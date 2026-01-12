Der Hasselblad-Masters-Wettbewerb 2026 ist seit dem 16. Dezember 2025 geöffnet. Fotografen weltweit können bis zum 28. Februar 2026 ihre Arbeiten in sieben Kategorien einreichen – aufgenommen mit jeder digitalen oder analogen Kamera. Die Gewinner erhalten eine Hasselblad X2D II 100C, zwei XCD-Objektive und ein Kreativbudget von 5.000 Euro.

Der traditionsreiche Wettbewerb Hasselblad Masters startet in die nächste Runde. Seit 2001 zählt er zu den international renommiertesten Auszeichnungen der professionellen Fotografie. Für die Ausgabe 2026 können Fotografen weltweit ihre Arbeiten einreichen – unabhängig von Marke, System oder Film/Digital. Ausgeschlossen sind nur Smartphone-, Tablet- und Drohnenaufnahmen. Jede Einreichung umfasst drei thematisch konsistente Bilder pro Kategorie.

Die Kategorien 2026 lauten: Landscape, Architecture, Portrait, Street, Art, Project//21 (für Teilnehmende bis 21 Jahre) und Wildlife. Die Jury besteht aus Expertinnen und Experten führender Häuser und Agenturen wie National Geographic, Foam, Magnum Photos, dem Metropolitan Museum of Art, Getty Images und der Hasselblad Foundation.

Die Teilnahme erfolgt über das offizielle Hasselblad-Portal. Einreichungen müssen als JPG (max. 10 MB pro Bild) mit mindestens 300 dpi und 1000 Pixel Kantenlänge hochgeladen werden. Bilder, die bereits in anderen Wettbewerben prämiert wurden, sind nicht zugelassen.

Zeitplan der Hasselblad Masters 2026

– Open Call: seit 16. Dezember 2025

– Deadline: 28. Februar 2026

– Finalisten: 28. April 2026

– Jury- und Publikumsphase: April bis Juni 2026

– Bekanntgabe der Gewinner: 30. Juni 2026

Die Gewinner erhalten den Titel Hasselblad Master und ein umfassendes Ausstattungspaket aus Kamera, Objektiven und Kreativfonds. Ihre Arbeiten erscheinen zudem im nächsten Hasselblad-Masters-Buch.

Zur Teilnahme: https://www.hasselblad.com/inspiration/masters/2026/