Europas beliebteste Kameras und Objektive 2025 – das MPB-Ranking für Gebrauchtgeräte
Welche Kameras und Objektive waren 2025 in Europa besonders gefragt – und warum? Als führende Anlaufstelle für gebrauchte Foto- und Videoausrüstung verfügt MPB über einen einzigartigen Datenschatz, der Trends im Gebrauchtmarkt sichtbar macht. MPB hat auf Basis von Verkaufszahlen, Ankaufsdaten und Wertentwicklungen Europas beliebteste gebrauchte Kameras und Objektive des Jahres 2025 ermittelt. Das Ranking zeigt nicht nur, welche Modelle häufig genutzt werden, sondern auch, welche Geräte den Markt tatsächlich prägen. Damit bietet es einen fundierten Überblick für alle, die über ihr nächstes fotografisches Upgrade nachdenken.
Die Top 5 Kameras 2025
Canon EOS R5
Die Canon EOS R5 behauptet auch 2025 ihre Position als eine der einflussreichsten spiegellosen Vollformatkameras im Gebrauchtmarkt. Ihre Kombination aus hoher 45-Megapixel-Auflösung, starkem Autofokus und bis zu 20 Bildern pro Sekunde sowie professionellen Videooptionen inklusive 12 Bit 8K-RAW-Aufnahmen macht sie gleichermaßen für Fotografen wie für Hybrid-Anwender attraktiv. Im Vergleich zur aktuellen EOS R5 Mark II lassen sich beim Kauf des gebrauchten Vorgängermodells bei MPB über 1.500 Euro sparen.
Fujifilm X-T3
Obwohl die Fujifilm X-T3 nicht mehr zu den jüngsten Modellen zählt, ist sie weiterhin stark gefragt. Ihr X-Trans-CMOS-4-Sensor im APS-C-Format mit 26,1 Megapixeln liefert eine hohe Bildqualität und ist bis heute absolut konkurrenzfähig. Der große elektronische Sucher und das klapp- und schwenkbare 3-Zoll-Touchdisplay ermöglichen eine flexible Bildgestaltung in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen. Mit ihrem klassischen Bedienkonzept spricht sie Fotografen an, die ihre Belichtungseinstellungen gerne manuell vornehmen. Kreative Fotografen können auf Fujifilms Filmsimulationsmodi zurückgreifen, die den charakteristischen Look analoger Filme simulieren.
Fujifilm X100VI
Die Fujifilm X100VI steht exemplarisch für den anhaltenden Trend zu hochwertigen Kompaktkameras. Mit ihrem fest verbauten 23-mm-Objektiv (KB), einem 40,2-Megapixel-APS-C-Sensor für eine hohe Bildqualität und ihrem klaren Fokus auf das Wesentliche ist sie besonders bei Reportage-, Street- und Reisefotografen beliebt. Die starke Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot macht sie zu einem der gefragtesten Modelle des Jahres im Gebrauchtsegment.
Nikon D850
Trotz des Vormarschs spiegelloser Systeme bleiben professionelle Spiegelreflexkameras wie die Nikon D850 ein beliebter Bestandteil des Gebrauchtmarkts. Ihre erstklassige Bildqualität, ermöglicht durch einen 45,7-Megapixel-Vollformatsensor, sowie ihre robuste Bauweise und Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass sie auch 2025 intensiv gehandelt wurde. Gerade Fotografen, die bereits Objektive aus dem F-Mount-System besitzen, entscheiden sich bewusst für die D850 – ein Zeichen für die anhaltende Relevanz ausgereifter DSLR-Technik.
Sony Alpha A7 IV
Die Sony Alpha A7 IV ist zwar bereits seit rund vier Jahren auf dem Markt und wurde inzwischen von der Sony A7 V abgelöst, bietet aber nach wie vor moderne Technik mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem Vollformatsensor mit 33 Megapixeln, der integrierten 5-Achsen-Bildstabilisierung und der Möglichkeit, Videos mit bis zu 4K/60p aufzunehmen, verbindet sie Fotografie und Video auf hohem Niveau. Ihre starke Präsenz auf dem Gebrauchtmarkt unterstreicht, wie etabliert Sonys spiegelloses Vollformatsystem inzwischen ist und wie groß die anhaltende Nachfrage nach vielseitigen, zukunftssicheren Kameras bleibt.
Die Top 5 Objektive 2025
Canon EF 70–200mm f/2.8 L IS II USM
Das Canon EF 70–200mm f/2.8 L IS II USM gehört seit Jahren zu den beliebtesten Profi-Telezooms im Canon-DSLR-System und war auch 2025 noch ein fester Bestandteil des Gebrauchtmarkts. Seine konstant hohe Lichtstärke von F2,8, seine überzeugende Abbildungsleistung und sein effektiver optischer Bildstabilisator machen es zu einer zuverlässigen Wahl für die Sport-, Reportage- und Porträtfotografie. Obwohl das Objektiv ursprünglich für Spiegelreflexkameras entwickelte wurde, ist es auch für Nutzer des spiegellosen EOS-R-Systems interessant. Angesichts der hohen Preise neuer RF-Telezooms können Sie das im Vergleich preiswertere und nach wie vor hochwertige EF 70–200mm über den Canon EF-EOS-R Bajonettadapter problemlos auch an aktuellen Canon-R-Kameras einsetzen.
Fujifilm XF 18–55mm f/2.8–4 R LM OIS
Das Standardzoom Fujifilm XF 18–55mm f/2.8–4 R LM OIS überzeugt durch seine kompakte Bauweise, seine für diese Klasse vergleichsweise hohe Lichtstärke und seine sehr gute optische Leistung. Der leise Autofokus und der integrierte optische Bildstabilisator machen es zu einem vielseitigen Begleiter für Alltag, Reise und Reportage. Entsprechend groß ist die Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt – sowohl bei Einsteigern als auch bei erfahrenen Fujifilm-X-Nutzern, die ein zuverlässiges und flexibles Standardzoom suchen.
Nikon Nikkor Z 24–70mm f/4 S
Mit dem Nikon Nikkor Z 24–70mm f/4 S hat Nikon ein hochwertiges Standardzoom für sein spiegelloses Z-System im Angebot. Die hohe Abbildungsleistung und die konstante Blendenöffnung von f/4 bei zugleich kompakter Bauweise und geringem Gewicht machen es besonders attraktiv für die Reise-, Landschafts- und Reportagefotografie. Auf dem Gebrauchtmarkt ist das Objektiv stark gefragt, da es einen guten Einstieg in das Nikon-Z-System ermöglicht und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Sigma 150–600mm f/5–6.3 DG OS HSM Contemporary für Canon EF
Das Sigma 150–600mm f/5–6.3 DG OS HSM Contemporary ist eines der gefragtesten Supertelezooms auf dem Gebrauchtmarkt, insbesondere mit Canon-EF-Anschluss. Der große Brennweitenbereich, der integrierte optische Bildstabilisator und das in dieser Klasse vergleichsweise kompakte Design machen das Zoomobjektiv zu einer beliebten Wahl für die Sport- und Tierfotografie. Mithilfe des Canon-EF-EOS-R-Bajonettadapters lässt sich das Supertele zudem auch an aktuellen spiegellosen Canon-EOS-R-Kameras verwenden.
Sony FE 24–105mm f/4 G OSS
Das Sony FE 24–105mm f/4 G OSS hat sich als zuverlässiges Allroundzoom für Sonys spiegellose Vollformatkameras etabliert. Dank seines großen Brennweitenbereichs, der konstanten Blendenöffnung von f/4 und der integrierten optischen Bildstabilisierung eignet es sich für eine Vielzahl fotografischer Anwendungen – von Landschafts- über Reportagefotografie bis hin zur Videografie. Dank seiner guten Verarbeitungsqualität und hohen optischen Leistung war das Objektiv auch 2025 stark auf dem Gebrauchtmarkt gefragt und wurde von vielen Sony-E-Nutzern als universelle Lösung geschätzt.
MPB als Trendbarometer für den Gebrauchtmarkt
Als führende Anlaufstelle für den An- und Verkauf gebrauchter Foto- und Videoausrüstung verfügt MPB über einen einzigartigen Einblick in die Entwicklungen des Gebrauchtmarktes. Die täglich gehandelten Kameras und Objektive liefern Hinweise auf die aktuelle Nachfrage sowie auf langfristige Trends, Wertstabilität und die Systempräferenzen von Fotografen in ganz Europa.
Jedes bei MPB angebotene Produkt wird von Experten sorgfältig geprüft und objektiv bewertet. So entsteht ein hohes Maß an Vertrauen – sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf gebrauchter Ausrüstung. Gleichzeitig leistet der Kreislauf aus An- und Verkauf einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Fotografie, indem hochwertige Technik länger genutzt und Ressourcen geschont werden.
Wer seine Ausrüstung gezielt erweitern, modernisieren oder ein neues System ausprobieren möchte, findet bei MPB eine große Auswahl geprüfter Kameras und Objektive zu fairen Preisen mit transparenter Zustandsbeschreibung und sicherem Versand.
