Mit dem Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z erscheint eine weitere Festbrennweite der LAB-Serie für Nikon-Vollformatkameras. Das Objektiv bietet eine hohe Lichtstärke von f/1.2, einen VCM-Autofokus und ein erweitertes Bedienkonzept. Der Preis liegt bei 999 Euro.

Rollei und Viltrox erweitern die LAB-Serie um das Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z, entwickelt für das Nikon-Z-Vollformat. Die Kombination aus 35 Millimetern und Blende f/1.2 soll ein ausgeprägtes Freistellpotenzial und ein weiches Bokeh ermöglichen – besonders für Porträts und Reportagen.

Der optische Aufbau besteht aus 15 Linsen in 10 Gruppen. Der VCM-Autofokus ist für Foto- und Videoeinsätze ausgelegt und unterstützt die Augenerkennung kompatibler Kameras. Mit einer Naheinstellgrenze von 34 Zentimetern sind zudem Nahaufnahmen möglich.

Das Objektiv bietet einen konfigurierbaren Farbbildschirm, zwei FN-Tasten, vollständige EXIF-Übertragung sowie einen USB-C-Port für Firmware-Updates. Das Objektiv kommt zudem mit 77-mm-Filtergewinde, einer kleinsten Blende von f/22 und ein Gewicht von 910 Gramm.

Das Viltrox AF 35 mm f/1.2 LAB Z ist ab sofort für 999 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop erhältlich.

Pressemitteilung Rollei: