Leica bringt Firmware 4.0.0 für das SL-System sowie die Q3-Modelle heraus. Das Update verbessert Autofokus, Geschwindigkeit und Bedienung und erweitert die SL3 um einen Multishot-Modus mit bis zu 240 Megapixeln.
Leica veröffentlicht zwei große Firmware-Updates für das SL-System und die Q3-Familie. Für die Leica SL3 und SL3-S bietet die Firmware 4.0.0 einen deutlich schnelleren Hybrid-Autofokus mit präziserer Personen- und Tiererkennung sowie eine optimierte Systemgeschwindigkeit. Neu ist außerdem ein Multishot-Modus, der mit der SL3 Aufnahmen bis 240 Megapixel ermöglicht. Die Kameras erhalten zudem eine direkte Cloud-Anbindung an Adobe Frame.io, um professionelle Workflows zu beschleunigen.
Auch die Leica Q3 und Q3 43 profitieren von dem Update: Die Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet und orientiert sich am Interface der SL3. Neue Icons, eine klarere Struktur, schnellere Navigation und eine verbesserte Touch-Bedienung sollen die Kamera intuitiver machen. Ergänzt wird dies durch einen verbesserten Autofokus und konfigurierbare Leica Looks für eine personalisierte Bildästhetik.
Verfügbarkeit
Die Firmware 4.0.0 für SL-System und Q3-Modelle ist ab sofort verfügbar und kann über die Leica FOTOS App oder per SD-Karte installiert werden.
Weitere Informationen unter: leica-camera.com/de-DE
Neue Firmware Updates 4.0.0 für Leica SL-System und Q3 Kameras
Umfassende Firmware Updates für das Leica SL-System und die Leica Q3-Familie: Version 4.0.0 bringt spürbare Leistungssteigerungen und eine neue Benutzererfahrung für die Leica Q3 und Q3 43
Wetzlar, 18. Dezember 2025. Mit zwei neuen Firmware Updates präsentiert die Leica Camera AG umfassende Weiterentwicklungen für die aktuellen Kameramodelle des Leica SL-Systems und der Leica Q3-Familie. Die beiden Firmware Updates verbessern die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kameras in zentralen Bereichen und ermöglichen ein noch präziseres, schnelleres und intuitiveres Aufnahmeerlebnis bei Foto- und Videoaufnahmen.
Die Firmware 4.0.0 für das Leica SL-System steigert die Leistung der SL3 und SL3-S nochmals deutlich und bietet entscheidende Vorteile. Der verbesserte Hybrid Autofokus reagiert noch schneller und bietet eine weitaus präzisere Personen- und Tiererkennung. Die Systemgeschwindigkeit wurde optimiert und der neue Multishot Modus für die SL3 ermöglicht mit der Vollformat-Systemkamera nun Aufnahmen mit bis zu 240 Megapixeln. Darüber hinaus sorgt die direkte Cloud Anbindung der SL3 und SL3-S an Adobe Frame.io für einen nahtlosen professionellen Workflow.
Auch die Kameramodelle der Leica Q3-Familie profitieren von der neuen Firmware 4.0.0 durch eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche, inspiriert vom vielfach gelobten Interface der SL3. Das neue Leica User Interface beinhaltet komplett überarbeitete Icons, eine optimierte Struktur, schnellere Navigation und verbesserte Touch Bedienung. In Kombination mit dem verbesserten Autofokus und konfigurierbaren Leica Looks entsteht ein noch persönlicheres und intuitiveres Aufnahmeerlebnis.
Beide Firmware Updates sind ab sofort verfügbar und über die Leica FOTOS App oder per SD Karte installierbar.
