Rund 1.100 Kilometer nordwestlich von Riad liegt AlUla – eine Region, die mit ihrer spektakulären Natur und jahrtausendealten Kulturgeschichte fasziniert. Auf über 22.000 Quadratkilometern erstreckt sich eine Landschaft aus grünen Oasen, imposanten Sandsteinformationen und historischen Stätten. Ob Profi mit Stativ oder Hobbyfotograf mit Smartphone – AlUla bietet eine beeindruckende Vielfalt an Kulissen, die sich besonders bei Nacht in Szene setzen. Von bizarren Felsformationen über historische Monumente bis hin zu luxuriösen Rückzugsorten entfaltet sich hier ein Panorama, das weit über klassische Sternenfotografie hinausgeht. Diese ausgewählten Orte laden dazu ein, die Magie der Wüste in Bildern festzuhalten: