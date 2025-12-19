Leica bringt Firmware 4.0.0 für das SL-System sowie die Q3-Modelle heraus. Das Update verbessert Autofokus, Geschwindigkeit und Bedienung und erweitert die SL3 um einen Multishot-Modus mit bis zu 240 Megapixeln.

Leica veröffentlicht zwei große Firmware-Updates für das SL-System und die Q3-Familie. Für die Leica SL3 und SL3-S bietet die Firmware 4.0.0 einen deutlich schnelleren Hybrid-Autofokus mit präziserer Personen- und Tiererkennung sowie eine optimierte Systemgeschwindigkeit. Neu ist außerdem ein Multishot-Modus, der mit der SL3 Aufnahmen bis 240 Megapixel ermöglicht. Die Kameras erhalten zudem eine direkte Cloud-Anbindung an Adobe Frame.io, um professionelle Workflows zu beschleunigen.

Auch die Leica Q3 und Q3 43 profitieren von dem Update: Die Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet und orientiert sich am Interface der SL3. Neue Icons, eine klarere Struktur, schnellere Navigation und eine verbesserte Touch-Bedienung sollen die Kamera intuitiver machen. Ergänzt wird dies durch einen verbesserten Autofokus und konfigurierbare Leica Looks für eine personalisierte Bildästhetik.

Verfügbarkeit

Die Firmware 4.0.0 für SL-System und Q3-Modelle ist ab sofort verfügbar und kann über die Leica FOTOS App oder per SD-Karte installiert werden.

Weitere Informationen unter: leica-camera.com/de-DE