CES 2026: Kodak und AgfaPhoto in der Central Hall

Vom 6. bis 9. Januar 2026 – Las Vegas

Kodak: Central Hall – Stand 16224

AgfaPhoto: Central Hall – Stand 20440

Die Marken Kodak und AgfaPhoto geben ihre Teilnahme an der CES 2026 bekannt, wo sie in der Central Hall zwei Bereiche für Bildbearbeitung, Content-Erstellung und Smart Living präsentieren. Besuchern, Kreativen und Technikbegeisterten wird ein Eintauchen in die Welt der Fotografie ermöglicht.

Kodak – Central Hall, Stand 16224

Kreativität zum Greifen nah

Kodak präsentiert seine Schlüsselprodukte für Kreativschaffende, Abenteuerlustige und Hobbyfotografen.

Kodak Pixpro : Die Kamera- und Videokamera-Reihe, mit der Sie Actionszenen aus jedem Blickwinkel einfangen können.

: Die Kamera- und Videokamera-Reihe, mit der Sie Actionszenen aus jedem Blickwinkel einfangen können. Sprachaufzeichnungsgeräte : für klaren, einfachen und zugänglichen Ton, ideal für Journalisten, Studenten und Podcaster.

: für klaren, einfachen und zugänglichen Ton, ideal für Journalisten, Studenten und Podcaster. Ferngläser : robuste Ferngläser, gemacht für Outdoor-Aktivitäten, Reisen und Beobachtungen. Für Erwachsene… aber auch für Kinder!

: robuste Ferngläser, gemacht für Outdoor-Aktivitäten, Reisen und Beobachtungen. Für Erwachsene… aber auch für Kinder! Ring Light: das unverzichtbare Zubehör für Content-Creator, Vlogger und Streamer.

AgfaPhoto – Central Hall, Stand 20440

Foto, Video, Familie: eine ganze Welt zum Entdecken

AgfaPhoto präsentiert auf der CES Produkte, die sich ganz dem Festhalten von Alltagsmomenten, der Kreativität und dem Teilen von Erinnerungen widmet:

4K-Gimbal-Kamera Realimove MC3X : Die stabilisierte Kamera für Kreative, die viel unterwegs sind, verfügt über den größten Bildschirm ihrer Klasse und ermöglicht so eine flüssige und intuitive Bildausrichtung.

: Die stabilisierte Kamera für Kreative, die viel unterwegs sind, verfügt über den größten Bildschirm ihrer Klasse und ermöglicht so eine flüssige und intuitive Bildausrichtung. Realikids Cam Waterproof 2 : Die Kamera für Kinder ist robust, farbenfroh und wasserdicht und begleitet die Kleinsten bei all ihren Abenteuern.

: Die Kamera für Kinder ist robust, farbenfroh und wasserdicht und begleitet die Kleinsten bei all ihren Abenteuern. Realishot C130 : Eine vielseitige Kompaktkamera, die an eine Bridge-Kamera grenzt, mit modernem Design, schwenkbarem Bildschirm, automatisch als auch manuell einstellbar.

: Eine vielseitige Kompaktkamera, die an eine Bridge-Kamera grenzt, mit modernem Design, schwenkbarem Bildschirm, automatisch als auch manuell einstellbar. Realishot DC8200 : Die leichte Kompaktkamera im Vintage-Stil und trendigen Design, erhältlich in mehreren Farben.

: Die leichte Kompaktkamera im Vintage-Stil und trendigen Design, erhältlich in mehreren Farben. Digitale Fotorahmen: Der 32-Zoll-Rahmen APF3200WIFI bietet die Möglichkeit Fotos und Videos mit anderen zu teilen. So können Sie Ihrer Familie und Freunden ihre schönsten Bilder über WLAN direkt an Ihren Rahmen senden, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden.

Wenn Sie AgfaPhoto oder Kodak auf der CES kennenlernen möchten, wenden Sie sich gerne an uns, damit wir einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren können.

www.kodak.com/en/