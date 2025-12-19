Die Organisatoren der Wiesbadener Fototage 2025 stellen rund drei Monate nach Festivalende eine 76-seitige Broschüre sowie ein vierminütiges Abschlussvideo vor. Beide Dokumentationen sind ab sofort online verfügbar.

Die Wiesbadener Fototage 2025 blicken mit zwei neuen Veröffentlichungen auf das Festival zurück. Ab sofort stehen auf www.wiesbadener-fototage.de sowohl eine 76 Seiten umfassende Broschüre als auch ein 4:10 Minuten langer Abschlussfilm bereit. Beide Formate fassen zentrale Daten des Festivals zusammen und geben atmosphärische Einblicke in Ausstellungen, Veranstaltungen und Begleitprogramme.

Die Broschüre dokumentiert neben Bildern und Programmhighlights auch Ergebnisse der Besucherbefragung sowie Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Sie liegt in kleiner gedruckter Auflage für Mitwirkende vor und kann von allen Interessierten kostenlos als ePaper heruntergeladen werden.

Der Abschlussfilm zeigt Szenen aus den Ausstellungen, Stimmen von Beteiligten und die Stimmung des Festivals. Für weiterführende Fragen steht Festivalleiter Jürgen Strasser zur Verfügung.

Pressemitteilung Wiesbadener Fototage: