AlUla zählt zu den faszinierendsten Regionen Saudi-Arabiens – nicht nur bei Tag, sondern besonders unter dem nächtlichen Sternenhimmel. Fernab von Lichtverschmutzung entfaltet sich hier eine einzigartige Kulisse aus bizarren Felsformationen, historischen Stätten und weiten Wüstenlandschaften. Ob spektakuläre Astrofotografie oder atmosphärische Nachtaufnahmen: Diese fünf ausgewählten Orte zeigen, warum AlUla ein Traumziel für Fotografen ist.
Rund 1.100 Kilometer nordwestlich von Riad liegt AlUla – eine Region, die mit ihrer spektakulären Natur und jahrtausendealten Kulturgeschichte fasziniert. Auf über 22.000 Quadratkilometern erstreckt sich eine Landschaft aus grünen Oasen, imposanten Sandsteinformationen und historischen Stätten. Ob Profi mit Stativ oder Hobbyfotograf mit Smartphone – AlUla bietet eine beeindruckende Vielfalt an Kulissen, die sich besonders bei Nacht in Szene setzen. Von bizarren Felsformationen über historische Monumente bis hin zu luxuriösen Rückzugsorten entfaltet sich hier ein Panorama, das weit über klassische Sternenfotografie hinausgeht. Diese ausgewählten Orte laden dazu ein, die Magie der Wüste in Bildern festzuhalten:
Raggasat-Tal:
Die tanzenden Felsen
Diese bizarren Felsformationen, geformt durch Wind und Zeit, wirken wie in Bewegung – als würden sie unter dem Sternenzelt tanzen. Fernab jeglicher Lichtverschmutzung entfaltet sich hier ein spektakuläres Schauspiel am Himmel.
Gharameel:
Felsen wie aus einer anderen Welt
Etwa eine Stunde vom Stadtzentrum entfernt ragen die markanten Säulen von Gharameel in den Himmel. Die Kombination aus dramatischer Landschaft und tiefschwarzem Nachthimmel macht diesen Ort zu einem Paradies für Sternenbeobachter. Geführte Wanderungen und Touren bieten vielfältige Möglichkeiten, die Magie dieses Ortes zu entdecken.
Ashar Valley:
Luxus trifft Sternenglanz
Umgeben von majestätischen Felsen und exklusiven Resorts wie Banyan Tree AlUla oder Our Habitas AlUla bietet das Ashar Valley eine luxuriöse Variante des Sternenerlebnisses. Hier verschmelzen Komfort und kosmische Schönheit zu einem ganz besonderen Moment.
Hegra:
Geschichte trifft Galaxie
Die UNESCO-Welterbestätte Hegra erzählt tagsüber von der reichen Kultur der Nabatäer. Nachts verwandelt sich der Hügel oberhalb des berühmten Grabmals von Lihyan in einen Ort der Stille und Sternenpracht – ein magischer Blick in Vergangenheit und Universum zugleich.
Rainbow Rock:
Ein Traum für Astrofotografen
Die markante, bogenförmige Felsformation ist längst ein Geheimtipp für spektakuläre Nachtaufnahmen. Ob Hobby-Astronom oder Profi-Fotograf – Rainbow Rock bietet die perfekte Kulisse für Sternenbilder, die in Erinnerung bleiben.
Aktuelle Kommentare