Nutzen Sie lange Belichtungszeiten und Kamerabewegung, um urbane Strukturen effektvoll in Szene zu setzen.

Fotografie lebt vom Spiel mit Licht, Zeit und Perspektive. Wer gezielt an den drei grundlegenden Kameraeinstellungen – Blende, ISO und Belichtungszeit – dreht, entdeckt schnell, wie vielseitig das Medium wirklich ist. Eine besonders kreative Technik, die sich daraus ergibt, ist das Arbeiten mit Intentional Camera Movement, kurz ICM.

Dabei wird die Kamera während einer längeren Belichtung bewusst bewegt – nicht zufällig, sondern ganz gezielt, um ein bestimmtes gestalterisches Ergebnis zu erzielen. Dabei geht es nicht um Verwacklungen, sondern um gezielte Bewegungen – etwa ein ruhiges Schwenken oder Wischen der Kamera bei längerer Belichtungszeit.

Architektur mit ICM fotografieren: Seien Sie Teil der Bewegung

Besonders spannend wirkt das in urbaner Umgebung: Klare Linien, Fensterfronten und Fassaden verwandeln sich in abstrakte Farbflächen und Strukturen. Statt dokumentarischer Genauigkeit entsteht ein Bild voller Stimmung, Bewegung und Ausdruck. Ursprünglich oft in der Naturfotografie eingesetzt, funktioniert ICM genauso gut mit modernen Bauwerken, Brücken oder Straßenszenen.

Das harte, oft starre Erscheinungsbild von Architektur wird aufgebrochen; durch Unschärfe, Fluss und Farbe entsteht eine neue, kreative Interpretation der Umgebung. Das Fotografieren wird dabei zum intuitiven Prozess: Belichtungszeiten von etwa 1/2 bis 2 Sekunden sind ein guter Startpunkt. Ein ND-Filter kann helfen, die Belichtung auch bei Tageslicht zu verlängern.

Während der Aufnahme wird die Kamera bewegt, idealerweise in einer Richtung, die die Architekturformen unterstützt: senkrecht bei Hochhäusern, diagonal für Dynamik oder wellenförmig für organische Effekte. Der Clou: Die Details verschwinden, doch das Wesen bleibt. Formen und Farben treten stärker hervor, der Blick konzentriert sich auf Komposition und Atmosphäre. ICM ist damit nicht nur eine Technik, sondern auch ein kreativer Zugang zur Fotografie.