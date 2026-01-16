FUJIFILM instax™ präsentiert mit der instax mini Evo Cinema™ die erste 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera

Mit der instax mini Evo Cinema™ schlägt instax™ ein neues Kapitel der Sofortbildgeschichte auf. Erstmals vereint eine instax™ Kamera Sofortbildkamera, Smartphonedrucker und Videokamera in einem Gerät.

Inspiriert von der Ästhetik klassischer Filmkameras verbindet die instax mini Evo Cinema™ als 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera nostalgisches Retro-Design mit moderner Technik. Die intuitive Bedienung macht sie zur Sofortbildkamera für alle, die Geschichten kreativ erzählen möchten.

Eine visuelle Zeitreise mit dem Eras Dial™

Kernstück der instax mini Evo Cinema™ ist das Eras Dial™ – ein Rädchen, das dazu einlädt, die Zeit zurückzudrehen. Zehn sorgfältig kuratierte visuelle Epochen lassen sich direkt auswählen und verleihen Aufnahmen ihren jeweils eigenen Charakter. Vom warmen, körnigen Charme der 1930er über die charakteristische Textur von Farb-Röhrenbildschirmen der 1970er bis zur klaren Ästhetik der 2020er entsteht eine visuelle Reise durch die Jahrzehnte. Jede Epoche bringt ihren eigenen Look und passende Soundeffekte mit. Die Effekte des Eras Dial™ prägen dabei nicht nur das Bild, sondern auch den Ton: Nostalgische Klänge wie das Surren von Filmrollen während der Aufnahme machen die Zeitreise perfekt.

Über den Objektivring lässt sich der gewählte Stil feinjustieren: Zehn Intensitätsstufen pro Epoche ermöglichen insgesamt 100 individuelle Ausdrucksvarianten, um jeder Aufnahme eine persönliche Handschrift zu verleihen. Der Frame Switch bietet für jede Epoche den passenden Rahmen und verleiht Sofortbildern und Videos durch zeittypische Ästhetik zusätzlichen Charme.

Kreative Aufnahmeoptionen

Nach der Wahl des gewünschten Looks stehen die Modi CINE und STILL für Bild- oder Videoaufnahmen zur Verfügung. So können Videoaufnahmen mit einer Gesamtlänge von bis zu 15 Sekunden erstellt werden. Weitere praktische Aufnahmefunktionen wie Selbstauslöser, Selfiespiegel, Zoomhebel und Fernsteuerung sorgen für maximale Flexibilität und kreative Kontrolle.

Neue App-Funktionen für professionelle Videos

Die instax mini Evo™ App ermöglicht die mühelose Optimierung von Videos mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden. Via Bluetooth oder Wi-Fi lassen sich die Aufnahmen schnell und komfortabel übertragen. Mehrere Clips lassen sich zu einem stimmigen Kurzfilm kombinieren, einzelne Szenen präzise zuschneiden und in der Zeitleiste für ein optimales Storytelling neu anordnen. Mit individuellen Öffnungssequenzen und animierten Abspännen entstehen so professionell wirkende Videos.

Auch für Sofortbilder bietet die App kreative Gestaltungsmöglichkeiten: Elegante, sorgfältig ausgewählte Layouts verwandeln jede Aufnahme in eine stilvolle Erinnerung. Alle Kreationen werden übersichtlich in der App-Galerie organisiert und gespeichert.

Drucken und Teilen

Mit der instax mini Evo Cinema™ werden besondere Momente direkt zu greifbaren Erinnerungen: Aufnahmen lassen sich entweder über den Filmtransporthebel oder direkt vom Smartphone über die instax mini Evo™ App ausdrucken. Mit einer Auflösung von 318 dpi kommen selbst kleinste Details perfekt zur Geltung – wahlweise im instax-Rich Modus™ für intensive, lebendige Farben oder im instax-Natural Modus™ für sanfte, natürliche Töne.

Videos mit Ton lassen sich jederzeit direkt über den QR-Code auf den Sofortbildern abrufen. Die Video- und Audiodaten werden 24 Monate lang gespeichert, sodass jeder Moment immer wieder erlebt und geteilt werden kann.

Nostalgisches Design

Die instax™ 3-in-1-Hybrid-Sofortbildkamera verbindet elegantes Schwarz, grüne Akzente und durch Nostalgie inspirierte Details mit intuitiver Bedienung. Das vertikale Griffdesign erinnert an das bahnbrechende 8-mm-System FUJIFILM „FUJICA Single-8“ aus dem Jahr 1965. Sucher, Griffaufsatz und Handschlaufe schaffen so ein authentisches Filmerlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Die instax mini Evo Cinema™ Hybrid-Sofortbildkamera ist ab dem 28. Januar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 379,99 Euro im Handel erhältlich. Zeitgleich steht die instax mini Evo™ App im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit. Die passende Kameratasche gibt es separat zu einer UVP von 39,99 Euro.

Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax. de/