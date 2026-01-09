Stefanie Reichart wird neues Mitglied des Vorstands der Stiftung Zollverein

Amtsantritt erfolgt am 1. April 2026

Seit November 2025 leitet Christoph Tesche als Vorstandsvorsitzender die Stiftung Zollverein. Zum 1. April 2026 wird Stefanie Reichart als weiteres Mitglied des Vorstands berufen. Sie übernimmt die Verantwortung für die Weiterentwicklung des UNESCO-Welterbes Zollverein in den Bereichen Kultur, Besucherbetrieb, Denkmalpflege und Standortvermittlung.

„Mit Stefanie Reichart gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für Kunst und Kultur mit tiefen Wurzeln im Ruhrgebiet und einem internationalen Netzwerk“, sagt Christoph Tesche, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. „Ihre Erfahrung an der Schnittstelle von Industriekultur, Tourismus und regionaler Entwicklung wird wichtige Impulse für die Zukunft des Welterbes setzen.“

Stefanie Reichart bringt langjährige Expertise im Kulturmanagement mit. So leitet sie seit Juli 2021 das Referat für Kultur, Sport und Industriekultur beim Regionalverband Ruhr (RVR). Als verantwortliche Referatsleiterin ist sie unter anderem zuständig für das Nachhaltigkeitskonzept zur Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010, die Umsetzung des Sport- und Kulturfestivals RUHR GAMES oder die Weiterentwicklung der Route Industriekultur. Weitere berufliche Stationen führten sie ans Düsseldorfer Schauspielhaus und zur Ruhr Tourismus GmbH, wo sie unter anderem das Netzwerk der RuhrKunstMuseen koordinierte. Die Diplom-Betriebswirtin verfügt über profunde Kenntnisse der regionalen Kulturlandschaft und ist zudem international ausgerichtet – beispielsweise als Co-Geschäftsführerin der Europäischen Nomadischen Biennale Manifesta 16 RUHR. Mit dem UNESCO-Welterbe Zollverein und der Stiftung Zollverein ist Reichart seit vielen Jahren eng verbunden und kann auf zahlreiche gemeinsame Projekte zurückblicken. Dazu gehört das Jubiläum „25 Jahre Route Industriekultur“ in 2024, das auf Zollverein startete und anschließend im gesamten Ruhrgebiet umgesetzt wurde.

Stefanie Reichart tritt die Nachfolge von Prof. Heinrich Theodor Grütter an, der seine Tätigkeit als Vorstand bei der Stiftung Zollverein zum 31. Oktober 2025 beendet hat. Grütter war von Oktober 2017 bis Oktober 2025 Vorstandsmitglied und trug maßgeblich dazu bei, mit kulturellen Formaten Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Standorts zu schlagen.

https://www.zollverein.de/