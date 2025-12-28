Godox erweitert sein LED-Portfolio um das LiteWafer UP150R, ein besonders flaches Full-Color-Panel mit breitem CCT-Bereich, RGBW/HSI-Modi und bis zu 20.400 Lux, das sich für Studio- und mobile Produktionen eignen soll. Das Panel unterstützt V-Mount-Akkus, DMX/RDM und App-Steuerung und kommt in Kürze für 699,99 Euro (UVP).
Godox hat das LiteWafer UP150R vorgestellt, ein neues LED-Panel für professionelle Foto- und Videoanwendungen. Das Modell deckt laut Hersteller einen Farbtemperaturbereich von 1800 bis 10.000 Kelvin ab und bietet neben HSI-, RGBW- und GEL-Modi auch 14 Effekte. Die Farbwiedergabe wird mit CRI 97 und TLCI 98 angegeben. Mit bis zu 20.400 Lux auf einen Meter (5600 K) soll das Panel ausreichend Leistung für Interviews, Studiosettings und mobile Setups bereitstellen.
Das ultraflache Metallgehäuse erleichtert den Einsatz in engen Räumen. Ein Quick-Release-System soll den Auf- und Abbau beschleunigen, zwei Panels können über einen Verbinder zu größeren Flächen kombiniert werden. Die Steuerung erfolgt wahlweise über DMX/RDM, Controller, Bluetooth oder per NFC über die Godox-Light-App. Für mobile Einsätze lässt sich das LiteWafer UP150R direkt per V-Mount-Akku betreiben.
Pressemitteilung Transcontinenta:
LiteWafer UP150R – Die neue Full Color LED Panel Lösung von Godox
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich den LiteWafer UP150R vorzustellen. Mit dem LiteWafer UP150R präsentiert Godox ein neues, ultraflaches Full Color LED Light Panel, das hohe Lichtleistung, präzise Farbwiedergabe und maximale Flexibilität für professionelle Foto und Videoproduktionen vereint.
Unkompromittierte Lichtleistung und Farbpräzision
Der Godox LiteWafer UP150R liefert eine beeindruckende Beleuchtungsstärke von bis zu 20.400 Lux bei 1 Meter (5600K). Dank eines effizienten optischen Designs erzeugt das Panel ein gleichmäßiges, natürlich weiches Licht, das sich ideal für Interviews, Setups im Studio sowie mobile Produktionen eignet.
Mit einem CCT-Bereich von 1800K bis 10.000K, umfangreichen HSI, RGBW und GEL Modi sowie 14 integrierten FX Effekten passt sich der UP150R mühelos jeder Lichtsituation an. Die hohe Farbtreue mit CRI ≈ 97 und TLCI ≈ 98 sorgt für realistische Hauttöne, feine Details und zuverlässige Ergebnisse auch bei farbkritischen Anwendungen.
Ultrakompakt, mobil und effizient im Workflow
Das ultradünne Design des LiteWafer UP150R ermöglicht den Einsatz auch in engen Räumen und vereinfacht den Transport erheblich. Das Quick Release Mounting System sowie die dedizierte Halterung mit Softbox erlauben einen besonders schnellen Auf und Abbau.
Für maximale Mobilität lässt sich das Panel direkt über V Mount Akkus betreiben, ganz ohne externe Stromlösungen. Die leichte Steuereinheit mit Schultergurt unterstützt den flexiblen Einsatz am Set. Zusätzlich ermöglicht ein gerader Verbinder das nahtlose Zusammenfügen von zwei Leuchten, um die Leuchtfläche horizontal oder vertikal zu erweitern. Das robuste Vollmetallgehäuse dient zugleich als effizienter Kühlkörper und gewährleistet konstante Leistung auch bei längeren Einsätzen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über DMX RDM, Bluetooth App, Controller oder komfortabel per NFC Kopplung mit der Godox Light App.
Highlights auf einen Blick
- Bis zu 20.400 Lux bei 1 Meter für außergewöhnliche Helligkeit
- Full Color Steuerung mit HSI, RGBW, GEL Modi und 14 FX Effekten
- Ultrakompaktes, flaches Design mit schnellem Quick Release System
- Hohe Farbtreue mit CRI ≈ 97 und TLCI ≈ 98
- Direkter V Mount Betrieb für maximale Mobilität ohne Zusatzlösungen
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox LiteWafer UP150R ist in Kürze im Fachhandel zu einem UVP von 699,99 € verfügbar.
