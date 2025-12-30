Albert Watson ist einer der vielseitigsten Fotografen unserer Zeit. Ob Porträts, Kunst- oder Modefotografie: Watsons Stil prägt sein gesamtes Werk.

Der Bildband KAOS bietet einen Überblick über Watsons Werk und die unglaubliche Vielfalt an Motiven, Objekten, Menschen und Orten, die seinen Weg prägten. Über 50 Jahre hinweg hat der Fotograf ein eindrucksvolles, äußerst dynamisches Portfolio geschaffen. In KAOS finden wir Porträts von Stars, Politikern, Supermodels, aber auch Fremden. Städte im Neonlicht, ausdrucksstark inszenierte oder erotisch entblößte Körper, grelle Lichter, stille Gassen, flammende Sonnenuntergänge und die rohe, wilde Schönheit von Watsons schottischer Heimat.

 

Tree (Fairy Glen, Isle of Skye, Scotland, 2013) - Alle Fotos: © Albert Watson, 2025

Monkey with Mask (New York City, 1992) Alle Fotos: © Albert Watson, 2025

Beginnend mit Watsons Porträt von Alfred Hitchcock für die Weihnachtsausgabe 1973 der Harper’s Bazaar, das ihm zum Durchbruch verhalf, entfaltet sich ein Werk voller Spannung, Kraft und visueller Poesie. Ganz gleich, ob es sich um eine Domina aus Las Vegas, Elvis’ goldenen Anzug, einen Schimpansen oder eine Straßenszene in China handelt: Watson beherrscht die Darstellung der Oberfläche mit technischer Brillanz und enthüllt auch die vielschichtige Tiefe, die dahinter verborgen liegt.

Albert Watson. Kaos

Buchcover Albert Watsons KAOS

  • Hardcover im Schuber
  • 27,8 x 37,4 cm
  • 408 Seiten
  • 125 Euro
  • Taschen Verlag