eine bisher unerreichte Schärfenausdehnung – von Unendlich bis zum Abbildungsmaßstab 1:1.

Maximale Schärfe – schneller als klassische Fachkameratechnik

Die Universal Stackingkamera erzeugt durch präzises Focus Stacking eine vollständig definierte Schärfe über das gesamte Motiv. Der Workflow dauert nicht länger als das klassische Arbeiten mit einer Fachkamera, liefert jedoch eine deutlich größere Schärfentiefe und bleibt dabei äußerst workflowtauglich. Im Studio- und Produktfotobereich ermöglicht das System eine gleichmäßige Schärfe von vorn bis hinten und gleichzeitig von oben bis unten – etwas, das mit der klassischen Tilt-Verstellung nicht möglich ist. Während Tilt immer nur eine einzige Schärfeebene erzeugen kann, erlaubt die Universal Stackingkamera eine frei gestaltbare Schärfenausdehnung über das volle Motiv, unabhängig von dessen Form oder räumlicher Struktur.

Dabei kann stets mit der optimalen Blende gearbeitet werden – ohne unerwünschte Beugungsunschärfe. Hinter dem Objekt bleibt der natürliche Unschärfeverlauf der gewählten Blendenöffnung erhalten und kann gestalterisch genutzt werden.

Keine Perspektivänderung – keine wandernden Lichtreflexe

Ein weiterer Vorteil: Während des gesamten Stackingprozesses bleibt die Perspektive unverändert. Dadurch entstehen keine wandernden Lichtreflexe, wie sie bei Fokusverlagerungen oder minimalen Kamerabewegungen häufig auftreten. Besonders bei glänzenden, spiegelnden oder komplex beleuchteten Oberflächen sorgt dies für eine saubere, reproduzierbare Darstellung ohne störende Reflexverschiebungen.

Kompatibel mit modernen Kamerasystemen und bewährten Optiken

Die Universal Stackingkamera unterstützt eine Vielzahl aktueller Kamerasysteme, darunter: Canon RF, Fujifilm GFX, Nikon Z, L-Mount, Phase One IQ3/IQ4 Rückteile, Hasselblad X und Sony E.

Zudem lassen sich hochwertige Objektive aus dem Mittel- und Großformat weiterverwenden, beispielsweise:

Mamiya RB/RZ

Rodenstock GF

Schneider Kreuznach GF

viele weitere

Verwendbare Brennweiten beginnen bei 50 mm und können – in Kombination mit Verlängerungstuben – auf bis zu etwa 480 mm ausgeweitet werden.

Für Motive jeder Größe – vom Kleinstobjekt bis zum Gebäude

Dank des flexibel anpassbaren Abbildungsmaßstabs lassen sich Objekte nahezu jeder Größe formatfüllend aufnehmen: von einer Streichholzschachtel bis hin zu größeren Objekten oder ganzen Gebäuden. Da die Perspektive zwischen den Einzelaufnahmen konstant bleibt, eignet sich das System ideal für reproduzierbare technische Produktfotografie und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Erweiterbar: Shift-Verstellung mit PROSHIFT+

Mit dem optionalen PROSHIFT+ Adapter kann das System um eine Shift- Verstellung (Canon RF, Nikon Z, L-Mount, Sony E) ergänzt werden. Dadurch lassen sich stürzende Linien bei rechteckigen Objekten vermeiden – ein entscheidender Vorteil in der Studio-, Architektur- und Produktfotografie.

Verfügbarkeit, technisches E-Book und Beispielaufnahmen

Die Universal Stackingkamera wird voraussichtlich ab Mitte Januar 2026 direkt über NOVOFLEX lieferbar sein. Auf der NOVOFLEX-Homepage steht ein umfangreiches technisches E-Book mit detaillierten Funktionsbeschreibungen, Setup-Varianten und praxisnahen Anwendungsfällen bereit. Zusätzlich finden Interessenten dort Beispielaufnahmen in voller Auflösung zum Download – ideal, um die Leistungsfähigkeit des Systems im Detail beurteilen zu können.

Fazit

Die Universal Stackingkamera STACKPRO 1 vereint Flexibilität, Präzision und optische Spitzenqualität in einem modernen Workflow. Sie schließt die Lücke zwischen klassischer Fachkameratechnik und digitalem High-End-Stacking und setzt neue Maßstäbe für alle professionellen Anwender, die perfekte Schärfe, reproduzierbare Ergebnisse und maximale Gestaltungsfreiheit erwarten.

www.novoflex.com