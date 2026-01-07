Nikon erweitert das Z-System um das NIKKOR Z 24-105mm f/4–7.1, ein leichtes Allround-Zoom für Foto und Video mit 24–105 Millimetern Brennweite, Nahabstand ab 20 Zentimetern und einem Abbildungsmaßstab von 1:2. Das Objektiv erscheint Ende Januar 2026 für 599 Euro.
Das neue NIKKOR Z 24-105mm f/4–7.1 soll als universelles Reise- und Alltagsobjektiv dienen und deckt den Bereich vom Weitwinkel bis zum mittleren Tele ab. Mit etwa 350 Gramm Gewicht ist es besonders kompakt gehalten. Die Naheinstellgrenze beträgt 20 Zentimeter bei 24 Millimetern und 28 Zentimeter bei 105 Millimetern, der maximale Abbildungsmaßstab liegt bei 1:2, was Detailaufnahmen ermöglicht. Für den Autofokus kommt ein STM-Motor zum Einsatz, der laut Nikon eine gleichmäßige, leise Fokussierung unterstützt – auch für Videoaufnahmen.
Das Objektiv ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet und kann über den konfigurierbaren Einstellring für ISO, Blende oder manuelle Fokussierung genutzt werden. Das Filtergewinde misst 67 Millimeter.
Nikon veröffentlicht das Zoomobjektiv NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
Düsseldorf, 07. Januar 2026 –
Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist das perfekte Reise-Allround-Objektiv und hervorragend im Alltag. Ob Foto oder Video, der Brennweitenbereich von 24 bis 105 mm bietet viel Spielraum für Experimente mit Bildausschnitt und Komposition, während der gleichmäßige, schnelle Autofokus hilft, das Beste aus jeder Aufnahme herauszuholen. Die scharfe Nahaufnahmefunktion ermöglicht neue Motive und Perspektiven: Dank der kurzen Naheinstellgrenze an beiden Enden des Zoombereichs und einem Abbildungsmaßstab von 1:2 entstehen wunderschön ausgewogene Detailaufnahmen.
Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist leicht und gegen Witterungseinflüsse abgedichtet. Es lässt sich komfortabel transportieren und eignet sich bestens als Allround-Objektiv für unterwegs. Es lässt sich mit kleineren Z-Vollformatkameras wie der Z5II zu einem kompakten Kit kombinieren, das jederzeit einsatzbereit ist, wenn die kreative Lust ruft.
Dirk Jasper, Product Manager bei Nikon Europe, kommentiert: „Mit dem NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 gehen wir einen weiteren Schritt, um dynamische Vollformat-Fotografie für noch mehr Menschen erreichbar zu machen. Für alle, die gerade erst mit der Vollformatfotografie beginnen, bietet dieses vielseitige, preisgünstige Zoomobjektiv die Flexibilität und die Qualität, um neue Ideen auszuprobieren und ihre Kreativität souverän zu erweitern.“
Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
- Vielseitiger Brennweitenbereich von 24 bis 105 mm: Der große Brennweitenbereich von Weitwinkel bis mittlerer Telebrennweite ist großartig für Landschaften und Stadtansichten bis hin zu Innenaufnahmen, Porträts, Detailaufnahmen und Video.
- Leicht und einfach zu transportieren: Dieses Vollformat-Zoomobjektiv wiegt nur ca. 350 g. In Kombination mit der Vollformatkamera Z5II, wiegt das komplette Kit nur (ca.) 1050 g.
- Hervorragende Nahaufnahmen: Der Abbildungsmaßstab von 1:2 ermöglicht Nahaufnahmen mit harmonisch ausgewogenen Hintergrundelementen. Die Naheinstellgrenze beträgt 20 cm bei 24 mm, und 28 cm bei 105 mm.
- Schneller geräuschloser Autofokus: Ein High-Speed-Schrittmotor (STM) sorgt für einen gleichmäßigen, flüsterleisen Autofokus. Er funktioniert hervorragend mit der Motivwahrnehmung der Z-Kameras, ohne störende Fokussiergeräusche in Videoaufnahmen.
- Individualisierbarer Einstellring: Für den schnellen und lautlosen Zugriff auf häufig genutzte Kameraeinstellungen. Problemloser Wechsel zum manuellen Fokus, Anpassung der ISO-Empfindlichkeit oder präzise Blendeneinstellungen für natürliche Helligkeitsübergänge während der Videoaufnahme.
- Perfekt für Reisen: Die Abdichtung schützt vor Staub und Tropfen und sorgt für problemlosen Transport.1
- Neue Bajonett-Gegenlichtblende HB-93B: Als optionales Zubehör erhältlich. Minimiert Streulicht und reduziert Blendenflecken.
- Budgetfreundlich: Das Zoomobjektiv NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist solo und in Kits mit ausgewählten Kameras erhältlich (Details beim Nikon Händler vor Ort oder auf der Nikon-Website).
1 Eine vollständige Staub- und Tropfwasserresistenz kann nicht in allen Situationen oder unter allen Bedingungen garantiert werden.
Verfügbarkeit und Preis
Das NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 ist voraussichtlich Ende Januar
