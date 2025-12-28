LiteWafer UP150R – Die neue Full Color LED Panel Lösung von Godox

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich den LiteWafer UP150R vorzustellen. Mit dem LiteWafer UP150R präsentiert Godox ein neues, ultraflaches Full Color LED Light Panel, das hohe Lichtleistung, präzise Farbwiedergabe und maximale Flexibilität für professionelle Foto und Videoproduktionen vereint.

Unkompromittierte Lichtleistung und Farbpräzision

Der Godox LiteWafer UP150R liefert eine beeindruckende Beleuchtungsstärke von bis zu 20.400 Lux bei 1 Meter (5600K). Dank eines effizienten optischen Designs erzeugt das Panel ein gleichmäßiges, natürlich weiches Licht, das sich ideal für Interviews, Setups im Studio sowie mobile Produktionen eignet.

Mit einem CCT-Bereich von 1800K bis 10.000K, umfangreichen HSI, RGBW und GEL Modi sowie 14 integrierten FX Effekten passt sich der UP150R mühelos jeder Lichtsituation an. Die hohe Farbtreue mit CRI ≈ 97 und TLCI ≈ 98 sorgt für realistische Hauttöne, feine Details und zuverlässige Ergebnisse auch bei farbkritischen Anwendungen.

Ultrakompakt, mobil und effizient im Workflow

Das ultradünne Design des LiteWafer UP150R ermöglicht den Einsatz auch in engen Räumen und vereinfacht den Transport erheblich. Das Quick Release Mounting System sowie die dedizierte Halterung mit Softbox erlauben einen besonders schnellen Auf und Abbau.

Für maximale Mobilität lässt sich das Panel direkt über V Mount Akkus betreiben, ganz ohne externe Stromlösungen. Die leichte Steuereinheit mit Schultergurt unterstützt den flexiblen Einsatz am Set. Zusätzlich ermöglicht ein gerader Verbinder das nahtlose Zusammenfügen von zwei Leuchten, um die Leuchtfläche horizontal oder vertikal zu erweitern. Das robuste Vollmetallgehäuse dient zugleich als effizienter Kühlkörper und gewährleistet konstante Leistung auch bei längeren Einsätzen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über DMX RDM, Bluetooth App, Controller oder komfortabel per NFC Kopplung mit der Godox Light App.

Highlights auf einen Blick

Bis zu 20.400 Lux bei 1 Meter für außergewöhnliche Helligkeit

Full Color Steuerung mit HSI, RGBW, GEL Modi und 14 FX Effekten

Ultrakompaktes, flaches Design mit schnellem Quick Release System

Hohe Farbtreue mit CRI ≈ 97 und TLCI ≈ 98

Direkter V Mount Betrieb für maximale Mobilität ohne Zusatzlösungen

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox LiteWafer UP150R ist in Kürze im Fachhandel zu einem UVP von 699,99 € verfügbar.