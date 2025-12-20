Klein, retro und wearable – Echte Mini-Kamera mit Stil, Charme und Wow-Effekt

Easypix MiniPro XS1 Digitalkamera im kleinsten Format mit großer Wirkung sorgt für strahlende Gesichter

+++ Mini-Kamera mit Retro-Charm +++ 42 x 28 x 23 mm +++ Gewicht: nur 18 g +++ Fotos in 2 MP-Auflösung +++ Full HD 1080p Video +++ 0,96“ (2,4 cm) Display +++ integriertes Blitzlicht +++ Webcam-Funktion via USB-Anschluss +++ 8 GB microSD-Karte für 30.000+ Fotos +++ eingebauter Lithium-Akku +++ stylisches Lanyard zum Umhängen inklusive +++ Endkundenpreis 31,90 Euro inkl. MwSt. +++

Die Reaktion ist fast immer dieselbe: Ungläubiges Staunen, gefolgt von der Frage, ob das wirklich funktioniert. Dieser Überraschungseffekt macht die Easypix MiniPro XS1 so besonders. Dass in diesem miniaturisierten Gehäuse tatsächlich eine funktionierende Digitalkamera steckt, wird oft nicht geglaubt. Tatsächlich leben manche Produkte von ihrer Gegensätzlichkeit und die MiniPro XS1 ist so ein Kandidat: Mini-Format trifft auf maximale Aufmerksamkeit. Sie ist winzig in den Abmessungen, aber groß in der Ausstattung und gestaltet mit einem Retro-Charme, der bewusst an analoge Fotografie-Ära erinnert. Diese Diskrepanz zwischen Erscheinung und Funktion macht sie zu einem beliebten Lifestyle- und Geschenkartikel für alle Generationen.

Mit Maßen von 42 x 28 x 23 Millimetern und einem Gewicht von 18 Gramm fordert die MiniPro XS1 jede Vorstellung davon heraus, was eine Digitalkamera sein kann. Das kompakte Gehäuse im Vintage-Design beherbergt einen 1-Megapixel-Sensor, der Fotos in 2-Megapixel-Auflösung und Videos in Full HD 1080p aufzeichnet. Das integrierte Blitzlicht sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für verwendbare Ergebnisse, während das 0,96 Zoll große Display die direkte Kontrolle über Fotos und Videos ermöglicht.

Der Kölner Hersteller Easypix positioniert die MiniPro XS1 bewusst zwischen den Welten: Lifestyle-Gadget und funktionale Kamera zugleich. Das mitgelieferte Lanyard macht das Gerät zum tragbaren Accessoire um den Hals oder in der Tasche. Diese Kombination erklärt die breite Zielgruppe – von trendbewussten Kids bis zu Erwachsenen, die den Retro-Look lieben.

Die technische Ausstattung entspricht der einer großen Kamera. Per USB Type-C lässt sich die MiniPro XS1 auch als Webcam nutzen, der eingebaute 180-mAh-Lithium-Ionen-Akku wird intern geladen. Drei vorinstallierte Filter – Invertiert, Vintage und Schwarz-Weiß – bieten kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Die im Lieferumfang enthaltene 8 GB microSD-Karte bietet Speicherplatz für über 30.000 Fotos oder rund 40 Minuten Videomaterial, erweiterbar bis 32 GB. Die Dateien werden in den gängigen Formaten JPG und AVI gespeichert.

Bedienung und Zielgruppe

Die Bedienung bleibt dabei intuitiv und unkompliziert. Nach dem Einschalten ist die Kamera sofort einsatzbereit, ohne komplexe Menüstrukturen oder langwierige Einstellungen. Diese Direktheit entspricht dem Charakter des Produkts: spontan, unkompliziert und ohne Anspruch auf professionelle Fotografie. Die MiniPro XS1 spielt bewusst mit dem Trend zur Miniaturisierung und Retro-Ästhetik, wie er auch von anderen Herstellern aufgegriffen wird – allerdings mit einer konsequenten Reduktion auf das Wesentliche.

Im Lieferumfang befinden sich neben der Kamera selbst das erwähnte Lanyard, die 8 GB microSD-Karte, ein USB-Kabel zur Datenübertragung und zum Laden, sowie eine Bedienungsanleitung. Diese komplette Ausstattung ermöglicht den sofortigen Einsatz ohne zusätzliche Anschaffungen.

Die MiniPro XS1 definiert sich nicht über Höchstleistungen oder technische Superlative, sondern über ihre besondere Positionierung: als authentisches Retro-Statement im Miniaturformat, das tatsächlich funktioniert und dabei einen eigenen Charakter entwickelt. Für alle, die nach einem ungewöhnlichen Begleiter für spontane Momente suchen oder ein Geschenk mit Gesprächswert benötigen, bietet die Easypix MiniPro XS1 eine überzeugende Kombination aus Design, Funktionalität und Überraschungseffekt.

Preis und Verfügbarkeit

Easypix MiniPro XS1 ist ab sofort zum UVP von 31,90 Euro (inkl. MwSt.) im Fachhandel oder online erhältlich.

Weitere Infos zur Easypix MiniPro XS1: –> Weblink