Da Tamron das 16–30 mm f/2,8 Di III VXD G2 als 2. Generation des 17–28 mm f/2,8 Di III RXD (Modell A046) für Sony-E-Kameras ins Rennen schickt, stellt sich die Frage, ob es dem Hersteller gelungen ist, neben der gesteigerten Brennweite auch die Abbildungsleistung zu verbessern. Leider nicht ganz, wie sich herausstellt. Während zum Beispiel das 17–28 mm bei 17 mm und Blende f/2,8 sehr gute 96 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera Sony A7R IV im Bildzentrum und 77 Prozent in den Ecken erreichte, kommt das 16–30 mm an der A7R IV bei 16 mm und Blende f/2,8 mit 2.883 Lp/Bh vergleichsweise nur auf 88 Prozent der möglichen Auflösung im Zentrum sowie 79 Prozent in den Ecken. Zweifach abgeblendet verbessert sich die Auflösung bei 16 mm und Blende f/2,8 deutlich auf 95 Prozent im Bildzentrum und 79 Prozent in den Ecken. Beim Zoomen zeigt sich, dass das 16–30 mm bei mittlerer und längster Brennweite jeweils knapp unter dem 17–28 mm bei mittlerer und längster Brennweite abschneidet. Der Unterschied ist aber tatsächlich gering.

In puncto Objektivgüte liegt das 16–30 mm an der A7R IV bei der Vignettierung etwa gleichauf mit dem 17–28 mm. Bei Offenblende und kürzester Brennweite zeigt sich eine deutliche Randabdunklung um 1,3 Blendenstufen, die sich durch zweifaches Abblende auf 0,7 Blendenstufen reduzieren lässt. Bei mittlerer und längster Brennweite fällt die Vignettierung mit jeweils 0,7 Blendenstufen bei Offenblende etwas dezenter aus. Zweifaches Abblenden bringt hier aber keine sichtbare Verbesserung. Die Verzeichnung ist mit -0,3 bis null Prozent über den gesamten Brennweitenbereich sehr gering. Die Farbsaumbreite beläuft sich laut CHIP Testlabor auf 0,7 bis 0,8 Pixel.