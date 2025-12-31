Frank Kunert verwandelt das Alltägliche in fein inszenierte Miniaturwelten, die zugleich vertraut und irritierend wirken.

Frank Kunert, Künstler und Fotograf, schafft mit seinen feinsinnigen Miniaturwelten ironische Reflexionen unserer Realität. Seine Werke sind sorgfältig inszenierte und fotografierte Szenen, die das Absurde und Skurrile des Alltags aufgreifen. In seinen Arbeiten spiegelt er emotionale und gesellschaftliche Zustände wider. Mit seinen surrealen Szenarien, die in ihrer scheinbaren Normalität eine zugleich vertraute und unheimliche Gegenwart ausdrücken, zeigt Kunert, wie er die Welt sieht. Obwohl seine Fotografien oft menschenleer wirken, zeigt Kunert doch Spuren von Menschen oder Andeutungen von deren Anwesenheit. In einer immer schnelllebigeren Welt schätzt er das analoge, handwerkliche Schaffen als große Bereicherung. The Best of Frank Kunert liefert eine sorgfältig ausgewählte und heiter orchestrierte Auswahl seiner besten – und neuer – Werke, die das dreißigjährige Schaffen des Künstlers feiert.