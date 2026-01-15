Ausstellung vom 31. Januar bis 14. März 2026

CINDY CRAWFORD

Co-curated by Cindy Crawford

Künstler: Michel Comte, Patrick Demarchelier, Victor Demarchelier, Arthur Elgort, Hans Feurer, Russell James, Peter Lindbergh, Vincent Peters, Herb Ri’s, Ellen von Unwerth, Albert Watson und David Yarrow

Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 31. Januar 2026 bis zum 14. März 2026 eine von Supermodel Cindy Crawford co-kurierte Gruppenausstellung mit über 30 Werken von zwölf namhaften Künstlern. Deutlich werden dabei die Vielfältigkeit und Qualität der fotografischen Positionen sowie das Facettenreichtum des Models, das seit den späten 1980er Jahren die Modewelt geprägt hat und am 20. Februar 2026 seinen 60. Geburtstag feiert.

Die Ausstellung vereint klassische und zeitgenössische fotografische Positionen aus fünf Jahrzehnten, darunter Mode-, Akt- und Porträtfotografie sowie inszenierte Werke. Beginnend im Jahr 1987 mit einem Porträt Crawfords von Arthur Elgort für die französische Ausgabe der Vogue sowie einer inszenierten Fotografie von Hans Feurer für Elle. Die Ausstellung schließt chronologisch im Jahr 2021 mit einer Kollaboration von Cindy Crawford und David Yarrow, die Crawfords legendären Pepsi-Werbespot von 1992 fotografisch zitiert. Die präsentierte Arbeit ist ein von beiden signiertes Unikat. Weitere Werke der renommiertesten Modefotografen – wie Peter Lindbergh, Herb Ri’s, Albert Watson oder Patrick Demarchelier dokumentieren den Status Crawfords als prägender Teil der Supermodel-Ära, die sich darüber hinaus als erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Markenbotschafterin etablieren konnte. Sie vereint mühelos die klassische Eleganz der Haute Couture sowie eine vitale, nahbare Ausstrahlung. Diese Eigenschaften haben ihr über Jahrzehnte bis heute außergewöhnlichen Erfolg ermöglicht und werden innerhalb der Ausstellung eindrucksvoll nachgezeichnet.

Über Cindy Crawford

Cindy Crawford (*1966, Illinois) etablierte sich bereits Ende der 1980 Jahre als eines der bekanntesten Supermodels der Welt. Sie definierte das Bild der internationalen Modebranche entscheidend und arbeitete mit führenden Designern und Fotografen zusammen. Neben ihrer Karriere als Model ist sie zudem als Unternehmerin erfolgreich. Ein wichfger Teil ihres Lebens ist ihr karitatives Engagement, insbesondere für die Krebsforschung, das durch den frühen Verlust ihres Bruders geprägt ist. Sie unterstützt bis heute verschiedene soziale und medizinische Hilfsprojekte.

Ein Teil der Erlöse der Ausstellung fließt in die karitative Arbeit von Cindy Crawford ein und unterstützt die Arbeit des The American Family Children’s Hospital at the University of Wisconsin sowie die der SyltKlinik der Deutschen Kinderkrebsstiftung, in der Kinder mit allen Familienmitgliedern medizinisch und psychologisch behandelt werden, um ihren Weg zurück ins Leben zu finden.