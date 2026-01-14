FUJIFILM stellt den instax mini Link+ vor, einen neuen Smartphonedrucker mit direkter Pinterest-Verknüpfung und erweiterten Kreativfunktionen. Das Modell erscheint am 28. Januar 2026 für 149,99 Euro und richtet sich an Nutzer, die digitale Inspiration analog umsetzen möchten.
Mit dem instax mini Link+ erweitert FUJIFILM seine Link-Serie um ein Premium-Modell, das erstmals eine direkte Anbindung an Pinterest bietet. Nutzer können Motive aus Pinterest oder der Smartphone-Galerie in der App visualisieren – etwa in Bilderrahmen oder Wandarrangements – und anschließend als instax-Sofortbild ausdrucken. Während viele Funktionen per App-Update auch für andere Link-Modelle freigeschaltet werden, bleibt der neue Design-Druckmodus exklusiv dem Link+ vorbehalten.
Der Drucker unterstützt verschiedene Kreativ- und Qualitätsmodi, darunter Fit Mode, Mehrfachdrucke sowie optimierte Linien- und Schriftwiedergabe für Illustrationen oder Poster. Das tiefschwarze Gehäuse mit orangefarbenen Akzenten setzt ein sichtbares Designstatement; eine passende Tasche wird separat für 24,99 Euro angeboten.
Der instax mini Link+ kommt am 28. Januar 2026 zum UVP 149,99 Euro in den Handel.
Pressemitteilung Fujifilm Instax:
FUJIFILM instax™ präsentiert den neuen instax mini Link+™ Smartphonedrucker
Ratingen, 14. Januar 2026 – FUJIFILM instax™ erweitert sein Smartphonedrucker-Portfolio um ein kreatives Highlight: Mit dem instax mini Link+™ fügt das Unternehmen der erfolgreichen instax mini Link™-Serie ein neues Premiummodell hinzu. Der neue Smartphonedrucker richtet sich gezielt an eine kreative, designaffine Zielgruppe, die Wert auf Ästhetik, Kunst und individuellen Ausdruck legt.
Der neue instax mini Link+™ ist ein kreatives Werkzeug für persönlichen, künstlerischen Ausdruck. Er ermöglicht es, persönliche Bildwelten und Designs auszuwählen und als instax™ Sofortbilder auszudrucken – für die individuelle Gestaltung von Wohnräumen, als kreatives Statement oder als Bestandteil persönlicher Moodboards.
Von digitaler Inspiration zum analogen Ausdruck
Die instax mini Link+™ App verfügt erstmals über eine direkte Verknüpfung zu Pinterest®. Nutzerinnen und Nutzer können Illustrationen, Typografie, Poster, Porträts und Kunstwerke aus Pinterest® oder der eigenen Smartphone-Galerie auswählen und gebündelt in die App importieren. Anschließend können die Motive direkt in der App visualisiert werden, etwa in einem Bilderrahmen, an der Wand, auf einem Regal oder in einer Smartphone-Hülle. So lässt sich bereits vor dem Druck beurteilen, wie das instax™ Sofortbild später im Raum wirkt. Die neuen Funktionen werden auch für weitere Modelle der instax mini Link™ Serie über ein App-Update verfügbar sein.
Präzise Druckmodi für kreative Ansprüche
Exklusiv für den instax mini Link+™ steht der neue Design-Druck zur Verfügung. Die deutlich verbesserte Bildverarbeitungsleistung ermöglicht eine scharfe Darstellung selbst feinster Linien, Grafiken und Schrift – ideal für komplexe Illustrationen wie Magazine, Poster oder künstlerische Arbeiten.
Für Alltagsmotive bietet sich der Einfache Druck an. Mit seinen weichen Farbtönen eignet er sich besonders für Porträts und klassische Fotografien. Weitere Funktionen wie Fit Mode (automatisches Zuschneiden), mehrere Drucke (bis zu zehn Motive gleichzeitig), Change Print Quality Mode (Drucken im instax-Rich Modus™ oder instax-Natural Modus™) sowie ein individuell wählbarer Dark- oder Light-Mode für die App bieten Nutzerinnen und Nutzern maximale kreative Flexibilität.
Ein Design-Statement in Schwarz und Orange
Optisch setzt der instax mini Link+™ ein klares Statement: Tiefes Schwarz trifft auf einen markanten orangefarbenen Akzent, ergänzt durch einen hochwertigen Metall-Strap-Hook. Das reduzierte, ausdrucksstarke Design richtet sich an eine designaffine, kreative Zielgruppe, die Technik als Teil ihrer persönlichen Ästhetik versteht.
Preis und Verfügbarkeit
Der instax mini Link+™ Smartphonedrucker ist ab dem 28. Januar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro im Handel erhältlich. Die neuen App-Funktionen werden zeitgleich per Update auch für instax mini Link™, instax mini Link 2™ und instax mini Link 3™ im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar sein. Der Design-Druck bleibt eine Exklusivfunktion des instax mini Link+™. Eine passende Tasche ist separat zu einer UVP von 24,99 Euro erhältlich.
Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.
