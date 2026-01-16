Mit der instax mini Evo Cinema bringt FUJIFILM eine neue Sofortbildkamera auf den Markt, die erstmals drei Funktionen in einem Gerät vereint: Sofortbild, Smartphone-Druck und Videofunktion. Die Kamera im Retrodesign ist ab dem 28. Januar 2026 zu einem Preis von 379,99 Euro erhältlich.
Zentrales Bedienelement ist das sogenannte Eras Dial, mit dem sich zehn visuelle Epochen – von den 1930er-Jahren bis zur Gegenwart – auswählen lassen. Dabei verändert sich nicht nur das Bild, sondern auch der Toncharakter durch passende Soundeffekte. Der Objektivring erlaubt zudem eine Feinabstimmung mit zehn Intensitätsstufen pro Epoche.
Die Kamera bietet neben klassischen Sofortbildern auch Videomodi. Kurze Clips mit bis zu 15 Sekunden Länge können direkt aufgenommen, bearbeitet und über die zugehörige App zu Filmen kombiniert werden. Videos mit Ton werden auf Wunsch per QR-Code auf dem Sofortbild abrufbar gemacht und 24 Monate gespeichert.
Zur weiteren Ausstattung zählen Selbstauslöser, Selfiespiegel, Zoomhebel und Fernsteuerung. Die Kamera lässt sich via Bluetooth oder WLAN mit der instax mini Evo App koppeln. Darüber können Videos bis 30 Sekunden Länge bearbeitet, Layouts für Fotos gewählt und Bilder als Sofortbilder ausgegeben werden.
Die Ausdrucke erfolgen mit 318 dpi in zwei Modi: „instax Rich“ für kräftige Farben oder „instax Natural“ für natürlichere Töne. Die Kamera nutzt das instax mini Filmformat.
Preis und Zubehör
-
instax mini Evo Cinema Hybridkamera: 379,99 Euro (UVP)
-
Passende Kameratasche: 39,99 Euro (UVP)
-
Verfügbarkeit: ab 28. Januar 2026 im Handel und über www.fujifilm-instax.de
-
Pressemitteilung Fujifilm Instax:
FUJIFILM instax™ präsentiert mit der instax mini Evo Cinema™ die erste 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera
Mit der instax mini Evo Cinema™ schlägt instax™ ein neues Kapitel der Sofortbildgeschichte auf. Erstmals vereint eine instax™ Kamera Sofortbildkamera, Smartphonedrucker und Videokamera in einem Gerät.
Inspiriert von der Ästhetik klassischer Filmkameras verbindet die instax mini Evo Cinema™ als 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera nostalgisches Retro-Design mit moderner Technik. Die intuitive Bedienung macht sie zur Sofortbildkamera für alle, die Geschichten kreativ erzählen möchten.
Eine visuelle Zeitreise mit dem Eras Dial™
Kernstück der instax mini Evo Cinema™ ist das Eras Dial™ – ein Rädchen, das dazu einlädt, die Zeit zurückzudrehen. Zehn sorgfältig kuratierte visuelle Epochen lassen sich direkt auswählen und verleihen Aufnahmen ihren jeweils eigenen Charakter. Vom warmen, körnigen Charme der 1930er über die charakteristische Textur von Farb-Röhrenbildschirmen der 1970er bis zur klaren Ästhetik der 2020er entsteht eine visuelle Reise durch die Jahrzehnte. Jede Epoche bringt ihren eigenen Look und passende Soundeffekte mit. Die Effekte des Eras Dial™ prägen dabei nicht nur das Bild, sondern auch den Ton: Nostalgische Klänge wie das Surren von Filmrollen während der Aufnahme machen die Zeitreise perfekt.
Über den Objektivring lässt sich der gewählte Stil feinjustieren: Zehn Intensitätsstufen pro Epoche ermöglichen insgesamt 100 individuelle Ausdrucksvarianten, um jeder Aufnahme eine persönliche Handschrift zu verleihen. Der Frame Switch bietet für jede Epoche den passenden Rahmen und verleiht Sofortbildern und Videos durch zeittypische Ästhetik zusätzlichen Charme.
Kreative Aufnahmeoptionen
Nach der Wahl des gewünschten Looks stehen die Modi CINE und STILL für Bild- oder Videoaufnahmen zur Verfügung. So können Videoaufnahmen mit einer Gesamtlänge von bis zu 15 Sekunden erstellt werden. Weitere praktische Aufnahmefunktionen wie Selbstauslöser, Selfiespiegel, Zoomhebel und Fernsteuerung sorgen für maximale Flexibilität und kreative Kontrolle.
Neue App-Funktionen für professionelle Videos
Die instax mini Evo™ App ermöglicht die mühelose Optimierung von Videos mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden. Via Bluetooth oder Wi-Fi lassen sich die Aufnahmen schnell und komfortabel übertragen. Mehrere Clips lassen sich zu einem stimmigen Kurzfilm kombinieren, einzelne Szenen präzise zuschneiden und in der Zeitleiste für ein optimales Storytelling neu anordnen. Mit individuellen Öffnungssequenzen und animierten Abspännen entstehen so professionell wirkende Videos.
Auch für Sofortbilder bietet die App kreative Gestaltungsmöglichkeiten: Elegante, sorgfältig ausgewählte Layouts verwandeln jede Aufnahme in eine stilvolle Erinnerung. Alle Kreationen werden übersichtlich in der App-Galerie organisiert und gespeichert.
Drucken und Teilen
Mit der instax mini Evo Cinema™ werden besondere Momente direkt zu greifbaren Erinnerungen: Aufnahmen lassen sich entweder über den Filmtransporthebel oder direkt vom Smartphone über die instax mini Evo™ App ausdrucken. Mit einer Auflösung von 318 dpi kommen selbst kleinste Details perfekt zur Geltung – wahlweise im instax-Rich Modus™ für intensive, lebendige Farben oder im instax-Natural Modus™ für sanfte, natürliche Töne.
Videos mit Ton lassen sich jederzeit direkt über den QR-Code auf den Sofortbildern abrufen. Die Video- und Audiodaten werden 24 Monate lang gespeichert, sodass jeder Moment immer wieder erlebt und geteilt werden kann.
Nostalgisches Design
Die instax™ 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera verbindet elegantes Schwarz, grüne Akzente und durch Nostalgie inspirierte Details mit intuitiver Bedienung. Das vertikale Griffdesign erinnert an das bahnbrechende 8-mm-System FUJIFILM „FUJICA Single-8“ aus dem Jahr 1965. Sucher, Griffaufsatz und Handschlaufe schaffen so ein authentisches Filmerlebnis.
Preise und Verfügbarkeit
Die instax mini Evo Cinema™ Hybrid-Sofortbildkamera ist ab dem 28. Januar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 379,99 Euro im Handel erhältlich. Zeitgleich steht die instax mini Evo™ App im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit. Die passende Kameratasche gibt es separat zu einer UVP von 39,99 Euro.
Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.
Aktuelle Kommentare