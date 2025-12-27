Die Alfred Ehrhardt Stiftung in Berlin zeigt vom 10. Januar bis 12. April 2026 die Ausstellung „Arno Schidlowski: Jasmund | Der Sonne Mond“, die zwei zentrale Werkserien des Fotografen vereint. Beide Zyklen entstehen aus analogen, handgefertigten Prozessen und widmen sich auf unterschiedliche Weise dem Verhältnis von Natur, Wahrnehmung und Erinnerung.

Mit rund 50 Arbeiten und zwei ergänzenden Mappeneditionen präsentiert die Ausstellung eine kontemplative Auseinandersetzung mit der Natur, die an die fotografische Tradition Alfred Ehrhardts anknüpft. Alle Abzüge stammen aus der eigenen Dunkelkammer des Künstlers.

Über die Serie Jasmund

In der Serie „Jasmund“ (2005–2011) richtet Schidlowski seinen Blick auf die Kreideküsten und Wälder der Insel Rügen – Landschaften, die seit Caspar David Friedrich tief im kulturellen Gedächtnis verankert sind. Doch statt romantischer Idealisierung entsteht eine ruhige, fast meditative Bildsprache, die auf Strukturen, Licht und Nuancen der Farbe fokussiert. Schidlowski fragmentiert den Blick auf das Bekannte und macht damit die Spannung zwischen realem Ort und kultureller Überformung sichtbar. Seine Aufnahmen wirken wie Erinnerungsbilder, die sich jeder eindeutigen Lesart entziehen.

„Der Sonne Mond“ (2011–2013)

Die zweite Serie, „Der Sonne Mond“ (2011–2013), entstand als Gegenpol: In Schwarz-Weiß-Barytabzügen zeigt Schidlowski eine mediterran wirkende, doch nicht eindeutig verortbare Landschaft. Licht und Schatten reduzieren Pflanzen und Formen bis zur Abstraktion, wodurch eine traumhafte Atmosphäre entsteht. Der Künstler beschreibt den Blick auf diese Welt als den eines Fremden – neugierig, offen, frei von Erwartung.

Über den Fotografen

Arno Schidlowski, 1979 in Thüringen geboren, lebt und arbeitet in Köln. Er studierte Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Prof. Joachim Brohm und ist bekannt für seine leise, präzise Beobachtung von Landschaften. Seine Arbeiten befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen und wurden mehrfach ausgezeichnet. Mit „Jasmund | Der Sonne Mond“ knüpft Schidlowski an die Tradition der Naturfotografie von Alfred Ehrhardt an und führt sie zugleich in eine zeitgenössische, introspektive Richtung.

Mehr zu ihm: arno-schidlowski.de

Ort, Laufzeit, Eintritt

Ort: Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststraße 75, 10117 Berlin, Deutschland

Öffnungszeiten: Di-So, 11-18 Uhr

Eintritt ist frei.

Und mehr zur Ausstellung gibt es auch hier: www.aestiftung.de