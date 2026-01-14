Godox AD100Pro II Pocket Flash – Kompakt mit professioneller Leistung

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox, präsentiert mit dem Godox AD100Pro II Pocket Flash die nächste Generation eines kompakten Blitzgeräts, das professionelle Leistung, durchdachtes Design und maximale Mobilität in einem außergewöhnlich handlichen Format vereint.

Aufbauend auf dem erfolgreichen Vorgängermodell wurde der AD100Pro II in zentralen Bereichen gezielt weiterentwickelt und bietet Fotografen ein spürbares Plus an Performance, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit für den täglichen Einsatz im Studio wie auch on location. Die integrierte 2.4 GHz Funksteuerung ermöglicht dabei eine zuverlässige kabellose Kontrolle mit einer Reichweite von bis zu ca. 100 Metern, selbst in komplexen Multi Light Set-ups.

Kompakt, leistungsstark und durchdacht

Der Godox AD100Pro II liefert kraftvolle 100 Ws in einem besonders kompakten Gehäuse und wurde speziell für den flexiblen Einsatz on location sowie im Studio konzipiert. Dank des neu entwickelten Kühlsystems sind nun 60 bis 100 Blitze in Folge bei voller Leistung möglich, ohne Leistungseinbußen. Das macht den AD100Pro II zu einem verlässlichen Werkzeug auch bei intensiven Shootings.

Ein weiteres Highlight ist die farbcodierte Gruppenanzeige. 16 farbige LED Indikatoren ermöglichen es, die jeweilige Blitzgruppe auf einen Blick zu erkennen. Das vereinfacht Multi Light Set-ups erheblich und spart wertvolle Zeit am Set. Ergänzt wird das Bedienkonzept durch ein neues Full Color Display, das Einstellungen übersichtlich und intuitiv darstellt.

Präzise Steuerung und vielseitige Lichtgestaltung

Der AD100Pro II ist vollständig in das Godox 2.4 GHz X Wireless System integriert und kompatibel mit Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System, Panasonic, Pentax und Leica. Neben TTL unterstützt das Gerät Highspeed Sync bis 1/8000 s, Front Curtain und Rear Curtain Sync. Die schnelle Kopplung mit dem Godox X3 und X3 Pro Trigger reduziert die Einrichtungszeit deutlich.

Für maximale kreative Freiheit sorgt das verfeinerte optische Linsensystem mit 28 bis 85 mm Zoom, das eine gleichmäßige, weiche Lichtverteilung mit natürlichem Lichtabfall ermöglicht. Eine 5 W LED Einstelllampe mit zehn Helligkeitsstufen unterstützt bei der Lichtsetzung. Dank magnetischem Mount ist der AD100Pro II direkt kompatibel mit Godox Round Head Zubehör wie AK R1, AK R22 und AK R21. Mit dem S3 Adapter lassen sich zudem Bowens Lichtformer einsetzen.

USPs auf einen Blick:

100 Ws Leistung mit bis zu 100 Blitzen in Folge bei voller Leistung

Farbcodierte Gruppenanzeige für schnelle Orientierung in Multi Light Set-ups

TTL, HSS bis 1/8000 s sowie umfassende Sync Optionen

Leistungsstarker 3300 mAh Akku mit ca. 490 Blitzen bei voller Leistung und USB C Ladeport

Kompaktes Gehäuse mit vielseitiger Lichtformer Kompatibilität

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox AD100Pro II Pocket Flash richtet sich an Fotografen, die maximale Leistung in einem mobilen Format erwarten und dabei keine Kompromisse bei Kontrolle und Qualität eingehen möchten. Der Godox AD100Pro II ist in Kürze für einen UVP von 349,99 Euro im Fachhandel verfügbar.