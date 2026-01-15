Im Weitwinkel bietet das Zoom eine Offenblende von f/3,5 – und zeigt dabei einen erfreulich geringen Helligkeitsabfall (Vignettierung) von lediglich 0,7 Blendenstufen, wie die Messungen im CHIP-Testlabor ergaben. Auch die gemessene Auflösung hinterließ bei kürzester Brennweite und offener Blende einen guten Eindruck. Hier wurden im Labor an der Messkamera Sony Alpha 6700 gute 1.872 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp(Bh) im Bildzentrum erreicht. Das entspricht 83 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera. In den Ecken sinkt die Auflösung auf 1.586 Lp/Bh (73 Prozent). Zweifaches Abblenden verbessert das Ergebnis. In dem Fall steigt die gemessene Auflösung bei kürzester Brennweite auf 91 Prozent im Zentrum und auf 75 Prozent in den Ecken. Auch die Vignettierung sinkt von 0,7 auf nur noch 0,4 Blendenstufen.

Einen merklichen Ausreißer ermittelte das Testlabor bei mittlerer Brennweite und Offenblende. Hier fällt die gemessene Auflösung im Bildzentrum von den zuvor genannten 1.872 Lp/Bh bei kürzester Brennweite auf nur noch 1.641 Lp/Bh bei mittlerer Brennweite – und damit auf nur noch 75 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera ab. In den Ecken werden bei mittlerer Brennweite und Offenblende sogar nur noch 57 Prozent erreicht. Zweifaches Abblenden verbessert die Schärfe bei mittlerer Brennweite vor allem in den Ecken deutlich von 57 auf 76 Prozent. Bei längste Brennweite liefert das Sigma-Zoom eine insgesamt gute und recht ausgeglichene gemessene Auflösung über das Bild verteilt.

Werfen wir außerdem einen Blick auf den Autofokus. Der erreicht im CHIP-Testlabor sehr gute Werte bei der Genauigkeit. Bei zehn Neufokussierungen liegt durchschnittliche Genauigkeit bei 99 Prozent bei kürzester Brennweite, bei 95 Prozent bei mittlerer Brennweite und bei 98 Prozent bei längster Brennweite. Dabei fällt auch die Standardabweichung im AF-Betrieb mit nur 10–49 Lp/Bh über den gesamten Zoombereich sehr gering aus. Die Geschwindigkeit des HLA-Motors (High-Response Linear Actuator) passt ebenfalls gut zur vielseitigen Einsatzmöglichkeit des Sigmas. Von 0,44 Sekunden im Weitwinkel bis 0,54 Sekunden im Tele hat man ein konstantes und gleichmäßiges Fokussieren und kann sich über alle Brennweiten darauf einstellen. Im Test ist der Motor als angenehm ruhig aufgefallen; Focus Breathing ist uns nicht aufgefallen. Insgesamt macht das Sigma 16–300 mm f/3,5–6,7 DC OS (C) im Testlabor einen guten Eindruck.