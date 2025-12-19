Die Organisatoren der Wiesbadener Fototage 2025 stellen rund drei Monate nach Festivalende eine 76-seitige Broschüre sowie ein vierminütiges Abschlussvideo vor. Beide Dokumentationen sind ab sofort online verfügbar.
Die Wiesbadener Fototage 2025 blicken mit zwei neuen Veröffentlichungen auf das Festival zurück. Ab sofort stehen auf www.wiesbadener-fototage.de sowohl eine 76 Seiten umfassende Broschüre als auch ein 4:10 Minuten langer Abschlussfilm bereit. Beide Formate fassen zentrale Daten des Festivals zusammen und geben atmosphärische Einblicke in Ausstellungen, Veranstaltungen und Begleitprogramme.
Die Broschüre dokumentiert neben Bildern und Programmhighlights auch Ergebnisse der Besucherbefragung sowie Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Sie liegt in kleiner gedruckter Auflage für Mitwirkende vor und kann von allen Interessierten kostenlos als ePaper heruntergeladen werden.
Der Abschlussfilm zeigt Szenen aus den Ausstellungen, Stimmen von Beteiligten und die Stimmung des Festivals. Für weiterführende Fragen steht Festivalleiter Jürgen Strasser zur Verfügung.
Pressemitteilung Wiesbadener Fototage:
DIE WIESBADENER FOTOTAGE 2025
STELLEN DOKUMENTATIONEN VOR
Rund drei Monate nach Beendigung der 13. Wiesbadener Fototage stellen die Organisatoren zwei nun Dokumentationen vor. Neben einer 76 Seiten umfassenden Broschüre steht auch ein filmisches Fazit des Festivals zur Verfügung. Film und Broschüre sind ab sofort unter www.wiesbadener-fototage.de
Der Wiesbadener Fotosommer liegt nun schon einige Wochen hinter uns, doch waren wir seitdem nicht untätig. Es war uns wichtig, noch einmal auf das Festival zurückzublicken – und dieses wichtige kulturelle Ereignis Revue passieren zu lassen.
Deshalb haben wir einen Film erstellt, der in 4 Minuten und 10 Sekunden die so besondere Atmosphäre des Festivals einfängt: tolle Szenen aus den Ausstellungen und den Veranstaltungen, Statements der Beteiligten und mehr: schöne Erinnerungen an einen spannenden Fotosommer in Wiesbaden!
