Mit dem Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z erscheint eine weitere Festbrennweite der LAB-Serie für Nikon-Vollformatkameras. Das Objektiv bietet eine hohe Lichtstärke von f/1.2, einen VCM-Autofokus und ein erweitertes Bedienkonzept. Der Preis liegt bei 999 Euro.
Rollei und Viltrox erweitern die LAB-Serie um das Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z, entwickelt für das Nikon-Z-Vollformat. Die Kombination aus 35 Millimetern und Blende f/1.2 soll ein ausgeprägtes Freistellpotenzial und ein weiches Bokeh ermöglichen – besonders für Porträts und Reportagen.
Der optische Aufbau besteht aus 15 Linsen in 10 Gruppen. Der VCM-Autofokus ist für Foto- und Videoeinsätze ausgelegt und unterstützt die Augenerkennung kompatibler Kameras. Mit einer Naheinstellgrenze von 34 Zentimetern sind zudem Nahaufnahmen möglich.
Das Objektiv bietet einen konfigurierbaren Farbbildschirm, zwei FN-Tasten, vollständige EXIF-Übertragung sowie einen USB-C-Port für Firmware-Updates. Das Objektiv kommt zudem mit 77-mm-Filtergewinde, einer kleinsten Blende von f/22 und ein Gewicht von 910 Gramm.
Das Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z ist ab sofort für 999 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop erhältlich.
Pressemitteilung Rollei:
Das Viltrox AF 35 mm F/1.2 LAB Z erweitert die Premium-Serie um Nikon Z-Mount
F/1.2 Lichtstärke und präziser VCM-Autofokus für höchste Ansprüche
Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei das Viltrox AF 35 mm F/1.2 LAB Z vor, ein Objektiv aus der professionellen LAB-Serie, das sich an anspruchsvolle Fotografen und Videoproduzenten mit Nikon-Vollformatkameras richtet. Die 35 Millimeter Festbrennweite ist ideal für Porträtaufnahmen und bietet dank der außergewöhnlichen F/1.2 Blende ein wunderschönes Bokeh mit geringer Tiefenschärfe – perfekt für kreative Bildgestaltung mit freigestelltem Motiv.
Das Objektiv ist speziell für Nikon-Vollformat-Systeme mit Z-Mount entwickelt worden und liefert dank seiner hochwertigen optischen Konstruktion mit 15 Linsen in 10 Gruppen gestochen scharfe Bilder über den gesamten Bildbereich. Der schnelle und nahezu geräuschlose VCM-Autofokus arbeitet präzise und zuverlässig, sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen. Die integrierte Augenautofokus-Funktion sorgt dabei für perfekt fokussierte Porträts, während die kurze Naheinstellgrenze von nur 34 Zentimetern auch Detailaufnahmen ermöglicht.
Als Teil der LAB-Serie erfüllt das Objektiv höchste Qualitätsansprüche und bietet professionelle Features: Ein anpassbarer Farbbildschirm ermöglicht die individuelle Konfiguration von Startanimation, Schalteinstellungen und Vorschauparametern und macht das Objektiv so zum persönlichen Werkzeug. Zwei bidirektionale FN-Tasten lassen sich frei belegen und sorgen für schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen direkt am Objektiv. Über den USB-C-Anschluss können Firmware-Updates eingespielt werden, um das Objektiv stets auf dem neuesten Stand zu halten. Die vollständige Übertragung von EXIF-Daten ermöglicht eine präzise Nachbearbeitung und Archivierung. Mit einem Filtergewinde von 77 Millimetern lassen sich problemlos Filter und Zubehör anbringen, während die kleinste Blende von F/22 auch Langzeitbelichtungen bei Tageslicht ermöglicht. Bei kompakten Abmessungen von 12,2 x 8,9 x 8,9 Zentimetern bringt das solide verarbeitete Objektiv 910 Gramm auf die Waage.
Das Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z ist ab sofort zu einem Preis von 999 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop verfügbar. Weitere Informationen und technische Details finden Sie unter www.rollei.de/viltrox-35mm-z
Aktuelle Kommentare