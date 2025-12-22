Autarke „Scan-Stations“ AI350 und AI360 von Avision mit 8“-Touchscreen Display, Mini DisplayPort und 256GB SSD

+++ Intel® Core™ ULT Series Processor (Com Express Type 10) +++ robuster 100-Seiten-ADF- Dokumenteneinzug +++ 100 bzw 120 Bilder pro Minute im Duplex Modus +++ max. Auflösung 600 dpi +++ Tagesvolumen bis 6.000 Seiten +++ 8-Zoll-LCD-Touchscreen für Bedienkomfort +++ scannt Überlängen bis 6.096 Millimeter +++ Ultraschall- Doppelblatterkennung +++ Hi-Speed USB 3.2-Schnittstelle +++ MiniDP Port +++ WiFi +++ platzsparendes Design +++ EVP 1.599,- Euro inkl. MwSt. (AI350) bzw. EVP 1.849,- Euro inkl. MwSt. (AI360)

In der digitalen Erfassung von Dokumenten spielt die Effizienz der Hardware eine entscheidende Rolle – insbesondere, wenn es um maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Branchen geht. Mit den beiden neuen Modellen AI350 und AI360 präsentiert der Scanner-Spezialist Avision aus Willich bei Düsseldorf zwei leistungsstarke Workstations, die sich nicht nur als reine Netzwerk-Scanner verstehen, sondern sich dank integrierter Technik blitzschnell in vollständige Scan-Arbeitsplätze verwandeln. Besonders für Systemintegratoren interessant, bieten die Geräte eine flexible Plattform zur Entwicklung branchenspezifischer Anwendungen auf Basis von Microsoft Windows 10 IoT LTSC – inklusive modernisierter Touchbedienung, robuster Hardware und intelligentem Design.

Features

Die AI350 und AI360 überzeugen auf den ersten Blick durch ihr kompaktes Gehäuse (316 x 207 x 178 mm) und ein schlichtes, elegantes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einfügt. Ihre wahren Stärken offenbaren sich jedoch im Inneren: Herzstück des AI360 ist ein Intel® Core i5-8365UE Prozessor, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher sowie einer integrierten SSD mit satten 256 GB. Der Avision AI350 verfügt dagegen über ein Intel® Core i3 Prozessor. Die Kombination aus starker Rechenleistung und großem Speicher eröffnet neue Möglichkeiten in der schnellen Datenverarbeitung und Speicherung vor Ort – ganz ohne zusätzliche Hardware.

Ein zentrales Bedienelement ist das überarbeitete 8-Zoll-LCD-Touchscreen- Display, das intuitiv auf Fingertipp reagiert. Über frei definierbare Shortcuts lassen sich häufig genutzte Scan-Ziele oder Einstellungen hinterlegen, wodurch sich Workflows vereinfachen und mit nur einem Schritt auslösen lassen. Gleichzeitig lassen sich Konfiguration und Verwaltung direkt über das Display durchführen – ohne Umweg über einen externen Rechner.

Durch integrierte USB-Ports sowie einen Mini DisplayPort (MiniDP) lassen sich bei Bedarf Monitor, Tastatur und Maus anschließen. So wird aus einem reinen Scanner im Handumdrehen eine vollwertige Workstation – ideal für den Einsatz als autonome Scan-Station in Büros, Behörden oder spezialisierten Fachanwendungen.

Beide Modelle bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Medien zu verarbeiten – von klassischen Dokumenten über Visitenkarten bis hin zu geprägten Ausweisen, Kreditkarten oder Versichertenkarten mit einer Stärke von bis zu 1,25 mm. Der robuste automatische Dokumenteneinzug fasst bis zu 100 Blatt (bei 75 g/m²) und verarbeitet Papiergewichte von 27 bis 413 g/m². Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung von Papierformaten bis zu 242 x 356 mm (9,5 x 14 Zoll) – ein Pluspunkt für den professionellen Einsatz im Formularbereich.

Die Duplex-Funktion erlaubt ein gleichzeitiges beidseitiges Scannen – beim AI350 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Bildern pro Minute (bei 300 dpi), beim AI360 sogar bis zu 120 Bildern pro Minute. Das Scanformat reicht dabei von kleinsten Belegen (50 x 50 mm) bis hin zu Überlängen von bis zu 6096 mm (240 Zoll) bei niedriger Auflösung – perfekt für Sonderformate und technische Dokumentationen.

Prozesssicherheit, Dateiformate, Konnektivität

Avision setzt bei beiden Modellen auf moderne Technologien zur Prozesssicherheit: Eine innovative Umkehrwalze sorgt für zuverlässige Papiertrennung und verringert die Gefahr von Mehrfacheinzügen oder Staus. Ergänzend erkennt die integrierte Ultraschall-Sensorik überlappendes Papier zuverlässig und kann bei Bedarf – etwa beim Scannen von Belegen mit Klebezetteln – flexibel deaktiviert werden. Die LED-Lichtquelle arbeitet energiesparend und umweltfreundlich, während der Betriebsgeräuschpegel mit unter 55 dB angenehm leise bleibt.

Auch die unterstützten Dateiformate lassen keine Wünsche offen: Neben klassischen Bild- und PDF-Formaten (BMP, PNG, JPEG, PDF, TIFF) werden ebenso Office-Formate wie DOCX, XLSX, PPTX sowie HTML und sogar OCR-Texterkennung (für iScan) verarbeitet. Die native Auflösung beträgt 600 x 600 dpi – bei Graustufen mit 16 Bit Eingang und 8 Bit Ausgang, im Farbmodus mit 48 Bit Eingang und 24 Bit Ausgang.

In der Verbindung zum Netzwerk stehen sowohl kabelgebundenes Ethernet (RJ-45, 10/100/1000 Mb) als auch drahtloses WLAN (IEEE 802.1b/g/n) zur Verfügung. Der Stromverbrauch bleibt dabei effizient: Im Betrieb unter 36 W, im Bereitschaftsmodus unter 12 W – im ausgeschalteten Zustand gerade einmal 0,12 W.

Mit einer täglichen Belastbarkeit von bis zu 6.000 Seiten pro Gerät, ihrer umfassenden Medienvielfalt, der stabilen Plattform für individuelle Softwarelösungen und der eleganten Integration in vorhandene IT-Umgebungen positionieren sich AI350 und AI360 als intelligente Bausteine für die moderne Dokumentenerfassung. Wer den Einstieg in die nächste Generation smarter Scan Workstations sucht, findet hier zwei durchdachte Systeme mit hohem Entwicklungspotenzial und praxisorientiertem Fokus.

Preis und Verfügbarkeit

Der Avision AI350 ist ab sofort für einen UVP von 1.599.00 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel und online erhältlich. Der UVP für den Avision AI360 beträgt 1.849.00 Euro inkl. MwSt..

Weitere Informationen unter www.avision.de