Die diesjährigen Natural Landscape Photography Awards 2025 zeichnen herausragende Fotografien aus, die der echten, unmanipulierten Natur gewidmet sind. Der Wettbewerb setzt konsequent auf Authentizität

Die Gewinner der Natural Landscape Photography Awards 2025 (NLPA) wurden bekannt gegeben. Prämiert wurden Aufnahmen, die sich der natürlichen, unverfälschten Landschaftsfotografie widmen. Der Wettbewerb legt besonderen Wert auf Authentizität: Bildbearbeitung oder KI-generierte Inhalte sind nicht zugelassen. Um sicherzustellen, dass die Motive tatsächlich so vor Ort existierten, müssen Teilnehmende zur Kontrolle ihre RAW-Dateien einreichen.

Die diesjährige Auszeichnung als Fotografin des Jahres ging an Joy Kachina aus Australien. Ihre Bilder zeigen nebelverhangene Landschaften und Wälder in Tasmanien. Die Jury schätzte die ruhige, intime Atmosphäre ihrer Serie – ganz im Sinne des Wettbewerbs, der echte Naturerlebnisse in den Mittelpunkt stellt. Zu den weiteren prämierten Arbeiten gehört ein abstraktes Felsenbild aus dem Grand Canyon von Margrit Schwarz, sowie Aufnahmen, die unterschiedliche Landschaften zeigen – etwa karge Gegenden, tropische Vegetation oder Eislandschaften.