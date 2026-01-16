Der Deutsche Fotorat richtet eine neue Arbeitsgruppe ein, die Fotografie und Wissenschaft künftig stärker vernetzen soll. Die Teilnahme ist über ein Online-Formular möglich.

Mit der neuen Arbeitsgruppe Fotografie und Wissenschaft will der Deutsche Fotorat erstmals eine zentrale Plattform schaffen, die die vielfältige fotografische Forschung an deutschen Hochschulen und Instituten sichtbar macht und stärker miteinander verbindet. In vielen Disziplinen – darunter Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft, Kunstgeschichte, Ethnologie, Soziologie und Geschichte – spielt Fotografie eine wichtige Rolle, wird aber bislang oft isoliert innerhalb einzelner Fachbereiche behandelt.

Die AG plant als ersten Schritt ein Expertisenregister, in dem sich Forschende bundesweit über ein digitales Formular eintragen können. Die Einträge sollen über Schlagworte auffindbar sein und den Austausch zwischen Institutionen erleichtern.

Initiiert wurde die Arbeitsgruppe von Dr. Anja Schürmann (KWI Essen) und Dr. habil. Kathrin Yacavone (Philipps-Universität Marburg), beide Mitglieder der DGPh.

Meldung im Newsletter des Deutschen Fotorats: