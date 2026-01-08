Da das Vorgängermodell, das Tamron 17–28 mm f/2,8, nicht für das Nikon-Z-System angeboten wird, vergleichen wir das Tamron 16–30 mm f/2,8 Di III VXD G2 im CHIP-Testlabor mit dem Nikon-eigenen Nikkor Z 17–28 mm f/2,8. Letzteres bewegt sich preislich in einer ähnlichen Klasse.

Neben der Abbildungsleistung nehmen wir im CHIP-Testlabor auch den Autofokus genau unter die Lupe. An der Messkamera Nikon Z7II überzeugt das Tamron mit einer sehr hohen Präzision. Über den gesamten Brennweitenbereich hinweg erreicht der VXD-Autofokus eine durchschnittliche Treffergenauigkeit von 96 bis 99 Prozent bei gleichzeitig sehr geringen Standardabweichungen. Bei mehreren Neufokussierungen hintereinander betrug die durchschnittliche Abweichung lediglich zehn Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei kürzester Brennweite, sieben Lp/Bh bei mittlerer und 48 Lp/Bh bei längster Brennweite. Diese niedrigen Streuungen belegen eine hohe Wiederholgenauigkeit und einen insgesamt sehr stabil arbeitenden Autofokus.

Bei der Auflösungsmessung muss sich das Tamron bei offener Blende über den gesamten Brennweitenbereich dem Nikon-Zoom geschlagen geben. Seine stärkste Leistung zeigt das Tamron bei kürzester Brennweite: An der Nikon Z7II erreicht es bei 16 mm und Blende f/2,8 sehr gute 91 Prozent der möglichen Auflösung im Bildzentrum und 74 Prozent in den Ecken. Das Nikkor Z 17–28 mm kommt bei 17 mm und Offenblende auf 96 Prozent im Zentrum und 69 Prozent in den Ecken.

Zweifach abgeblendet legt das Tamron im Zentrum deutlich zu und erreicht mit 98 Prozent nahezu das Niveau des Nikon-Objektivs, das hier 99 Prozent erzielt. Beim Zoomen fällt die Auflösung des Tamron 16–30 mm hingegen stärker ab, insbesondere bei offener Blende. Bei 30 mm und Blende 2,8 erreicht es im Zentrum noch 83 Prozent, während das Nikon-Zoom bei 28 mm und Blende 2,8 auf 92 Prozent kommt.

In puncto Objektivgüte kann das Tamron hingegen punkten. Es zeigt bei mittlerer und längster Brennweite eine geringere Verzeichnung als das Nikon-Pendant. Auch bei den Farbsäumen hat das Tamron bei kürzester Brennweite und Offenblende mit einer Farbsaumbreite von nur 0,2 Pixeln klar die Nase vorn. Das Nikkor Z 17–28 mm erreicht hier 0,6 Pixel.