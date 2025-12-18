Werfen wir zunächst einen Blick auf das Gehäuse der Lumix S1II: Es orientiert sich klar an der höchsten Lumix-Vollformatklasse und vermittelt bereits beim Anfassen ein Gefühl von Stabilität und Wertigkeit. Mit Abmessungen von rund 134 x 102 x 92 Millimetern wirkt das Gehäuse, wie man es von vielen anderen Lumix-S-Kameras gewohnt ist, insgesamt recht groß. Das hat in der Praxis jedoch auch Vorteile: Selbst mit großen und schweren Objektiven liegt die Kamera dank des ausgeprägten Griffs sehr sicher in der rechten Hand.

Für die Belichtungssteuerung stehen drei Einstellräder zur Verfügung: zwei oben und eines am Tastenkreuz auf der Rückseite. Dadurch lassen sich entscheidende Parameter schnell anpassen. Häufig benötigte Einstellungen wie der Weißabgleich, die ISO-Empfindlichkeit und die Belichtungskorrektur sind über eigene Tasten neben dem Auslöser direkt mit dem Zeigefinger erreichbar. Die ISO-Taste ist sogar mit zwei kleinen Erhebungen versehen, sodass sie sich auch dann schnell ertasten lässt, wenn das Auge am Sucher ist. Der praktische Joystick auf der Rückseite hilft beim Positionieren des Fokusfeldes. Direkt daneben lassen sich der Fokusmodus (Einzel-AF, kontinuierlich oder manuell) sowie die Größe und Art des Messfeldes einstellen. So hat man alle Fokuseinstellungen direkt beisammen.