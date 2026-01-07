Nikon veröffentlicht das Zoomobjektiv NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

Düsseldorf, 07. Januar 2026 – Nikon erweitert heute sein Sortiment an NIKKOR-Z-Vollformatobjektiven um das äußerst vielseitige Zoomobjektiv NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1. Sein geringes Gewicht, der flexible Brennweitenbereich von Weitwinkel bis in den mittleren Telebereich und die überragende Leistung bei Nahaufnahmen machen dieses Vollformat-Zoomobjektiv ideal für Reisen. Es ist leicht und handlich und somit perfekt für Fotograf:innen und Content Creator:innen, die ihr kreatives Potenzial ausschöpfen möchten.

Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist das perfekte Reise-Allround-Objektiv und hervorragend im Alltag. Ob Foto oder Video, der Brennweitenbereich von 24 bis 105 mm bietet viel Spielraum für Experimente mit Bildausschnitt und Komposition, während der gleichmäßige, schnelle Autofokus hilft, das Beste aus jeder Aufnahme herauszuholen. Die scharfe Nahaufnahmefunktion ermöglicht neue Motive und Perspektiven: Dank der kurzen Naheinstellgrenze an beiden Enden des Zoombereichs und einem Abbildungsmaßstab von 1:2 entstehen wunderschön ausgewogene Detailaufnahmen.

Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist leicht und gegen Witterungseinflüsse abgedichtet. Es lässt sich komfortabel transportieren und eignet sich bestens als Allround-Objektiv für unterwegs . Es lässt sich mit kleineren Z-Vollformatkameras wie der Z5II zu einem kompakten Kit kombinieren, das jederzeit einsatzbereit ist, wenn die kreative Lust ruft.

Dirk Jasper, Product Manager bei Nikon Europe, kommentiert: „Mit dem NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 gehen wir einen weiteren Schritt, um dynamische Vollformat-Fotografie für noch mehr Menschen erreichbar zu machen. Für alle, die gerade erst mit der Vollformatfotografie beginnen, bietet dieses vielseitige, preisgünstige Zoomobjektiv die Flexibilität und die Qualität, um neue Ideen auszuprobieren und ihre Kreativität souverän zu erweitern.“

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

Vielseitiger Brennweitenbereich von 24 bis 105 mm: Der große Brennweitenbereich von Weitwinkel bis mittlerer Telebrennweite ist großartig für Landschaften und Stadtansichten bis hin zu Innenaufnahmen, Porträts, Detailaufnahmen und Video.

Leicht und einfach zu transportieren: Dieses Vollformat-Zoomobjektiv wiegt nur ca. 350 g. In Kombination mit der Vollformatkamera Z5II, wiegt das komplette Kit nur (ca.) 1050 g.

Hervorragende Nahaufnahmen: Der Abbildungsmaßstab von 1:2 ermöglicht Nahaufnahmen mit harmonisch ausgewogenen Hintergrundelementen. Die Naheinstellgrenze beträgt 20 cm bei 24 mm, und 28 cm bei 105 mm.

Schneller geräuschloser Autofokus: Ein High-Speed-Schrittmotor (STM) sorgt für einen gleichmäßigen, flüsterleisen Autofokus. Er funktioniert hervorragend mit der Motivwahrnehmung der Z-Kameras, ohne störende Fokussiergeräusche in Videoaufnahmen.

Individualisierbarer Einstellring: Für den schnellen und lautlosen Zugriff auf häufig genutzte Kameraeinstellungen. Problemloser Wechsel zum manuellen Fokus, Anpassung der ISO-Empfindlichkeit oder präzise Blendeneinstellungen für natürliche Helligkeitsübergänge während der Videoaufnahme.

Perfekt für Reisen: Die Abdichtung schützt vor Staub und Tropfen und sorgt für problemlosen Transport. 1

Neue Bajonett-Gegenlichtblende HB-93B: Als optionales Zubehör erhältlich. Minimiert Streulicht und reduziert Blendenflecken.

Budgetfreundlich: Das Zoomobjektiv NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist solo und in Kits mit ausgewählten Kameras erhältlich (Details beim Nikon Händler vor Ort oder auf der Nikon-Website).

1 Eine vollständige Staub- und Tropfwasserresistenz kann nicht in allen Situationen oder unter allen Bedingungen garantiert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist voraussichtlich Ende Januar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599,00 EUR im Handel erhältlich.