Albert Watson ist einer der vielseitigsten Fotografen unserer Zeit. Ob Porträts, Kunst- oder Modefotografie: Watsons Stil prägt sein gesamtes Werk.

Der Bildband KAOS bietet einen Überblick über Watsons Werk und die unglaubliche Vielfalt an Motiven, Objekten, Menschen und Orten, die seinen Weg prägten. Über 50 Jahre hinweg hat der Fotograf ein eindrucksvolles, äußerst dynamisches Portfolio geschaffen. In KAOS finden wir Porträts von Stars, Politikern, Supermodels, aber auch Fremden. Städte im Neonlicht, ausdrucksstark inszenierte oder erotisch entblößte Körper, grelle Lichter, stille Gassen, flammende Sonnenuntergänge und die rohe, wilde Schönheit von Watsons schottischer Heimat.