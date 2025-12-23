Godox AD300ProII – Die neue Generation kompakter Outdoor Blitze

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich den Godox AD300ProII vorzustellen, einen All in One Outdoor Flash für anspruchsvolle On Location Produktionen.

Mit einem spürbaren Performance Upgrade richtet sich der Godox AD300ProII an Fotografen, die auf Reisen, bei Reportagen oder im Outdoor Portrait Bereich maximale Leistung in einem kompakten System benötigen. Der Fokus liegt auf schneller Einsatzbereitschaft, präziser Steuerung und zuverlässiger Funkintegration im Godox X-System.

Maximale Leistung im kompakten Outdoor Format

Der Godox AD300ProII liefert eine Blitzleistung von 300 Ws und wurde gezielt für ausdauernde On Location Produktionen entwickelt. Mit einer Recyclingzeit von 0,01 bis 1,5 Sekunden bei voller Leistung und rund 350 Blitzauslösungen pro Akkuladung bei maximalem Output ermöglicht das System einen durchgehend flüssigen Workflow. Lange Ladezeiten und häufige Akkuwechsel werden deutlich reduziert, wodurch mehr Zeit für die eigentliche Bildgestaltung bleibt. Trotz dieser Leistungsdaten bleibt der AD300ProII ausgesprochen mobil. Mit einem Gewicht von ca. 1,2 kg und einem kompakten Gehäuse lässt sich der Blitz problemlos transportieren und schnell aufbauen. Er passt bequem in einen Kamerarucksack und eignet sich ideal für Outdoor Portraits, Editorial Shootings sowie flexible kommerzielle Produktionen.

Intuitive Bedienung und effiziente Lichtsteuerung

Godox setzt beim AD300ProII auf eine klare, praxisnahe Bedienstruktur. Ein helles Farbdisplay, ein hochwertiges Metall Einstellrad sowie eine übersichtliche Tastenanordnung sorgen für schnelle Anpassungen direkt am Gerät. Besonders im Multi Light Einsatz überzeugt die visuelle Gruppenanzeige mit 16 unterschiedlichen Farben, die eine sofortige Identifikation der einzelnen Blitzgruppen ermöglicht, selbst aus größerer Entfernung. Dies beschleunigt den Aufbau komplexer Lichtsetups und reduziert Fehltriggerungen bei dynamischen On Location Einsätzen.

Die Leistungsregelung erfolgt über 10 Blendenstufen von 1/512 bis 1/1 in präzisen 0,1 Stufen, was eine feine Abstimmung mehrerer Lichtquellen erlaubt. Ergänzt wird dies durch professionelle Funktionen wie High Speed Sync bis 1/8000 s, Freeze Modus, Color Stable Modus sowie Multi Blitz und Stroboskop Optionen mit bis zu 100 Auslösungen bei 100 Hz.

Flexible Konnektivität und professionelle Ausstattung

Der AD300ProII ist vollständig in das Godox 2,4 GHz Wireless X System integriert und bietet eine Funkreichweite von bis zu ca. 100 Metern, 32 Kanäle sowie eine ID Steuerung von 01 bis 99. Mit den Sendern X3Pro und X3 gelingt die Verbindung besonders schnell per One Tap Sync, ohne aufwendige manuelle Einstellungen. Zusätzlich bleibt die Kompatibilität zu weiteren X Sendern wie der XPro Serie, X2T und X1 erhalten. Für alternative Workflows stehen ein 3,5 mm Sync Anschluss sowie ein USB-C Anschluss zur Verfügung, der auch den optionalen FR433 433 MHz Receiver unterstützt.

Ein integriertes 12 W Bi Color Einstelllicht mit einstellbarer Helligkeit von 10 bis 100 Prozent und einer Farbtemperatur von 2800 K bis 6000 K unterstützt die präzise Lichtvorschau am Set. Mit einer Farbwiedergabe von CRI 97 und TLCI 98 eignet es sich sowohl zur Vorbereitung von Fotoaufnahmen als auch für hybride Produktionen. Ergänzt wird die Ausstattung durch Funktionen wie Photocell S1 und S2, Mask Funktion, Delay Einstellungen von 0,01 bis 30 Sekunden, akustische Signale sowie einen übersichtlichen Akkustatus. Der Lithium Akku mit 14,4 V, 2600 mAh und 37,44 Wh sorgt für eine zuverlässige Energieversorgung im professionellen Einsatz.

USPs auf einen Blick

300 Ws Leistung mit 0,01 bis 1,5 s Recyclingzeit und ca. 350 Blitzen pro Ladung für lange Einsätze

Sehr kompakt und mobil mit ca. 1,2 kg, ideal für Outdoor Portrait, Editorial und schnelle Produktionen

16 visuelle Farbgruppen für schnelle Orientierung und zuverlässige Multi Light Setups

Godox X-System 2,4 GHz mit ca. 100 m Reichweite, 32 Kanälen und ID 01 bis 99, plus One Tap Sync mit X3Pro und X3

Pro Funktionen wie HSS bis 1/8000 s, Freeze, Color Stable, Multi und Stroboskop bis 100 Auslösungen bei 100 Hz, dazu 12 W Bi Einstelllicht mit 2800 bis 6000 K, CRI 97, TLCI 98

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox AD300ProII ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 599,99 Euro im Fachhandel verfügbar.